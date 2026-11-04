La Liga: Σκέψεις για αναβολή των αγώνων της επόμενης αγωνιστικής λόγω του θανάτου του Χεσούς ντε Μιγκέλ

Βαρύ είναι το πένθος στην Ισπανία μετά τον θάνατο του επιθετικού της Τενερίφης, Χεσούς ντε Μιγκέλ, ο οποίος έχασε τη ζωή του χθες, έπειτα από σοβαρό τραυματισμό κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Ανδόρα.Σύμφωνα με την εκπομπήτης Cadena SER, η διοργανώτρια αρχή του ισπανικού πρωταθλήματος εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αναβολής της επόμενης αγωνιστικής στην πρώτη και δεύτερη κατηγορία.Μάλιστα, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συσκέψεις και αναμένεται οριστική απόφαση σύντομα.Όπως επίσης αναφέρθηκε στην εκπομπή, στο τραπέζι βρίσκεται η αναβολή της 12ης αγωνιστικής της Primera Division και της 13ης αγωνιστικής της Segunda Division.Παρόλα αυτά, η υπόθεση έχει και αρκετές δυσκολίες.Η La Liga πρέπει επίσης να υπολογίσει και τις υποχρεώσεις της απέναντι στους τηλεοπτικούς παρόχους και τους χορηγούς, καθώς μια τέτοια αναβολή, θα μπορούσε να επιφέρει οικονομικές κυρώσεις, αλλά και σημαντικές αλλαγές στον προγραμματισμό των αγώνων.