Η ελληνική κόκκινη γραμμή για την Πολιτική Συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική στο παζάρι για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό – Η διπλή μάχη για τις αγροτικές επιδοτήσεις και το πρώτο κρίσιμο τεστ των πληρωμών στις 30 Νοεμβρίου

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.



Η ελληνική θέση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς, με τις μηχανές των τρακτέρ να ζεσταίνονται, η κυβέρνηση δίνει διπλή μάχη για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Στις Βρυξέλλες για να προστατεύσει το ύψος τους και στο εσωτερικό για να προωθήσει την αξιοπιστία του μηχανισμού πληρωμών.



Τα όρια Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αναμένεται να περιοριστεί στην υπεράσπιση του ελληνικού μεριδίου από την ευρωπαϊκή πίτα. Θα θέσει στους ομολόγους του



«Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή Ευρώπη με έναν αδύναμο ευρωπαϊκό



Εξ ου και η ελληνική πλευρά επιμένει ότι η λύση πρέπει να αναζητηθεί και στο σκέλος των εσόδων,



Παζάρι σε δόσεις Η Αθήνα αναγνωρίζει τη δυσκολία του εγχειρήματος Κόστα, ο οποίος καλείται να γεφυρώσει τις απαιτήσεις των χωρών που πιέζουν για περιστολή των ευρωπαϊκών δαπανών με τις διεκδικήσεις εκείνων που επιμένουν στην προστασία των παραδοσιακών πολιτικών της Ένωσης. Η νέα πρότασή του, παρά τις περικοπές ύψους 180,6 δισ. ευρώ έναντι της αρχικής εισήγησης της Κομισιόν, εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις.



Ενδεικτική του κλίματος είναι και η χορογραφία της διήμερης Συνόδου. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αφού ακούσει τις τοποθετήσεις των ηγετών, σχεδιάζει να περάσει σε χωριστές διαβουλεύσεις, προτού τους συγκεντρώσει εκ νέου γύρω από το ίδιο τραπέζι. Στόχος παραμένει η επίτευξη συμφωνίας μέχρι το τέλος του έτους.



Στο μεταξύ, ένα άλλο ρήγμα ανοίγει στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου, Σοσιαλιστές και Φιλελεύθεροι πάγωσαν τις συνομιλίες για πολιτική συμφωνία με το ΕΛΚ, μετά τις συμπράξεις του με την ακροδεξιά. Η εξέλιξη δεν συνδέεται ευθέως με τη σημερινή Σύνοδο, υπενθυμίζει όμως ότι ακόμη και αν οι 27 δώσουν τα χέρια, θα χρειαστούν τη συναίνεση μιας Ευρωβουλής με ολοένα πιο εύθραυστες πολιτικές συμμαχίες.

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Το στοίχημα Για την Ελλάδα, πάντως, το ζητούμενο δεν είναι μόνο πόσα χρήματα θα εξασφαλίσει από τις Βρυξέλλες, αλλά και πώς θα τα διανείμει. Ενδεικτικό είναι ότι στη χθεσινή συζήτηση του υπουργικού για το αγροτικό δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε μια αλλαγή που υπερβαίνει κατά πολύ τις πληρωμές των επόμενων εβδομάδων.



Σχεδόν μισό αιώνα μετά την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ, όπως επισημάνθηκε, το ελληνικό Δημόσιο αποκτά τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων στα οποία στηρίζεται η καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Το δεύτερο κέρδος που προσδοκά η κυβέρνηση είναι να συγχρονιστεί επιτέλους το ελληνικό ημερολόγιο πληρωμών με το ευρωπαϊκό.



Οι ενισχύσεις θα μπορούν πλέον, βάσει του σχεδιασμού που παρουσιάστηκε, να καταβάλλονται στο πρώτο εξάμηνο και όχι στο δεύτερο, όπως συνέβαινε επί χρόνια στην Ελλάδα λόγω των καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση των διαδικασιών.



Το πρώτο κρίσιμο τεστ έρχεται τη Δευτέρα, με την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης στις 30 Νοεμβρίου, για την οποία έχει δεσμευτεί ο πρωθυπουργός.



