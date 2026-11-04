Στη Μεσσηνία την Πέμπτη ο Μητσοτάκης, επισκέψεις σε έργα υποδομών και ομιλία στο συνέδριο της ΚΕΔΕ
Στη Μεσσηνία την Πέμπτη ο Μητσοτάκης, επισκέψεις σε έργα υποδομών και ομιλία στο συνέδριο της ΚΕΔΕ
Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με την παρουσία του πρωθυπουργού στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή νέου σωφρονιστικού καταστήματος στη Μεγαλόπολη
Στη Μεσσηνία θα μεταβεί την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματοποιώντας σειρά επισκέψεων σε κοινωνικές δομές, παραγωγικές εγκαταστάσεις και έργα υποδομών, ενώ το απόγευμα θα μιλήσει στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).
Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού θα ξεκινήσει στις 10:30 το πρωί από το Οικοτροφείο Ατόμων με Αυτισμό στη Μερόπη του Δήμου Οιχαλίας. Στη συνέχεια θα επισκεφθεί την υδροπονική θερμοκηπιακή μονάδα παραγωγής ντομάτας που βρίσκεται υπό κατασκευή στην Οιχαλία.
Στην συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο αεροδρόμιο Καλαμάτας, όπου θα ενημερωθεί για τα έργα αναβάθμισής του. Επόμενος σταθμός θα είναι το εργοτάξιο του οδικού άξονα Καλαμάτα – Μεθώνη, προκειμένου να δει την πρόοδο των εργασιών.
Το μεσημέρι ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στην Καλαμάτα, όπου θα παραστεί στα εγκαίνια της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Καλαμάτας.
Στις 17:30 έχει προγραμματιστεί η ομιλία του στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή νέου σωφρονιστικού καταστήματος στη Μεγαλόπολη.
Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού θα ξεκινήσει στις 10:30 το πρωί από το Οικοτροφείο Ατόμων με Αυτισμό στη Μερόπη του Δήμου Οιχαλίας. Στη συνέχεια θα επισκεφθεί την υδροπονική θερμοκηπιακή μονάδα παραγωγής ντομάτας που βρίσκεται υπό κατασκευή στην Οιχαλία.
Στην συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο αεροδρόμιο Καλαμάτας, όπου θα ενημερωθεί για τα έργα αναβάθμισής του. Επόμενος σταθμός θα είναι το εργοτάξιο του οδικού άξονα Καλαμάτα – Μεθώνη, προκειμένου να δει την πρόοδο των εργασιών.
Το μεσημέρι ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στην Καλαμάτα, όπου θα παραστεί στα εγκαίνια της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Καλαμάτας.
Στις 17:30 έχει προγραμματιστεί η ομιλία του στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή νέου σωφρονιστικού καταστήματος στη Μεγαλόπολη.
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