Πέρασε από τη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των δανειοληπτών, 212 ψήφισαν το πάγωμα του επιτοκίου στο 3%
Πέρασε από τη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των δανειοληπτών, 212 ψήφισαν το πάγωμα του επιτοκίου στο 3%
Συνολικά 19 άρθρα πήραν από 158 έως 227 θετικές ψήφους ενώ η τροπολογία για το πάγωμα του επιτοκίου στο 3% για την αποπληρωμή οφειλών του εξωδικαστικού μηχανισμού έλαβε 212 «ναι», 49 «όχι» και 27 «παρών»
Με ευρύτατη πλειοψηφία που έφτασε και τα 227 «υπέρ» εγκρίθηκε στη Βουλή η πλειοψηφία των διατάξεων του νομοσχεδίου για την στήριξη των δανειοληπτών τα οποία μπήκαν σε ονομαστική ψηφοφορία.
Συνολικά 19 άρθρα πήραν από 158 έως 227 θετικές ψήφους ενώ η τροπολογία για το πάγωμα του επιτοκίου στο 3% για την αποπληρωμή οφειλών του εξωδικαστικού μηχανισμού έλαβε 212 «ναι», 49, «όχι» και 27 παρών.
Συγκεκριμένα, η Βουλή υπερψήφισε:
Με 227 ψήφους (άρθρο 15): Την προστασία των συνεπών δανειοληπτών από την αναγκαστική εκτέλεση, με αυστηρά πρόστιμα έως 500.000 ευρώ ανά δανειολήπτη για τους servicers που παραβιάζουν τη νομοθεσία. Υπέρ της ρύθμισης ψήφισαν: 156 βουλευτές της ΝΔ, 36 ΠΑΣΟΚ, 11 ΣΥΡΙΖΑ, 8 Νίκης και 16 ανεξάρτητοι. Επίσης, 9 ανεξάρτητοι ψήφισαν «παρών» ενώ ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.
Με 226 ψήφους (άρθρο 38): Την άρση των χρονικών περιορισμών για τη ρύθμιση επιχειρηματικών δανείων με εγγύηση του Δημοσίου ή του ΤΕΜΠΜΕ. Υπέρ ψήφισαν: 156 ΝΔ, 36 ΠΑΣΟΚ, 11 ΣΥΡΙΖΑ, 8 Νίκης και 15 ανεξάρτητοι.
Με 212 ψήφους (άρθρο 4): Την υποχρέωση των servicers να δημοσιοποιούν ετησίως τα οικονομικά τους στοιχεία και τον τρόπο διαχείρισης των παραπόνων των πολιτών. Υπέρ ψήφισαν 156 ΝΔ, 36 ΠΑΣΟΚ, 8 Νίκης και 12 ανεξάρτητοι.
Με 204 ψήφους (άρθρο 3): Τον ετήσιο ανεξάρτητο διαχειριστικό έλεγχο των servicers για τα χαρτοφυλάκια με εγγύηση του Δημοσίου. Υπέρ ψήφισαν 156 ΝΔ, 36 ΠΑΣΟΚ και 12 ανεξάρτητοι.
Με 204 ψήφους (άρθρο 11): Την υποχρεωτική συνεργασία των servicers με τον Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή για τη διαχείριση των παραπόνων των οφειλετών. Υπέρ ψήφισαν 156 της ΝΔ, 36 του ΠΑΣΟΚ και 12 ανεξάρτητοι.
Με 203 ψήφους (άρθρο 13): Την αναστολή της τοκοφορίας όταν οι servicers καθυστερούν περισσότερο από 45 ημέρες να ενημερώσουν αναλυτικά τον οφειλέτη. Υπέρ 156 ΝΔ, 36 ΠΑΣΟΚ και 11 ανεξάρτητοι.
Με 201 ψήφους (άρθρο 14): Τη θέσπιση ανώτατου ορίου τοκοφορίας και τον αυτοδίκαιο επανυπολογισμό, χωρίς να απαιτούνται δικαστικές ενέργειες από τον δανειολήπτη. Υπέρ 156 ΝΔ, 35 ΠΑΣΟΚ (καταψήφισε ο Ε. Αποστολάκης) και 10 ανεξάρτητοι.
Με 201 ψήφους (άρθρο 17): Την υποχρέωση των funds να υποβάλλουν έγγραφη και βιώσιμη πρόταση ρύθμισης τρεις μήνες πριν από οποιονδήποτε πλειστηριασμό. Υπέρ 156, 36 ΠΑΣΟΚ και 9 ανεξάρτητοι.
Με 197 ψήφους (άρθρα 35 και 36): Την αύξηση των δόσεων για οφειλές προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ από 72 σε 120.
Υπέρ ΝΔ 156 , 11 Ελληνικής Λύσης, 8 Νίκης και 11 ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση δήλωσαν «παρών».
