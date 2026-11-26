Ο Λιάκος μένει γιατί… η ζημιά θα είναι μεγαλύτερη αν φύγει - Εντείνεται το πρέσινγκ στον Χατζηγιαννάκη
Ο Λιάκος μένει γιατί… η ζημιά θα είναι μεγαλύτερη αν φύγει - Εντείνεται το πρέσινγκ στον Χατζηγιαννάκη
Η ΝΔ θα επιμένει στην υπόθεση Χατζηγιαννάκη - Η υπόθεση Λιάκου έχει προκαλέσει δυσφορία σε γαλάζια στελέχη, τα οποία αποφεύγουν να υπερασπιστούν τις αναθέσεις στις αδερφές του
Έχοντας βρει «πάτημα» από τις πολυσχιδείς επιχειρηματικές δραστηριότητες του γραμματέα της ΕΛΑΣ Μίλτου Χατζηγιαννάκη, ο οποίος μέσα σε λίγα χρόνια έγινε από δικηγόρος άκρως επιτυχημένος ιδιοκτήτης κατασκευαστικών εταιριών με συμβάσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ με δήμους της Στερεάς Ελλάδος, η κυβέρνηση κλιμακώνει το πρέσινγκ στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και πολλαπλασιάζει τα ερωτήματα που θέτει. Επιχειρεί, πέραν της αποδόμησης του περίφημου «ηθικού πλεονεκτήματος» που συχνά πυκνά επικαλείται ο κ. Τσίπρας, να βρει διέξοδο και από την υπόθεση του υφυπουργού Εσωτερικών Βαγγέλη Λιάκου, ο οποίος χθες επιχείρησε να δώσει εκτενείς απαντήσεις στον ΣΚΑΪ.
Με δεδομένο ότι η συνέντευξη μεταδιδόταν παράλληλα με τη συνεδρίαση του υπουργικού, ο πρωθυπουργός και τα αρμόδια μέλη του κυβερνητικού επικοινωνιακού επιτελείου δεν την παρακολούθησαν live. Στον απόηχο αυτής άπαντες πάντως μετέδιδαν ότι ο κ. Λιάκος μένει κανονικά στη θέση του, αν και ομολογούν ότι δεν του ζητήθηκε να πάει στο τηλεοπτικό στούντιο και του επισημάνθηκε ότι το κάνει με δική του ευθύνη.
Πάντως, κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι ο κ. Λιάκος δεν εμφανίστηκε προκλητικός, αν και η πληρότητα των απαντήσεων αμφισβητείται από πολλούς στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Στα πηγαδάκια του υπουργικού, η υπόθεση του ήταν πρώτο θέμα, αν και κατά τη διάρκεια αυτού δεν αναφέρθηκε από κανέναν, ούτε από τον κ. Μητσοτάκη.
Σε κάθε περίπτωση, κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι ο κ. Λιάκος μένει στην κυβέρνηση, καθώς το να φύγει σε αυτή τη φάση θα έκανε μεγαλύτερη ζημιά. Πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που η κυβέρνηση εστιάζει τα πυρά της στον κ. Χατζηγιαννάκη και στις δραστηριότητες του.
Είναι εμφανές πάντως ότι η υπόθεση Λιάκου έχει προκαλέσει δυσφορία σε γαλάζια στελέχη, τα οποία αποφεύγουν να υπερασπιστούν τις αναθέσεις στις αδερφές του υφυπουργού, όσο και αν ο ίδιος ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να συνεχίσουν να τις λαμβάνουν εφεξής.
Στην πιο ήπια εκδοχή, βουλευτές αναγνωρίζουν ότι από τη στιγμή που έγινε θέμα, η κυβέρνηση έχει πρόβλημα. Άλλοι, πάντως, αρνούνται να καλύψουν τον κ. Λιάκο, ο οποίος μέχρι τη χθεσινή συνέντευξη δεν είχε παράσχει και επαρκείς απαντήσεις για τα όσα έλεγε, ενώ και χθες αρνήθηκε να κατονομάσει ποιος μπορεί να είναι αυτός - από τη Νέα Δημοκρατία - που θέλει εσωκομματικά να τον πλήξει σε προεκλογικό χρόνο.
Φερ ειπείν, ο συνήθης ύποπτος βουλευτής Δημήτρης Καλογερόπουλος εκτίμησε μιλώντας στη Ναυτεμπορική ότι έχει υπάρξει «εσωτερικό κάρφωμα», τονίζοντας παράλληλα ότι «δημιουργείται μία εικόνα η οποία βέβαια είναι εις βάρος του κ. Λιάκου με την έννοια και των εντυπώσεων αλλά και για την πορεία του». Επίσης σημείωσε πως «ο καθένας θα κριθεί στις εκλογές από τους πολίτες. Όλα αυτά που γίνονται δημιουργούν ένα άσχημο κλίμα για την κυβέρνηση».
