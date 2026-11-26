Ο Λιάκος μένει γιατί… η ζημιά θα είναι μεγαλύτερη αν φύγει - Εντείνεται το πρέσινγκ στον Χατζηγιαννάκη

Η ΝΔ θα επιμένει στην υπόθεση Χατζηγιαννάκη - Η υπόθεση Λιάκου έχει προκαλέσει δυσφορία σε γαλάζια στελέχη, τα οποία αποφεύγουν να υπερασπιστούν τις αναθέσεις στις αδερφές του