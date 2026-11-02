Στην Τεχεράνη οι μεσολαβητές του Κατάρ για διαβουλεύσεις με τον Αραγτσί - Το Ιράν θέλει συμφωνία, επαναλαμβάνει ο Τραμπ

Το Ιράν θέλει να συνάψει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος προβλέποντας ότι κάτι τέτοιο «θα μπορούσε να συμβεί»