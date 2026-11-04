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Κόντης για το παιχνίδι του ΟΦΗ με την Μπερ Σεβά: Έχουμε έρθει με τη νοοτροπία της νίκης
Κόντης για το παιχνίδι του ΟΦΗ με την Μπερ Σεβά: Έχουμε έρθει με τη νοοτροπία της νίκης
Ο Χρήστος Κόντης μίλησε για το παιχνίδι του ΟΦΗ με τη Χάποελ Μπερ Σεβά ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει κομβικό ματς για την πορεία της ομάδας του στο Europa League
Τη Χάποελ Μπερ Σεβά στη Ρουμανία αντιμετωπίζει ο ΟΦΗ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Χρήστος Κόντης στη συνέντευξη Τύπου πριν το παιχνίδι δήλωσε πως η ομάδα του έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για να παίξει για τη νίκη.
Τόνισε ακόμα πως η ομάδα του θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένη, διότι απέναντι της θα έχει έναν αντίπαλο που έχει πολύ ποιότητα από τη μέση και μπροστά, ενώ εμφανίστηκε σίγουρος ότι ο ΟΦΗ μπορεί να πραγματοποιήσει καλή εμφάνιση.
Αναλυτικά ο Χρήστος Κόντης μίλησε:
Για το αν θεωρείται κομβικό το ματς με την Χάποελ: «Για μένα δεν υπάρχουν κομβικά παιχνίδια, όλα είναι σημαντικά. Είναι ένα παιχνίδι που θέλουμε να επιστρέψουμε σε θετικά αποτελέσματα, έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα για να αντιμετωπίσουμε μια καλή ομάδα. Έχουμε έρθει με τη νοοτροπία της νίκης, ξέρουμε ποιες είναι οι δυνατότητες της ομάδας, θεωρώ ότι πλέον έχουμε γίνει πιο έμπειροι, έχουμε καταλάβει τι χρειάζεται και να δείξουμε χαρακτήρα και προσωπικότητα ώστε να διεκδικήσουμε αυτό που μπορούμε».
Για το γεγονός ότι το παιχνίδι θα διεξαχθεί σε γήπεδο δίχως κόσμο: «Σίγουρα είναι κάτι που επηρεάζει και τις δύο ομάδες, περισσότερο την γηπεδούχο. Είναι ωραίο να παίζεις σε γεμάτο γήπεδο, με φωνές που σε πορώνουν, σε ξυπνούν όμως αυτές είναι οι συνθήκες και δεν θα παίξει ρόλο ο κόσμος αλλά πόσο συγκεντρωμένες είναι οι δύο ομάδες για να πετύχουν αυτό που θέλουν».
Για το τι περιμένει από το παιχνίδι με την Μπερ Σεβά: «Προφανώς τα παιχνίδια που παίζεις σε κάνουν σοφότερο, προσκομίζεις εμπειρίες όμως πρέπει να καταλάβεις ότι σε αυτό το επίπεδο δεν συγχωρούνται τα λάθη, όπως συνέβη με την Μπάγερ ή με την Ρεν που χάθηκαν 1 ή 3 βαθμοί στο τέλος. Ξέρουμε πόσο χρειάζεται να είσαι συγκεντρωμένος μέσα στο γήπεδο. Μην ξεχνάμε ότι παίζουμε με την πρωταθλήτρια Ισραήλ, καμία φορά κοιτάζουμε το μπάτζετ τους και τα συζητάμε, παίζουμε με μια εξαιρετική ομάδα που ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο, πολύ καλή με την μπάλα στα πόδια και πιστεύω πως θα είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι επειδή θα έχει τακτική. Σίγουρα παίρνουμε εμπειρίες όμως το κάθε παιχνίδι έχει διαφορετικά στοιχεία, είναι διαφορετικές ομάδες η Ρεν και η Μπάγερ Λεβερκούζεν όπως και η Χαποέλ Μπερ Σεβά».
Για το τακτικό κομμάτι και την προσέγγιση του αγώνα από την πλευρά του ΟΦΗ: «Η Χαποέλ είναι πολύ επιθετική, της αρέσει να παίζει πάρα πολύ, είναι μια ομάδα που θέλει να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού και όταν δεν έχει την μπάλα στα πόδια, να πιέζει ψηλά και να δημιουργεί προβλήματα στους αντιπάλους. Αυτό δημιουργεί σκέψεις σε εμάς όμως είμαι σίγουρος πως αύριο τα παιδιά θα κάνουν ένα πολύ καλό παιχνίδι δίχως φόβο, με αυτοπεποίθηση για τον δικό μας τρόπο και ελπίζω να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα».
Σιέλης: «Να αποδείξουμε ποιοι είμαστε»
Ο Χρήστος Σιέλης εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι με τη Χάποελ Μπερ Σεβά. Από την πλευρά του δήλωσε ανυπόμονος για το παιχνίδι και πως αυτό που θέλει ο ίδιος και οι συμπαίκτες του είναι να αποδείξουν ποιοι είναι.
Αναλυτικά ο Χρήστος Σιέλης δήλωσε:
«Είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι, γνωρίζουμε τις δυνατότητες της ομάδας μας, αυτό που χρειάζεται από εμάς είναι μια καλή εικόνα και να αποδείξουμε ποιοι είμαστε. Νιώθω ανυπόμονος, ήταν ένα δύσκολο μονοπάτι που ξεπέρασα και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ.