Παράλληλα, από τη ΝΔ θέτουν ερωτήματα και για τη στέγαση του Οργανωτικού της ΕΛΑΣ σε χώρο εταιρίας, στην οποία είναι μέτοχος κατά 80% ο κ. Χατζηγιαννάκης, κάτι που μπορεί να συνιστά παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας. Ζήτημα που ήγειρε ευθέως χθες τόσο ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής, ενώ και ο πρόεδρος των «Δημοκρατών» Στέφανος Κασσελάκης έθεσε ερωτήματα για την αύξηση του τζίρου των εταιριών συμφερόντων του κ. Χατζηγιαννάκη από το 2023 και εντεύθεν.
Με δεδομένο ότι η συνέντευξη μεταδιδόταν παράλληλα με τη συνεδρίαση του υπουργικού, ο πρωθυπουργός και τα αρμόδια μέλη του κυβερνητικού επικοινωνιακού επιτελείου δεν την παρακολούθησαν live. Στον απόηχο αυτής άπαντες πάντως μετέδιδαν ότι ο κ. Λιάκος μένει κανονικά στη θέση του, αν και ομολογούν ότι δεν του ζητήθηκε να πάει στο τηλεοπτικό στούντιο και του επισημάνθηκε ότι το κάνει με δική του ευθύνη.
Πάντως, κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι ο κ. Λιάκος δεν εμφανίστηκε προκλητικός, αν και η πληρότητα των απαντήσεων αμφισβητείται από πολλούς στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Στα πηγαδάκια του υπουργικού, η υπόθεση του ήταν πρώτο θέμα, αν και κατά τη διάρκεια αυτού δεν αναφέρθηκε από κανέναν, ούτε από τον κ. Μητσοτάκη.
Σε κάθε περίπτωση, κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι ο κ. Λιάκος μένει στην κυβέρνηση, καθώς το να φύγει σε αυτή τη φάση θα έκανε μεγαλύτερη ζημιά. Πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που η κυβέρνηση εστιάζει τα πυρά της στον κ. Χατζηγιαννάκη και στις δραστηριότητες του.
Είναι εμφανές πάντως ότι η υπόθεση Λιάκου έχει προκαλέσει δυσφορία σε γαλάζια στελέχη, τα οποία αποφεύγουν να υπερασπιστούν τις αναθέσεις στις αδερφές του υφυπουργού, όσο και αν ο ίδιος ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να συνεχίσουν να τις λαμβάνουν εφεξής.
Στην πιο ήπια εκδοχή, βουλευτές αναγνωρίζουν ότι από τη στιγμή που έγινε θέμα, η κυβέρνηση έχει πρόβλημα. Άλλοι, πάντως, αρνούνται να καλύψουν τον κ. Λιάκο, ο οποίος μέχρι τη χθεσινή συνέντευξη δεν είχε παράσχει και επαρκείς απαντήσεις για τα όσα έλεγε, ενώ και χθες αρνήθηκε να κατονομάσει ποιος μπορεί να είναι αυτός - από τη Νέα Δημοκρατία - που θέλει εσωκομματικά να τον πλήξει σε προεκλογικό χρόνο.
Φερ ειπείν, ο συνήθης ύποπτος βουλευτής Δημήτρης Καλογερόπουλος εκτίμησε μιλώντας στη Ναυτεμπορική ότι έχει υπάρξει «εσωτερικό κάρφωμα», τονίζοντας παράλληλα ότι «δημιουργείται μία εικόνα η οποία βέβαια είναι εις βάρος του κ. Λιάκου με την έννοια και των εντυπώσεων αλλά και για την πορεία του». Επίσης σημείωσε πως «ο καθένας θα κριθεί στις εκλογές από τους πολίτες. Όλα αυτά που γίνονται δημιουργούν ένα άσχημο κλίμα για την κυβέρνηση».
Πυρά στον Τσίπρα μέσω ΧατζηγιαννάκηΗ ΝΔ πάντως επιμένει και θα επιμένει στην υπόθεση Χατζηγιαννάκη, βάζοντας στο κάδρο τον κ. Τσίπρα, ο οποίος κατά δήλωση του γραμματέα του κόμματος ήταν «ενήμερος για όλα». «Κύριε Τσίπρα, γνωρίζατε και επιλέξατε ως γραμματέα του κόμματός σας κάποιον που έπαιρνε με τις εταιρίες του κρατικό χρήμα, λαμβάνοντας συμβάσεις ακόμα και από έναν δήμο, στον οποίο ο δήμαρχος ήταν συνέταιρός του με 50%, σε άλλη εταιρία;», ρώτησε χθες η ΝΔ με φόντο τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις του κ. Τσίπρα με τον δήμαρχο Στυλίδας Γιάννη Απόστολου.
Παράλληλα, από τη ΝΔ θέτουν ερωτήματα και για τη στέγαση του Οργανωτικού της ΕΛΑΣ σε χώρο εταιρίας, στην οποία είναι μέτοχος κατά 80% ο κ. Χατζηγιαννάκης, κάτι που μπορεί να συνιστά παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας. Ζήτημα που ήγειρε ευθέως χθες τόσο ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής, ενώ και ο πρόεδρος των «Δημοκρατών» Στέφανος Κασσελάκης έθεσε ερωτήματα για την αύξηση του τζίρου των εταιριών συμφερόντων του κ. Χατζηγιαννάκη από το 2023 και εντεύθεν.
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