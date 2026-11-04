Πώς αντέδρασε η Σερ στη δήλωση του Μάικλ Ντάγκλας ότι η Γκλεν Κλόουζ και όχι εκείνη έπρεπε να είχε κερδίσει Όσκαρ το 1988

Ο ηθοποιός χαρακτήρισε την ερμηνεία της συμπρωταγωνίστριάς του στην «Ολέθρια Σχέση» ως «μία από τις σπουδαιότερες όλων των εποχών»





«Η Σερ λατρεύει τον Μάικλ Ντάγκλας», δήλωσε εκπρόσωπος της 80χρονης σταρ στο Page Six, απαντώντας στα σχόλια του ηθοποιού για τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Ολέθρια Σχέση».



Ο 82χρονος ηθοποιός έκανε τις δηλώσεις στην εκπομπή «The Graham Norton Show», όπου βρέθηκε μαζί με τη







Η Γκλεν Γκλόουζ έχει συγκεντρώσει στη διάρκεια της καριέρας της οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ, χωρίς ωστόσο να έχει καταφέρει να κερδίσει κάποιο από τα βραβεία για τα οποία ήταν υποψήφια.







Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η Κλόουζ είχε εξασφαλίσει τότε την τέταρτη υποψηφιότητά της για Όσκαρ, αλλά το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου είχε καταλήξει στη Σερ για την ταινία «Κάτω από τη Λάμψη του Φεγγαριού». «Α, μάλιστα!», σχολίασε έκπληκτος ο παρουσιαστής Γκράχαμ Νόρτον. «Το ξέρω. Αυτό είπαμε όλοι τότε», απάντησε αστειευόμενος, προκαλώντας γέλια στους καλεσμένους και το κοινό. «Τι σπόντα ήταν αυτή!», σχολίασε γελώντας η Ναόμι Άκι.



Ο Ντάγκλας συνέχισε να εκθειάζει την ερμηνεία της Κλόουζ στην «Ολέθρια Σχέση», χαρακτηρίζοντάς την «μία από τις σπουδαιότερες ερμηνείες όλων των εποχών». Ο Γκράχαμ Νόρτον θέλησε, από την πλευρά του, να σχολιάσει με χιούμορ τη βράβευση της Σερ. «Ναι, αλλά η Σερ έβαλε λίγα γκρίζα στα μαλλιά της, οπότε να πώς έγιναν τα πράγματα», αστειεύτηκε, αναφερόμενος στην εμφάνισή της στην ταινία.



Κλείσιμο Ο Μάικλ Ντάγκλας και η Γκλεν Κλόουζ στην ταινία «Ολέθρια Σχέση»



Στην τελετή απονομής των Όσκαρ του 1988, η Σερ επικράτησε στην κατηγορία Α' Γυναικείου Ρόλου απέναντι σε τέσσερις σημαντικές υποψηφιότητες: τη Γκλεν Κλόουζ για την «Ολέθρια Σχέση», τη Χόλι Χάντερ για το «Broadcast News», τη Σάλι Κέρκλαντ για την ταινία «Anna» και τη Μέριλ Στριπ για το «Ironweed».



Στην ταινία «Κάτω από τη Λάμψη του Φεγγαριού», η Σερ υποδυόταν τη Λορέτα Καστορίνι, μια χήρα από το Μπρούκλιν που ερωτεύεται τον Ρόνι, τον μικρότερο αδελφό του άνδρα τον οποίο έχει συμφωνήσει να παντρευτεί. Τον Ρόνι ενσάρκωνε ο Νίκολας Κέιτζ, ενώ τον Τζόνι, τον αρραβωνιαστικό της Λορέτα, υποδυόταν ο Ντάνι Αϊέλο.



