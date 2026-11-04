Στη Βουλή η δικογραφία για τον Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τις αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες το 2019
Στη Βουλή η δικογραφία για τον Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τις αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες το 2019
Η δικογραφία σχηματίστηκε μετά από μήνυση που κατέθεσε ο Κ. Βελόπουλος τον περασμένο Ιούλιο
Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η διαβίβαση της δικογραφίας εις βάρος του Αλέξη Τσίπρα για τις αλλαγές στους ποινικούς κώδικες το 2019.
Η δικογραφία σχηματίστηκε μετά από μήνυση που κατέθεσε ο Κυριάκος Βελόπουλος τον περασμένο Ιούλιο στον Άρειο Πάγο για τις αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες, λίγο πριν από τις εκλογές του 2019, οπότε ο τότε πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει πρόωρες εκλογές, ωστόσο άφησε ανοικτή τη Βουλή για να ψηφιστεί η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία. Η κίνηση εκείνη είχε προκαλέσει ακόμη και την αντίδραση του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρου Κοντονή, ο οποίος είχε κάνει λόγο για «ακραία πράξη διαπλοκής» και για «φωτογραφικές διατάξεις».
Υπενθυμίζεται ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε προχωρήσει τότε στις πρώτες δημόσιες καταγγελίες κατά του τότε πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, σχετικά με τις τροποποιήσεις στους Ποινικούς Κώδικες.
Η πολιτική αντιπαράθεση έχει αναζωπυρωθεί τελευταία, καθώς τόσο ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και πολλά κυβερνητικά στελέχη καλούν κατ' επανάληψη τον Αλέξη Τσίπρα να απαντήσει «ποια γραμμάτια εξόφλησε τότε».
Πρόσφατα ο υπουργός Υγείας σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Action είχε τονίσει ότι ο πρώην πρωθυπουργός «πήρε χρήματα για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες», επικαλούμενος παλαιότερες δηλώσεις του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης, Σταύρου Κοντονή.
«Ο κ. Κοντονής, υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Αυτή είναι η μόνη λογική εξήγηση για το γεγονός ότι, ενώ είχαν προκηρυχθεί εκλογές για τις 30 Ιουνίου, μετατέθηκαν για τις 7 Ιουλίου. Αν θέλει, ας μου κάνει μήνυση. Ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός της Μεταπολίτευσης είναι ο Τσίπρας και απλώς δεν τον κυνήγησε ο Μητσοτάκης», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η δικογραφία σχηματίστηκε μετά από μήνυση που κατέθεσε ο Κυριάκος Βελόπουλος τον περασμένο Ιούλιο στον Άρειο Πάγο για τις αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες, λίγο πριν από τις εκλογές του 2019, οπότε ο τότε πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει πρόωρες εκλογές, ωστόσο άφησε ανοικτή τη Βουλή για να ψηφιστεί η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία. Η κίνηση εκείνη είχε προκαλέσει ακόμη και την αντίδραση του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρου Κοντονή, ο οποίος είχε κάνει λόγο για «ακραία πράξη διαπλοκής» και για «φωτογραφικές διατάξεις».
Υπενθυμίζεται ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε προχωρήσει τότε στις πρώτες δημόσιες καταγγελίες κατά του τότε πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, σχετικά με τις τροποποιήσεις στους Ποινικούς Κώδικες.
Η πολιτική αντιπαράθεση έχει αναζωπυρωθεί τελευταία, καθώς τόσο ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και πολλά κυβερνητικά στελέχη καλούν κατ' επανάληψη τον Αλέξη Τσίπρα να απαντήσει «ποια γραμμάτια εξόφλησε τότε».
Πρόσφατα ο υπουργός Υγείας σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Action είχε τονίσει ότι ο πρώην πρωθυπουργός «πήρε χρήματα για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες», επικαλούμενος παλαιότερες δηλώσεις του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης, Σταύρου Κοντονή.
«Ο κ. Κοντονής, υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Αυτή είναι η μόνη λογική εξήγηση για το γεγονός ότι, ενώ είχαν προκηρυχθεί εκλογές για τις 30 Ιουνίου, μετατέθηκαν για τις 7 Ιουλίου. Αν θέλει, ας μου κάνει μήνυση. Ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός της Μεταπολίτευσης είναι ο Τσίπρας και απλώς δεν τον κυνήγησε ο Μητσοτάκης», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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