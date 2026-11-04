Θεοφανία Παπαθωμά για τη σχέση του Πασχάλη Τσαρούχα με την Κατερίνα Νοτοπούλου: Είναι πολύ ευχάριστο, του εύχομαι όλα τα καλά
Θεοφανία Παπαθωμά για τη σχέση του Πασχάλη Τσαρούχα με την Κατερίνα Νοτοπούλου: Είναι πολύ ευχάριστο, του εύχομαι όλα τα καλά
Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως είναι ζευγάρι με την πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ μέσα από ανάρτησή του στο Instagram το Σάββατο 10 Οκτωβρίου
Ένα σχόλιο για τη σχέση του Πασχάλη Τσαρούχα με την Κατερίνα Νοτοπούλου κλήθηκε να κάνει η Θεοφανία Παπαθωμά, η οποία ανέφερε πως πρόκειται για ένα πολύ ευχάριστο γεγονός και ευχήθηκε τα καλύτερα στον ηθοποιό.
Η ηθοποιός, η οποία υπήρξε παντρεμένη με τον Πασχάλη Τσαρούχα από το 2006 μέχρι το 2013 και μαζί του απέκτησε έναν γιο, επισήμανε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου πως διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον πρώην σύζυγό της και χαίρεται για εκείνον.
«Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Πάρα πολύ. Του εύχομαι όλα τα καλά. Ευτυχία και αγάπη, σε όλους τους ανθρώπους», είπε χαρακτηριστικά η Θεοφανία Παπαθωμά όταν ρωτήθηκε για το ζευγάρι.
Δείτε το βίντεο
Έπειτα, τόνισε πως ποτέ δεν υπήρξε κάποια αντιπαράθεση με τον Πασχάλη Τσαρούχα που να τους φέρει σε ρήξη: «Πάντοτε είχαμε ωραία σχέση, δεν έχουμε κανένα θέμα, δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι».
Ο ηθοποιός αποκάλυψε τη σχέση του με την πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ μέσα από ανάρτησή του στο Instagram το Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
Ο Πασχάλης Τσαρούχας δημοσίευσε κοινή τους φωτογραφία, κατά την οποία κοιτάζονταν τρυφερά, και σημείωσε στη λεζάντα: «Κατερίνα μου. Ζωή μου. Ευτυχία μου», με εκείνη να του απαντά στα σχόλια: «Όλα μαζί».
Η ηθοποιός, η οποία υπήρξε παντρεμένη με τον Πασχάλη Τσαρούχα από το 2006 μέχρι το 2013 και μαζί του απέκτησε έναν γιο, επισήμανε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου πως διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον πρώην σύζυγό της και χαίρεται για εκείνον.
«Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Πάρα πολύ. Του εύχομαι όλα τα καλά. Ευτυχία και αγάπη, σε όλους τους ανθρώπους», είπε χαρακτηριστικά η Θεοφανία Παπαθωμά όταν ρωτήθηκε για το ζευγάρι.
Δείτε το βίντεο
Έπειτα, τόνισε πως ποτέ δεν υπήρξε κάποια αντιπαράθεση με τον Πασχάλη Τσαρούχα που να τους φέρει σε ρήξη: «Πάντοτε είχαμε ωραία σχέση, δεν έχουμε κανένα θέμα, δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι».
Ο ηθοποιός αποκάλυψε τη σχέση του με την πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ μέσα από ανάρτησή του στο Instagram το Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
Ο Πασχάλης Τσαρούχας δημοσίευσε κοινή τους φωτογραφία, κατά την οποία κοιτάζονταν τρυφερά, και σημείωσε στη λεζάντα: «Κατερίνα μου. Ζωή μου. Ευτυχία μου», με εκείνη να του απαντά στα σχόλια: «Όλα μαζί».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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