«Ως εδώ με τις περικοπές» είναι το μήνυμα με το οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαράσσει την ελληνική κόκκινη γραμμή στο δύσκολο παζάρι που ανοίγει σήμερα στις Βρυξέλλες για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της επόμενης επταετίας. Η Αθήνα αναγνωρίζει ότι η νέα διαπραγματευτική πρόταση του Αντόνιο Κόστα ενσωματώνει αρκετές ελληνικές διεκδικήσεις, διαμηνύει όμως ότι η αναζήτηση συμβιβασμού δεν μπορεί να γίνει εις βάρος της Πολιτικής Συνοχής και τηςΗ ελληνική θέση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς, με τις μηχανές των τρακτέρ να ζεσταίνονται, η κυβέρνηση δίνει διπλή μάχη για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Στις Βρυξέλλες για να προστατεύσει το ύψος τους και στο εσωτερικό για να προωθήσει την αξιοπιστία του μηχανισμού πληρωμών.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αναμένεται να περιοριστεί στην υπεράσπιση του ελληνικού μεριδίου από την ευρωπαϊκή πίτα. Θα θέσει στους ομολόγους του το ευρύτερο ζήτημα της αναντιστοιχίας μεταξύ των φιλοδοξιών της Ευρώπης και των χρημάτων που είναι διατεθειμένη να επενδύσει για την υλοποίησή τους.«Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή Ευρώπη με έναν αδύναμο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό », είναι η χαρακτηριστική φράση κυβερνητικών πηγών. Στην Αθήνα θεωρούν ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να υιοθετεί τη διάγνωση της έκθεσης Ντράγκι για την ανάγκη περισσότερων επενδύσεων, να διεκδικεί μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, ασφάλεια και στρατηγική αυτονομία και ταυτόχρονα να περιορίζει τις χρηματοδοτικές της δυνατότητες.Εξ ου και η ελληνική πλευρά επιμένει ότι η λύση πρέπει να αναζητηθεί και στο σκέλος των εσόδων, χωρίς δυσανάλογη επιβάρυνση συγκεκριμένων κρατών . Ένα πρώτο διαπραγματευτικό κέρδος αποτελεί η ενσωμάτωση στο νέο διαπραγματευτικό κείμενο (Negobox) της πρωτοβουλίας του Κυριάκου Πιερρακάκη για τις μελλοντικές δημοπρασίες συχνοτήτων 6G ως δυνητικής πηγής νέων ευρωπαϊκών πόρων.Η Αθήνα αναγνωρίζει τη δυσκολία του εγχειρήματος Κόστα, ο οποίος καλείται να γεφυρώσει τις απαιτήσεις των χωρών που πιέζουν για περιστολή των ευρωπαϊκών δαπανών με τις διεκδικήσεις εκείνων που επιμένουν στην προστασία των παραδοσιακών πολιτικών της Ένωσης. Η νέα πρότασή του, παρά τις περικοπές ύψους 180,6 δισ. ευρώ έναντι της αρχικής εισήγησης της Κομισιόν, εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις.Ενδεικτική του κλίματος είναι και η χορογραφία της διήμερης Συνόδου. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αφού ακούσει τις τοποθετήσεις των ηγετών, σχεδιάζει να περάσει σε χωριστές διαβουλεύσεις, προτού τους συγκεντρώσει εκ νέου γύρω από το ίδιο τραπέζι. Στόχος παραμένει η επίτευξη συμφωνίας μέχρι το τέλος του έτους.Στο μεταξύ, ένα άλλο ρήγμα ανοίγει στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου, Σοσιαλιστές και Φιλελεύθεροι πάγωσαν τις συνομιλίες για πολιτική συμφωνία με το ΕΛΚ, μετά τις συμπράξεις του με την ακροδεξιά. Η εξέλιξη δεν συνδέεται ευθέως με τη σημερινή Σύνοδο, υπενθυμίζει όμως ότι ακόμη και αν οι 27 δώσουν τα χέρια, θα χρειαστούν τη συναίνεση μιας Ευρωβουλής με ολοένα πιο εύθραυστες πολιτικές συμμαχίες.Για την Ελλάδα, πάντως, το ζητούμενο δεν είναι μόνο πόσα χρήματα θα εξασφαλίσει από τις Βρυξέλλες, αλλά και πώς θα τα διανείμει. Ενδεικτικό είναι ότι στη χθεσινή συζήτηση του υπουργικού για το αγροτικό δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε μια αλλαγή που υπερβαίνει κατά πολύ τις πληρωμές των επόμενων εβδομάδων.Σχεδόν μισό αιώνα μετά την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ, όπως επισημάνθηκε, το ελληνικό Δημόσιο αποκτά τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων στα οποία στηρίζεται η καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Το δεύτερο κέρδος που προσδοκά η κυβέρνηση είναι να συγχρονιστεί επιτέλους το ελληνικό ημερολόγιο πληρωμών με το ευρωπαϊκό.Οι ενισχύσεις θα μπορούν πλέον, βάσει του σχεδιασμού που παρουσιάστηκε, να καταβάλλονται στο πρώτο εξάμηνο και όχι στο δεύτερο, όπως συνέβαινε επί χρόνια στην Ελλάδα λόγω των καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση των διαδικασιών.Το πρώτο κρίσιμο τεστ έρχεται τη Δευτέρα, με την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης στις 30 Νοεμβρίου, για την οποία έχει δεσμευτεί ο πρωθυπουργός.

Ο Απρίλιος και η κάλπη Η πίεση για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων δεν αφορά, πάντως, μόνο στις αγροτικές πληρωμές. Με το πράσινο φως της Κομισιόν στον ελληνικό προϋπολογισμό στις αποσκευές του για τις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε χθες στην ενίσχυση των εισοδημάτων απέναντι στην ακρίβεια, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική σταθερότητα.



Δεν ήταν τυχαίο, ότι για ακόμη μια φορά ζήτησε από τους υπουργούς συγκεκριμένους στόχους και σφιχτά χρονοδιαγράμματα, υπενθυμίζοντας ότι «έως ότου φθάσουμε στις εκλογές, μεσολαβεί αρκετός χρόνος». Η φράση αυτή απέκτησε πρόσθετο πολιτικό ενδιαφέρον όταν, κατά την παρουσίαση των φοροελαφρύνσεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, δύο-τρία μέλη του υπουργικού εισηγήθηκαν να ανοίξουν νωρίτερα, τον Μάρτιο, οι φορολογικές δηλώσεις, ώστε τα οφέλη να γίνουν εγκαίρως αισθητά ενόψει των εκλογών. «Όχι, και τον Απρίλιο είναι καλά», ήταν, κατά πληροφορίες, η απάντηση του πρωθυπουργού.