Σερ δεν φαίνεται να ενοχλήθηκε από τις δηλώσεις του Μάικλ Ντάγκλας , ο οποίος υποστήριξε δημόσια ότι η Γκλεν Κλόουζ άξιζε να είχε κερδίσει το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου το 1988 , αντί της διάσημης τραγουδίστριας και ηθοποιού.«Η Σερ λατρεύει τον Μάικλ Ντάγκλας», δήλωσε εκπρόσωπος της 80χρονης σταρ στο Page Six, απαντώντας στα σχόλια του ηθοποιού για τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Ολέθρια Σχέση».Ο 82χρονος ηθοποιός έκανε τις δηλώσεις στην εκπομπή «The Graham Norton Show», όπου βρέθηκε μαζί με τη Γκλεν Κλόουζ , τον Κίραν Κάλκιν και τη Ναόμι Άκι.Η συζήτηση στράφηκε στις επανειλημμένες απογοητεύσεις της Κλόουζ από τα Όσκαρ, όταν η 79χρονη ηθοποιός αστειεύτηκε για το γεγονός ότι πρόκειται επιτέλους να λάβει ένα τιμητικό Όσκαρ στα Governors Awards του Νοεμβρίου. Όπως είπε χαριτολογώντας, τα μέλη της Ακαδημίας «μάλλον δεν θέλουν να αισθάνονται άλλο ενοχές».Η Γκλεν Γκλόουζ έχει συγκεντρώσει στη διάρκεια της καριέρας της οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ, χωρίς ωστόσο να έχει καταφέρει να κερδίσει κάποιο από τα βραβεία για τα οποία ήταν υποψήφια.Ο Μάικλ Ντάγκλας, ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει στο πλευρό της στο θρίλερ «Ολέθρια Σχέση» του 1987, έσπευσε να σχολιάσει μία συγκεκριμένη ήττα της. «Έπρεπε να είχε κερδίσει για την "Ολέθρια Σχέση"», δήλωσε, αναφερόμενος στην ερμηνεία της ως Άλεξ Φόρεστ.Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η Κλόουζ είχε εξασφαλίσει τότε την τέταρτη υποψηφιότητά της για Όσκαρ, αλλά το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου είχε καταλήξει στη Σερ για την ταινία «Κάτω από τη Λάμψη του Φεγγαριού». «Α, μάλιστα!», σχολίασε έκπληκτος ο παρουσιαστής Γκράχαμ Νόρτον. «Το ξέρω. Αυτό είπαμε όλοι τότε», απάντησε αστειευόμενος, προκαλώντας γέλια στους καλεσμένους και το κοινό. «Τι σπόντα ήταν αυτή!», σχολίασε γελώντας η Ναόμι Άκι.Ο Ντάγκλας συνέχισε να εκθειάζει την ερμηνεία της Κλόουζ στην «Ολέθρια Σχέση», χαρακτηρίζοντάς την «μία από τις σπουδαιότερες ερμηνείες όλων των εποχών». Ο Γκράχαμ Νόρτον θέλησε, από την πλευρά του, να σχολιάσει με χιούμορ τη βράβευση της Σερ. «Ναι, αλλά η Σερ έβαλε λίγα γκρίζα στα μαλλιά της, οπότε να πώς έγιναν τα πράγματα», αστειεύτηκε, αναφερόμενος στην εμφάνισή της στην ταινία.Στην τελετή απονομής των Όσκαρ του 1988, η Σερ επικράτησε στην κατηγορία Α' Γυναικείου Ρόλου απέναντι σε τέσσερις σημαντικές υποψηφιότητες: τη Γκλεν Κλόουζ για την «Ολέθρια Σχέση», τη Χόλι Χάντερ για το «Broadcast News», τη Σάλι Κέρκλαντ για την ταινία «Anna» και τη Μέριλ Στριπ για το «Ironweed».Στην ταινία «Κάτω από τη Λάμψη του Φεγγαριού», η Σερ υποδυόταν τη Λορέτα Καστορίνι, μια χήρα από το Μπρούκλιν που ερωτεύεται τον Ρόνι, τον μικρότερο αδελφό του άνδρα τον οποίο έχει συμφωνήσει να παντρευτεί. Τον Ρόνι ενσάρκωνε ο Νίκολας Κέιτζ, ενώ τον Τζόνι, τον αρραβωνιαστικό της Λορέτα, υποδυόταν ο Ντάνι Αϊέλο.

Από την άλλη πλευρά, η «Ολέθρια Σχέση» είχε συγκεντρώσει συνολικά έξι υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Α' Γυναικείου Ρόλου, χωρίς τελικά να κερδίσει κανένα βραβείο.



Η Σερ είχε ήδη βρεθεί μία φορά υποψήφια για Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου, για την ερμηνεία της στην ταινία «Silkwood» του 1983. Στην ίδια τελετή του 1988 είχε βραβευτεί και ο Μάικλ Ντάγκλας, ο οποίος απέσπασε το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του ως Γκόρντον Γκέκο στην ταινία «Wall Street».



Η Γκλεν Κλόουζ, έπειτα από οκτώ υποψηφιότητες και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες αναμονής από την πρώτη της υποψηφιότητα, πρόκειται να τιμηθεί με Όσκαρ για τη συνολική προσφορά της στον κινηματογράφο, στην τελετή των Governors Awards τον Νοέμβριο.