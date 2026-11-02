Φλωρίδης: Οι αποκαλύψεις για τη διαφθορά δεν συνδέονται με τις εκλογές, θεαματικά τα αποτελέσματα του ελληνικού FBI

Ο υπουργός Δικαιοσύνης απάντησε στην κριτική για τη χρονική συγκυρία των αστυνομικών επιχειρήσεων και αναφέρθηκε στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη





Απαντώντας στην κριτική για τη χρονική στιγμή των αποκαλύψεων, ο υπουργός διερωτήθηκε αν «θα έπρεπε να σταματήσει η Αστυνομία να παρεμβαίνει και να αφήσουμε την εγκληματικότητα να δρα ανενόχλητη;». Υπενθύμισε ότι απομένουν περίπου εννέα μήνες μέχρι τις













Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, καθώς, όπως ανέφερε, η επεξεργασία και η διασταύρωση πληροφοριών που παλαιότερα χρειάζονταν ένα ή δύο χρόνια μπορούν σήμερα να πραγματοποιούνται πολύ ταχύτερα.



Παράλληλα, υποστήριξε ότι η αναβάθμιση των ελεγκτικών υπηρεσιών έχει ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των ερευνών, ανεξάρτητα από τις πολιτικές εξελίξεις.



Κλείσιμο Τι είπε για τη διαφθορά στη Δικαιοσύνη Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο διαφθοράς στο δικαστικό σώμα, ο υπουργός Δικαιοσύνης υπογράμμισε ότι οι Έλληνες δικαστές διαθέτουν ιδιαίτερα ισχυρές εγγυήσεις ανεξαρτησίας, οι οποίες κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα και τη νομοθεσία.



Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι όταν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία ή καταγγελίες, τίθενται σε λειτουργία οι αρμόδιοι θεσμικοί μηχανισμοί για τη διερεύνησή τους.



Όπως ανέφερε, τέτοιες υποθέσεις πρέπει να αποκτούν συγκεκριμένο περιεχόμενο και «ονοματεπώνυμο», ώστε να εξετάζονται από τα δικαστικά όργανα που έχουν τη σχετική αρμοδιότητα.



Τόνισε ακόμη ότι κάθε εκπρόσωπος των θεσμών, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου ως υπουργού Δικαιοσύνης, οφείλει να κινείται μέσα στα όρια που θέτουν το Σύνταγμα και οι νόμοι.



Στην αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας και στις νέες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία απέδωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης , τις πρόσφατες επιτυχίες στην εξάρθρωση εγκληματικών κυκλωμάτων και στην αποκάλυψη υποθέσεων διαφθοράς. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, απέρριψε τις αιτιάσεις ότι οι αστυνομικές επιχειρήσεις συνδέονται με τις επικείμενες εκλογές, ενώ χαρακτήρισε «θεαματικά» τα αποτελέσματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του λεγόμενου ελληνικού FBI Απαντώντας στην κριτική για τη χρονική στιγμή των αποκαλύψεων, ο υπουργός διερωτήθηκε αν «θα έπρεπε να σταματήσει η Αστυνομία να παρεμβαίνει και να αφήσουμε την εγκληματικότητα να δρα ανενόχλητη;». Υπενθύμισε ότι απομένουν περίπου εννέα μήνες μέχρι τις εκλογές , επισημαίνοντας ότι οι έρευνες για τη διαφθορά δεν είναι δυνατόν να καθορίζονται από το εκλογικό χρονοδιάγραμμα.Όπως εξήγησε, οι επιχειρήσεις της ΕΛΑΣ είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας και οργανωμένης προσπάθειας και όχι πολιτικών σκοπιμοτήτων. Αναφέρθηκε στις αλλαγές που έγιναν στην Αστυνομία υπό τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, καθώς και στη λειτουργία του ελληνικού FBI, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση σύνθετων υποθέσεων οργανωμένου εγκλήματος.Σύμφωνα με τον Γιώργο Φλωρίδη, οι νέες υπηρεσίες μπορούν πλέον να ερευνούν σε μεγαλύτερο βάθος τη δράση κυκλωμάτων που λειτουργούσαν ακόμη και επί δεκαετίες.Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, καθώς, όπως ανέφερε, η επεξεργασία και η διασταύρωση πληροφοριών που παλαιότερα χρειάζονταν ένα ή δύο χρόνια μπορούν σήμερα να πραγματοποιούνται πολύ ταχύτερα.Παράλληλα, υποστήριξε ότι η αναβάθμιση των ελεγκτικών υπηρεσιών έχει ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των ερευνών, ανεξάρτητα από τις πολιτικές εξελίξεις.Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο διαφθοράς στο δικαστικό σώμα, ο υπουργός Δικαιοσύνης υπογράμμισε ότι οι Έλληνες δικαστές διαθέτουν ιδιαίτερα ισχυρές εγγυήσεις ανεξαρτησίας, οι οποίες κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα και τη νομοθεσία.Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι όταν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία ή καταγγελίες, τίθενται σε λειτουργία οι αρμόδιοι θεσμικοί μηχανισμοί για τη διερεύνησή τους.Όπως ανέφερε, τέτοιες υποθέσεις πρέπει να αποκτούν συγκεκριμένο περιεχόμενο και «ονοματεπώνυμο», ώστε να εξετάζονται από τα δικαστικά όργανα που έχουν τη σχετική αρμοδιότητα.Τόνισε ακόμη ότι κάθε εκπρόσωπος των θεσμών, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου ως υπουργού Δικαιοσύνης, οφείλει να κινείται μέσα στα όρια που θέτουν το Σύνταγμα και οι νόμοι.