Ο κόσμος έχει κάνει πολλά χιλιόμετρα, θα κάνουν πάλι ένα μακρινό ταξίδι και ελπίζω αύριο να χαμογελάσουμε και να αγκαλιαστούμε όλοι μαζί»
Τόνισε ακόμα πως η ομάδα του θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένη, διότι απέναντι της θα έχει έναν αντίπαλο που έχει πολύ ποιότητα από τη μέση και μπροστά, ενώ εμφανίστηκε σίγουρος ότι ο ΟΦΗ μπορεί να πραγματοποιήσει καλή εμφάνιση.
Αναλυτικά ο Χρήστος Κόντης μίλησε:
Για το αν θεωρείται κομβικό το ματς με την Χάποελ: «Για μένα δεν υπάρχουν κομβικά παιχνίδια, όλα είναι σημαντικά. Είναι ένα παιχνίδι που θέλουμε να επιστρέψουμε σε θετικά αποτελέσματα, έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα για να αντιμετωπίσουμε μια καλή ομάδα. Έχουμε έρθει με τη νοοτροπία της νίκης, ξέρουμε ποιες είναι οι δυνατότητες της ομάδας, θεωρώ ότι πλέον έχουμε γίνει πιο έμπειροι, έχουμε καταλάβει τι χρειάζεται και να δείξουμε χαρακτήρα και προσωπικότητα ώστε να διεκδικήσουμε αυτό που μπορούμε».
Για το γεγονός ότι το παιχνίδι θα διεξαχθεί σε γήπεδο δίχως κόσμο: «Σίγουρα είναι κάτι που επηρεάζει και τις δύο ομάδες, περισσότερο την γηπεδούχο. Είναι ωραίο να παίζεις σε γεμάτο γήπεδο, με φωνές που σε πορώνουν, σε ξυπνούν όμως αυτές είναι οι συνθήκες και δεν θα παίξει ρόλο ο κόσμος αλλά πόσο συγκεντρωμένες είναι οι δύο ομάδες για να πετύχουν αυτό που θέλουν».
Για το τι περιμένει από το παιχνίδι με την Μπερ Σεβά: «Προφανώς τα παιχνίδια που παίζεις σε κάνουν σοφότερο, προσκομίζεις εμπειρίες όμως πρέπει να καταλάβεις ότι σε αυτό το επίπεδο δεν συγχωρούνται τα λάθη, όπως συνέβη με την Μπάγερ ή με την Ρεν που χάθηκαν 1 ή 3 βαθμοί στο τέλος. Ξέρουμε πόσο χρειάζεται να είσαι συγκεντρωμένος μέσα στο γήπεδο. Μην ξεχνάμε ότι παίζουμε με την πρωταθλήτρια Ισραήλ, καμία φορά κοιτάζουμε το μπάτζετ τους και τα συζητάμε, παίζουμε με μια εξαιρετική ομάδα που ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο, πολύ καλή με την μπάλα στα πόδια και πιστεύω πως θα είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι επειδή θα έχει τακτική. Σίγουρα παίρνουμε εμπειρίες όμως το κάθε παιχνίδι έχει διαφορετικά στοιχεία, είναι διαφορετικές ομάδες η Ρεν και η Μπάγερ Λεβερκούζεν όπως και η Χαποέλ Μπερ Σεβά».
Για το τακτικό κομμάτι και την προσέγγιση του αγώνα από την πλευρά του ΟΦΗ: «Η Χαποέλ είναι πολύ επιθετική, της αρέσει να παίζει πάρα πολύ, είναι μια ομάδα που θέλει να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού και όταν δεν έχει την μπάλα στα πόδια, να πιέζει ψηλά και να δημιουργεί προβλήματα στους αντιπάλους. Αυτό δημιουργεί σκέψεις σε εμάς όμως είμαι σίγουρος πως αύριο τα παιδιά θα κάνουν ένα πολύ καλό παιχνίδι δίχως φόβο, με αυτοπεποίθηση για τον δικό μας τρόπο και ελπίζω να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα».
Σιέλης: «Να αποδείξουμε ποιοι είμαστε»
Ο Χρήστος Σιέλης εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι με τη Χάποελ Μπερ Σεβά. Από την πλευρά του δήλωσε ανυπόμονος για το παιχνίδι και πως αυτό που θέλει ο ίδιος και οι συμπαίκτες του είναι να αποδείξουν ποιοι είναι.
Αναλυτικά ο Χρήστος Σιέλης δήλωσε:
«Είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι, γνωρίζουμε τις δυνατότητες της ομάδας μας, αυτό που χρειάζεται από εμάς είναι μια καλή εικόνα και να αποδείξουμε ποιοι είμαστε. Νιώθω ανυπόμονος, ήταν ένα δύσκολο μονοπάτι που ξεπέρασα και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ.
Ο κόσμος έχει κάνει πολλά χιλιόμετρα, θα κάνουν πάλι ένα μακρινό ταξίδι και ελπίζω αύριο να χαμογελάσουμε και να αγκαλιαστούμε όλοι μαζί»
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