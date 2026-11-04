Τέλος το φουά γκρα στην Ουάσινγκτον: Το 73% ψήφισε υπέρ της απαγόρευσης
ΚΟΣΜΟΣ
Φουά γκρα Ουάσινγκτον ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ Πρόστιμα

Τέλος το φουά γκρα στην Ουάσινγκτον: Το 73% ψήφισε υπέρ της απαγόρευσης

Η πρωτοβουλία απαγορεύει στα εστιατόρια της πόλης να το προσφέρουν στους πελάτες τους, προβλέποντας πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 δολάρια, καθώς και αναστολή της άδειας λειτουργίας τους

Τέλος το φουά γκρα στην Ουάσινγκτον: Το 73% ψήφισε υπέρ της απαγόρευσης
7 ΣΧΟΛΙΑ
Τέλος το φουά γκρα στα εστιατόρια και στα πολυτελή παντοπωλεία: στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, οι κάτοικοι της Ουάσινγκτον κλήθηκαν να αποφασίσουν και για ένα εντελώς διαφορετικό ζήτημα, την απαγόρευση του φουά γκρα.

Η πρωτοβουλία 86, ένα δημοψήφισμα κατά της αναγκαστικής σίτισης χηνών και της διανομής φουά γκρα, με πρωτοβουλία της οργάνωσης Pro Animal DC - συγκέντρωσε το 73% των ψήφων.

Παρότι στην Ουάσινγκτον δεν υπάρχει καμία φάρμα παραγωγής αυτού του εδέσματος -καθώς οι δύο μεγαλύτεροι παραγωγοί φουά γκρα στις ΗΠΑ βρίσκονται στην πολιτεία της Νέας Υόρκης-, η πρωτοβουλία 86 απαγορεύει στα εστιατόρια της πόλης να το προσφέρουν στους πελάτες τους, προβλέποντας πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 δολάρια, καθώς και αναστολή της άδειας λειτουργίας τους.

Στις ΗΠΑ, η Καλιφόρνια, το Πίτσμπουργκ, η Πενσιλβάνια και το Πόρτλαντ στο Όρεγκον, έχουν ήδη απαγορεύσει τη διανομή φουά γκρα.

Το 2019, η πόλη της Νέας Υόρκης απαγόρευσε επίσης την πώληση και τη διανομή αυτής της γαλλικής σπεσιαλιτέ, όμως η απαγόρευση δεν έχει ακόμη τεθεί σε εφαρμογή, λόγω μακροχρόνιων δικαστικών διαμαχών.

Στην Ουάσινγκτον, το μέτρο πρόκειται να τεθεί σε ισχύ το καλοκαίρι του 2027. Σύμφωνα με τον αμερικανικό Τύπο, παραγωγοί φουά γκρα, καθώς και εστιάτορες σχεδιάζουν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη αμφισβητώντας την απαγόρευση.

«Οι κυβερνήσεις πρέπει να έχουν την εξουσία να αποφασίζουν για ό,τι έχουμε δικαίωμα να τρώμε; Αυτό είναι στην πραγματικότητα το ερώτημα που τίθεται εδώ», είχε δηλώσει τον Σεπτέμβριο στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Τζόρνταν Γκρίνορ, διευθυντής της Hudson Valley Farms, ενός εκ των δύο μοναδικών αγροκτημάτων που παράγουν και εμπορεύονται φουά γκρα στη χώρα.
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η αριστεία της Rolex στην υπηρεσία των ελληνικών δασών

Με πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά και συνδέουν την καινοτομία με την υπευθυνότητα, η ROLEX Ελλάδας υποστηρίζει έμπρακτα όσους εργάζονται για τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς της χώρας, υλοποιώντας έτσι τη διαχρονική της δέσμευση για κοινωνική ευθύνη και υποστήριξη δράσεων με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Love at First Sight: Η συνεργασία του glo™ HILO με τον Στέλιο Κουδουνάρη

Μόδα, design και υψηλή αισθητική συναντήθηκαν σε μια exclusive βραδιά με πρωταγωνιστές το glo™ HILO και τον Στέλιο Κουδουνάρη

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης