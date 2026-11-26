Ο Χατζηγιαννάκης της ΕΛΑΣ ως δήμαρχος Σκύρου είχε αναθέσει υπόθεση στο δικηγορικό γραφείο της οικογένειάς του για «αγωγή 300 ευρώ»
Ο Χατζηγιαννάκης της ΕΛΑΣ ως δήμαρχος Σκύρου είχε αναθέσει υπόθεση στο δικηγορικό γραφείο της οικογένειάς του για «αγωγή 300 ευρώ»
Τι αναφέρει για την υπόθεση σημερινό δημοσίευμα
Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τα πεπραγμένα του γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μίλτου Χατζηγιαννάκη, καθώς όπως αποκαλύπτεται την περίοδο που ήταν δήμαρχος στη Σκύρο είχε κάνει απευθείας ανάθεση στο δικηγορικό γραφείο της οικογένειάς του για μια αγωγή.
Στο γεγονός αυτό αναφέρθηκε και ο ίδιος ο κ. Χατζηγιαννάκης στη συνέντευξή του το βράδυ της Τρίτης στο Kontra Channel λέγοντας αφορούσε «μια αγωγή 300 ευρώ για μια υπόθεση του δήμου πολύ μικρή».
«Δεν έχω διαχειριστεί δημόσιο χρήμα, πλην του δήμου Σκύρου που εκεί ούτε εταιρείες είχα, ούτε ιδιώτευα, ούτε είχε πάρει ανάθεση το γραφείο του πατέρα μου και του αδελφού μου παρά μόνο μια αγωγή που είχαμε κάνει 300 ευρώ που έπρεπε να κάνουμε για μια υπόθεση του δήμου πολύ μικρή και επειδή την είχε αναλάβει από παλαιότερα το γραφείο την αναθέσαμε ξανά» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηγιαννάκης.
Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Το Μανιφέστο ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης ως δήμαρχος Σκύρου τότε, πρότεινε την ανάθεση της υπεράσπισης του δήμου σε υπόθεση διεκδικητικής αγωγής στη δικηγορική εταιρεία του πατέρα του, έναντι αμοιβής 492 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στο πρακτικό αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Για το θέμα αυτό από τον κ. Δήμαρχο προτείνεται ο ορισμός των κάτωθι δικηγόρων ανά περίπτωση με αντίστοιχη αμοιβή». Η πρόταση εγκρίθηκε ομόφωνα από την Οικονομική Επιτροπή, υπό την προεδρία του ιδίου. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση εκδόθηκε στις 25 Μαΐου 2017 χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 332,32 ευρώ (ΑΔΑ 6ΩΥΩΩ1Σ-1Ι2), το οποίο επίσης φέρει το όνομα του τότε δημάρχου και στο οποίο αναφέρεται ρητά: «Απευθείας ανάθεση από ΟΕ 21/17-2-2015».
Κατά το δημοσίευμα πρόκειται για την υπ’ αριθμόν 21/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκύρου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015 (ΑΔΑ 6ΥΚ4Ω1Σ-ΔΚ2).
Στο γεγονός αυτό αναφέρθηκε και ο ίδιος ο κ. Χατζηγιαννάκης στη συνέντευξή του το βράδυ της Τρίτης στο Kontra Channel λέγοντας αφορούσε «μια αγωγή 300 ευρώ για μια υπόθεση του δήμου πολύ μικρή».
«Δεν έχω διαχειριστεί δημόσιο χρήμα, πλην του δήμου Σκύρου που εκεί ούτε εταιρείες είχα, ούτε ιδιώτευα, ούτε είχε πάρει ανάθεση το γραφείο του πατέρα μου και του αδελφού μου παρά μόνο μια αγωγή που είχαμε κάνει 300 ευρώ που έπρεπε να κάνουμε για μια υπόθεση του δήμου πολύ μικρή και επειδή την είχε αναλάβει από παλαιότερα το γραφείο την αναθέσαμε ξανά» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηγιαννάκης.
Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Το Μανιφέστο ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης ως δήμαρχος Σκύρου τότε, πρότεινε την ανάθεση της υπεράσπισης του δήμου σε υπόθεση διεκδικητικής αγωγής στη δικηγορική εταιρεία του πατέρα του, έναντι αμοιβής 492 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στο πρακτικό αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Για το θέμα αυτό από τον κ. Δήμαρχο προτείνεται ο ορισμός των κάτωθι δικηγόρων ανά περίπτωση με αντίστοιχη αμοιβή». Η πρόταση εγκρίθηκε ομόφωνα από την Οικονομική Επιτροπή, υπό την προεδρία του ιδίου. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση εκδόθηκε στις 25 Μαΐου 2017 χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 332,32 ευρώ (ΑΔΑ 6ΩΥΩΩ1Σ-1Ι2), το οποίο επίσης φέρει το όνομα του τότε δημάρχου και στο οποίο αναφέρεται ρητά: «Απευθείας ανάθεση από ΟΕ 21/17-2-2015».
Κατά το δημοσίευμα πρόκειται για την υπ’ αριθμόν 21/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκύρου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015 (ΑΔΑ 6ΥΚ4Ω1Σ-ΔΚ2).
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