Με δύο δικές του εταιρείες και τον δήμαρχο συνέταιρό του σε άλλη πήρε ο Χατζηγιαννάκης δημόσιο έργο 368.000 ευρώ από τον Δήμο Στυλίδας
Με δύο δικές του εταιρείες και τον δήμαρχο συνέταιρό του σε άλλη πήρε ο Χατζηγιαννάκης δημόσιο έργο 368.000 ευρώ από τον Δήμο Στυλίδας
Στον διαγωνισμό είχε κληθεί να συμμετάσχει και άλλη εταιρεία, η οποία ωστόσο δεν κατέθεσε προσφορά
Ο γραμματέας της ΕΛΑΣ Μίλτος Χατζηγιαννάκης κέρδισε το 2025 διαγωνισμό για δημόσιο έργο 368.000 ευρώ από τον Δήμο Στυλίδας: Ωστόσο, οι μοναδικές δύο εταιρείες που υπέβαλαν οικονομικές προσφορές και εμφανίζονται ως ανταγωνιστές στη διεκδίκηση του έργου συνδέονται επιχειρηματικά με τον σημερινό γραμματέα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα...
Στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, με πρόσκληση του δημάρχου Στυλίδας, κλήθηκαν να υποβάλουν προσφορές τρεις εταιρείες, χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση, με την επίκληση του κατεπείγοντος χαρακτήρα του έργου, που ήταν η αποκατάσταση του παραλιακού δρόμου του οικισμού της Αγίας Μαρίνας.
Οι τρείς εταιρείες ήταν:
1. Η ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. , που εξαγοράστηκε από τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη, κατά δήλωσή του,
2. 3C+P ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.που ιδρύθηκε από τον γραμματέα της ΕΛΑΣ μετά την μη εκλογή του στις εκλογές του 2023
3. ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία δεν κατέθεσε προσφορά.
Έτσι, οι μοναδικοί διεκδικητές του δημόσιου έργου ήταν οι ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ και 3C+P ΤΕΧΝΙΚΗ.
Ο ίδιος ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης έχει δηλώσει δημοσίως ότι μετά την ολοκλήρωση της βουλευτικής του θητείας το 2023 ίδρυσε την 3C+P ΤΕΧΝΙΚΗ και απέκτησε σημαντικό εταιρικό μερίδιο στη ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ. Την Τετάρτη, ο γραμματέας της ΕΛΑΣ δήλωσε ότι υπάρχει και άλλη εταιρεία, την AC Construction Τεχνική ΙΚΕ, η οποία, όπως είπε, δεν πάει καλά, στην οποία είναι συνεταίρος 50% - 50% με τον δήμαρχο της Στυλίδας Γιάννη Αποστόλου.
Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας, όπως καταγράφονται στην τέταρτη και πέμπτη σελίδα του επίσημου πρακτικού:
Οι δύο προσφορές κατατέθηκαν με διαφορά μόλις 22 λεπτών, λαμβάνοντας διαδοχικούς αριθμούς πρωτοκόλλου, ενώ οι εγγυητικές επιστολές είχαν εκδοθεί τέσσερις ημέρες νωρίτερα από την ίδια ασφαλιστική εταιρεία και με διαδοχική αρίθμηση.
Στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, με πρόσκληση του δημάρχου Στυλίδας, κλήθηκαν να υποβάλουν προσφορές τρεις εταιρείες, χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση, με την επίκληση του κατεπείγοντος χαρακτήρα του έργου, που ήταν η αποκατάσταση του παραλιακού δρόμου του οικισμού της Αγίας Μαρίνας.
Οι τρείς εταιρείες ήταν:
1. Η ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. , που εξαγοράστηκε από τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη, κατά δήλωσή του,
2. 3C+P ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.που ιδρύθηκε από τον γραμματέα της ΕΛΑΣ μετά την μη εκλογή του στις εκλογές του 2023
3. ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία δεν κατέθεσε προσφορά.
Έτσι, οι μοναδικοί διεκδικητές του δημόσιου έργου ήταν οι ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ και 3C+P ΤΕΧΝΙΚΗ.
Ο ίδιος ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης έχει δηλώσει δημοσίως ότι μετά την ολοκλήρωση της βουλευτικής του θητείας το 2023 ίδρυσε την 3C+P ΤΕΧΝΙΚΗ και απέκτησε σημαντικό εταιρικό μερίδιο στη ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ. Την Τετάρτη, ο γραμματέας της ΕΛΑΣ δήλωσε ότι υπάρχει και άλλη εταιρεία, την AC Construction Τεχνική ΙΚΕ, η οποία, όπως είπε, δεν πάει καλά, στην οποία είναι συνεταίρος 50% - 50% με τον δήμαρχο της Στυλίδας Γιάννη Αποστόλου.
Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας, όπως καταγράφονται στην τέταρτη και πέμπτη σελίδα του επίσημου πρακτικού:
Οι δύο προσφορές κατατέθηκαν με διαφορά μόλις 22 λεπτών, λαμβάνοντας διαδοχικούς αριθμούς πρωτοκόλλου, ενώ οι εγγυητικές επιστολές είχαν εκδοθεί τέσσερις ημέρες νωρίτερα από την ίδια ασφαλιστική εταιρεία και με διαδοχική αρίθμηση.
Η 3C+P ΤΕΧΝΙΚΗ προσέφερε έκπτωση 1% σε όλες τις κατηγορίες εργασιών. Η ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ προσέφερε έκπτωση 1,59% και πήρε τον διαγωνισμό.
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την κατακύρωση του έργου στη ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ.
Ο δήμαρχος απουσίαζε από τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής κατά την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση του έργου. Ωστόσο, σύμφωνα με τα πρακτικά, η πρόσκληση προς τις τρεις εταιρείες είχε εκδοθεί από τον ίδιον τον κ. Αποστόλου
Δείτε ΕΔΩ την απόφαση του Δήμου Στυλίδας
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την κατακύρωση του έργου στη ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ.
Ο δήμαρχος απουσίαζε από τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής κατά την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση του έργου. Ωστόσο, σύμφωνα με τα πρακτικά, η πρόσκληση προς τις τρεις εταιρείες είχε εκδοθεί από τον ίδιον τον κ. Αποστόλου
Δείτε ΕΔΩ την απόφαση του Δήμου Στυλίδας
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