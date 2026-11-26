Τζάκρη: Είμαι σε συζήτηση με το ΠΑΣΟΚ, στηρίζω ότι δεν λέει ούτε καλημέρα με τη ΝΔ
Τζάκρη: Είμαι σε συζήτηση με το ΠΑΣΟΚ, στηρίζω ότι δεν λέει ούτε καλημέρα με τη ΝΔ
Θα είμαι υποψήφια, δήλωσε η Θεοδώρα Τζάκρη - «Οργανικά στο ΠΑΣΟΚ δεν έχω ενταχθεί αλλά εδώ και καιρό είμαι υποστηρικτική προς το ΠΑΣΟΚ»
Στην επιβεβαίωση όσων έχουν ακουστεί και γραφτεί το τελευταίο διάστημα για προσέγγισή της με το ΠΑΣΟΚ προκειμένου να είναι υποψήφια στις επερχόμενες εκλογές προχώρησε η ανεξάρτητη - σήμερα - βουλευτής Θεοδώρα Τζάκρη.
Λέγοντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Πέμπτης «θα είμαι υποψήφια», η κυρία Τζάκρη είπε στη συνέχεια ότι «είμαστε σε συζητήσεις με το ΠΑΣΟΚ».
Όπως σημείωσε «οργανικά στο ΠΑΣΟΚ δεν έχω ενταχθεί αλλά εδώ και καιρό είμαι υποστηρικτική προς το ΠΑΣΟΚ και αυτό δεν είναι αποτέλεσμα αναστοχασμού αλλά είναι αποτέλεσμα της τροποποιητικής στάσης του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι ένα καινούργιο ΠΑΣΟΚ, δεν έχει καμία σχέση με το παλιό. Το παλιό το αναπολούν Γεωργιάδης, Μαρινάκης και Σδούκου».
Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος η Θεοδώρα Τζάκρη έκανε λόγο για «ένα ΠΑΣΟΚ που δεν θέλει ούτε καλημέρα με τη ΝΔ, ένα ΠΑΣΟΚ που έχει σε πολλά ριζοσπαστικό πρόγραμμα που αναγκάζει τον Τσίπρα σε διορθώσεις και έχει ανοιχτές θύρες για τους ΠΑΣΟΚογενείς και τέως ΣΥΡΙΖΑ».
Κατά την κυρία Τζάκρη «όλες αυτές οι μετατοπίσεις πρώην στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν σημαίνει ότι είναι αποτέλεσμα προσέλκυσης ταλέντων αλλά είναι αποτέλεσμα της απογοήτευσης από τη συμπεριφορά του Τσίπρα. Ο ένας λόγος είναι η τροποποίηση του ΠΑΣΟΚ και ο δεύτερος ότι ο χώρος που ανήκαμε έγινε σμπαράλια».
Η ίδια απέφυγε να απαντήσει στο αν έχει κάποιο προγραμματισμένο ραντεβού με τον Νίκο Ανδρουλάκη αρκούμενη στην ατάκα «και να το είχα δεν θα σας το έλεγα» ενώ επισήμανε με νόημα ότι «η τελευταία φορά που το ΠΑΣΟΚ εξέλεξε βουλευτή στην Πέλλα αυτή ήμουν εγώ».
Λέγοντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Πέμπτης «θα είμαι υποψήφια», η κυρία Τζάκρη είπε στη συνέχεια ότι «είμαστε σε συζητήσεις με το ΠΑΣΟΚ».
Όπως σημείωσε «οργανικά στο ΠΑΣΟΚ δεν έχω ενταχθεί αλλά εδώ και καιρό είμαι υποστηρικτική προς το ΠΑΣΟΚ και αυτό δεν είναι αποτέλεσμα αναστοχασμού αλλά είναι αποτέλεσμα της τροποποιητικής στάσης του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι ένα καινούργιο ΠΑΣΟΚ, δεν έχει καμία σχέση με το παλιό. Το παλιό το αναπολούν Γεωργιάδης, Μαρινάκης και Σδούκου».
Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος η Θεοδώρα Τζάκρη έκανε λόγο για «ένα ΠΑΣΟΚ που δεν θέλει ούτε καλημέρα με τη ΝΔ, ένα ΠΑΣΟΚ που έχει σε πολλά ριζοσπαστικό πρόγραμμα που αναγκάζει τον Τσίπρα σε διορθώσεις και έχει ανοιχτές θύρες για τους ΠΑΣΟΚογενείς και τέως ΣΥΡΙΖΑ».
Κατά την κυρία Τζάκρη «όλες αυτές οι μετατοπίσεις πρώην στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν σημαίνει ότι είναι αποτέλεσμα προσέλκυσης ταλέντων αλλά είναι αποτέλεσμα της απογοήτευσης από τη συμπεριφορά του Τσίπρα. Ο ένας λόγος είναι η τροποποίηση του ΠΑΣΟΚ και ο δεύτερος ότι ο χώρος που ανήκαμε έγινε σμπαράλια».
Η ίδια απέφυγε να απαντήσει στο αν έχει κάποιο προγραμματισμένο ραντεβού με τον Νίκο Ανδρουλάκη αρκούμενη στην ατάκα «και να το είχα δεν θα σας το έλεγα» ενώ επισήμανε με νόημα ότι «η τελευταία φορά που το ΠΑΣΟΚ εξέλεξε βουλευτή στην Πέλλα αυτή ήμουν εγώ».
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