Με 212 θετικές ψήφους εγκρίθηκε επίσης η υπουργική τροπολογία 560/134, που προβλέπει σταθερό επιτόκιο 3% για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης στον εξωδικαστικό μηχανισμό για ευάλωτους και επιλέξιμους οφειλέτες, καθώς και αύξηση των προστίμων για τους servicers έως τα 5 εκατ. ευρώ. Υπέρ 156 ΝΔ, 36 ΠΑΣΟΚ , 8 Νίκη, 12 ανεξάρτητοι. «Παρών» ψήφισε το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας.
Συνολικά 19 άρθρα πήραν από 158 έως 227 θετικές ψήφους ενώ η τροπολογία για το πάγωμα του επιτοκίου στο 3% για την αποπληρωμή οφειλών του εξωδικαστικού μηχανισμού έλαβε 212 «ναι», 49, «όχι» και 27 παρών.
Συγκεκριμένα, η Βουλή υπερψήφισε:
Με 227 ψήφους (άρθρο 15): Την προστασία των συνεπών δανειοληπτών από την αναγκαστική εκτέλεση, με αυστηρά πρόστιμα έως 500.000 ευρώ ανά δανειολήπτη για τους servicers που παραβιάζουν τη νομοθεσία. Υπέρ της ρύθμισης ψήφισαν: 156 βουλευτές της ΝΔ, 36 ΠΑΣΟΚ, 11 ΣΥΡΙΖΑ, 8 Νίκης και 16 ανεξάρτητοι. Επίσης, 9 ανεξάρτητοι ψήφισαν «παρών» ενώ ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.
Με 226 ψήφους (άρθρο 38): Την άρση των χρονικών περιορισμών για τη ρύθμιση επιχειρηματικών δανείων με εγγύηση του Δημοσίου ή του ΤΕΜΠΜΕ. Υπέρ ψήφισαν: 156 ΝΔ, 36 ΠΑΣΟΚ, 11 ΣΥΡΙΖΑ, 8 Νίκης και 15 ανεξάρτητοι.
Με 212 ψήφους (άρθρο 4): Την υποχρέωση των servicers να δημοσιοποιούν ετησίως τα οικονομικά τους στοιχεία και τον τρόπο διαχείρισης των παραπόνων των πολιτών. Υπέρ ψήφισαν 156 ΝΔ, 36 ΠΑΣΟΚ, 8 Νίκης και 12 ανεξάρτητοι.
Με 204 ψήφους (άρθρο 3): Τον ετήσιο ανεξάρτητο διαχειριστικό έλεγχο των servicers για τα χαρτοφυλάκια με εγγύηση του Δημοσίου. Υπέρ ψήφισαν 156 ΝΔ, 36 ΠΑΣΟΚ και 12 ανεξάρτητοι.
Με 204 ψήφους (άρθρο 11): Την υποχρεωτική συνεργασία των servicers με τον Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή για τη διαχείριση των παραπόνων των οφειλετών. Υπέρ ψήφισαν 156 της ΝΔ, 36 του ΠΑΣΟΚ και 12 ανεξάρτητοι.
Με 203 ψήφους (άρθρο 13): Την αναστολή της τοκοφορίας όταν οι servicers καθυστερούν περισσότερο από 45 ημέρες να ενημερώσουν αναλυτικά τον οφειλέτη. Υπέρ 156 ΝΔ, 36 ΠΑΣΟΚ και 11 ανεξάρτητοι.
Με 201 ψήφους (άρθρο 14): Τη θέσπιση ανώτατου ορίου τοκοφορίας και τον αυτοδίκαιο επανυπολογισμό, χωρίς να απαιτούνται δικαστικές ενέργειες από τον δανειολήπτη. Υπέρ 156 ΝΔ, 35 ΠΑΣΟΚ (καταψήφισε ο Ε. Αποστολάκης) και 10 ανεξάρτητοι.
Με 201 ψήφους (άρθρο 17): Την υποχρέωση των funds να υποβάλλουν έγγραφη και βιώσιμη πρόταση ρύθμισης τρεις μήνες πριν από οποιονδήποτε πλειστηριασμό. Υπέρ 156, 36 ΠΑΣΟΚ και 9 ανεξάρτητοι.
Με 197 ψήφους (άρθρα 35 και 36): Την αύξηση των δόσεων για οφειλές προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ από 72 σε 120.
Υπέρ ΝΔ 156 , 11 Ελληνικής Λύσης, 8 Νίκης και 11 ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση δήλωσαν «παρών».
Με 212 θετικές ψήφους εγκρίθηκε επίσης η υπουργική τροπολογία 560/134, που προβλέπει σταθερό επιτόκιο 3% για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης στον εξωδικαστικό μηχανισμό για ευάλωτους και επιλέξιμους οφειλέτες, καθώς και αύξηση των προστίμων για τους servicers έως τα 5 εκατ. ευρώ. Υπέρ 156 ΝΔ, 36 ΠΑΣΟΚ , 8 Νίκη, 12 ανεξάρτητοι. «Παρών» ψήφισε το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας.
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