Οι αναφορές στον Μητσοτάκη, τον ΟΗΕ και το τουρκολιβυκό μνημόνιο Ο Γιώργος Φλωρίδης αναφέρθηκε επίσης στην παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου προήδρευσε, χαρακτηρίζοντας ιστορική την εικόνα του Έλληνα πρωθυπουργού στη συγκεκριμένη θέση.



Εκτίμησε ότι πρόκειται για μια σημαντική στιγμή για τη διεθνή παρουσία της Ελλάδας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τα ευρωπαϊκά κράτη που συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας.



Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταδικάσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο, επισημαίνοντας τη σημασία της κοινής ευρωπαϊκής στάσης.



Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει να ενισχύει τόσο τις Ένοπλες Δυνάμεις της όσο και τις διεθνείς συνεργασίες της.



«Νομίζω ότι στα 200 χρόνια που υπάρχουμε ως ελεύθερο κράτος, δεν είχαμε ποτέ την αμυντική ισχύ που έχουμε τώρα», δήλωσε, επικαλούμενος παράλληλα τη σημασία που απέδιδε ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη δημιουργία συμμαχιών.



Αναφορά έκανε και στις διπλωματικές επαφές του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, στον ΟΗΕ, με εκπροσώπους της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Κατά τον Γιώργο Φλωρίδη, η κοινή θέση για τη μη αναγνώριση του τουρκολιβυκού μνημονίου αναδεικνύει την αξία των συμμαχιών της Ελλάδας.



Για τον Ηλία Κασιδιάρη και τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Δικαιοσύνης εξήγησε ότι η Αστυνομία είχε απευθυνθεί στις δικαστικές Αρχές σχετικά με τη δυνατότητα απαγόρευσης πρόσφατης εκδήλωσης.



Όπως είπε, η απάντηση ήταν ότι δεν μπορούσε να απαγορευτεί η συγκέντρωση, επειδή πραγματοποιούνταν σε κλειστό χώρο.



Σύμφωνα με τον υπουργό, οι αστυνομικές δυνάμεις που αναπτύχθηκαν στην περιοχή είχαν ως αποστολή τη διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης, ωστόσο δέχθηκαν επίθεση από μέρος των συγκεντρωμένων, με αποτέλεσμα να προκληθούν επεισόδια.



Ο Γιώργος Φλωρίδης τόνισε ότι η προστασία της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας απαιτεί σεβασμό τόσο στα συνταγματικά δικαιώματα όσο και στους περιορισμούς που προβλέπει η νομοθεσία.



Υπενθύμισε επίσης ότι υπάρχει ήδη νομικό πλαίσιο που αποκλείει τη συμμετοχή εγκληματικών οργανώσεων στην πολιτική ζωή μέσω κομμάτων, ενώ σημείωσε ότι ενδεχόμενα νέα μέτρα χρειάζονται προσεκτική αξιολόγηση.



«Η κυβέρνηση θα κάνει όσα πρέπει να κάνει και θα συζητάμε στο εσωτερικό μας τι μέτρα πρέπει να λάβουμε. Όχι για ένα πρόσωπο, αλλά για να προστατεύεται η δημοκρατία και κυρίως το δικαίωμα των πολιτών να συναθροίζονται», ανέφερε.



Ο υπουργός κατέληξε επισημαίνοντας ότι το δικαίωμα της συνάθροισης δεν δικαιολογεί τη χρήση βίας, ούτε μπορεί να αποτελεί κάλυψη για επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών.

02.11.2026, 14:58