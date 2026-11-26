Χατζηδάκης: Ο Λιάκος ως υφυπουργός δεν θα αναλάβει αρμοδιότητες σχετικά με την αυτοδιοίκηση - Δεν ταιριάζει στον Τσίπρα ο ρόλος του κήνσορα