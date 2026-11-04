La Liga: Σκέψεις για αναβολή των αγώνων της επόμενης αγωνιστικής λόγω του θανάτου του Χεσούς ντε Μιγκέλ
SPORTS
La Liga Ισπανία Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα

La Liga: Σκέψεις για αναβολή των αγώνων της επόμενης αγωνιστικής λόγω του θανάτου του Χεσούς ντε Μιγκέλ

Ο τραγικός θάνατος του Χεσούς ντε Μιγκέλ ενδέχεται να οδηγήσει στην αναβολή της επόμενης αγωνιστικής της La Liga, τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη κατηγορία

La Liga: Σκέψεις για αναβολή των αγώνων της επόμενης αγωνιστικής λόγω του θανάτου του Χεσούς ντε Μιγκέλ
Βαρύ είναι το πένθος στην Ισπανία μετά τον θάνατο του επιθετικού της Τενερίφης, Χεσούς ντε Μιγκέλ, ο οποίος έχασε τη ζωή του χθες, έπειτα από σοβαρό τραυματισμό κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Ανδόρα.

Σύμφωνα με την εκπομπή «El Larguero» της Cadena SER, η διοργανώτρια αρχή του ισπανικού πρωταθλήματος εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αναβολής της επόμενης αγωνιστικής στην πρώτη και δεύτερη κατηγορία.

Μάλιστα, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συσκέψεις και αναμένεται οριστική απόφαση σύντομα.

Όπως επίσης αναφέρθηκε στην εκπομπή, στο τραπέζι βρίσκεται η αναβολή της 12ης αγωνιστικής της Primera Division και της 13ης αγωνιστικής της Segunda Division.

Παρόλα αυτά, η υπόθεση έχει και αρκετές δυσκολίες.

Η La Liga πρέπει επίσης να υπολογίσει και τις υποχρεώσεις της απέναντι στους τηλεοπτικούς παρόχους και τους χορηγούς, καθώς μια τέτοια αναβολή, θα μπορούσε να επιφέρει οικονομικές κυρώσεις, αλλά και σημαντικές αλλαγές στον προγραμματισμό των αγώνων.

Thema Insights

Η αριστεία της Rolex στην υπηρεσία των ελληνικών δασών

Με πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά και συνδέουν την καινοτομία με την υπευθυνότητα, η ROLEX Ελλάδας υποστηρίζει έμπρακτα όσους εργάζονται για τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς της χώρας, υλοποιώντας έτσι τη διαχρονική της δέσμευση για κοινωνική ευθύνη και υποστήριξη δράσεων με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Love at First Sight: Η συνεργασία του glo™ HILO με τον Στέλιο Κουδουνάρη

Μόδα, design και υψηλή αισθητική συναντήθηκαν σε μια exclusive βραδιά με πρωταγωνιστές το glo™ HILO και τον Στέλιο Κουδουνάρη

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης