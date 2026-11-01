Χατζηδάκης: Αύριο κάθε υπουργός θα παρουσιάσει στο υπουργικό συμβούλιο τις 3-4 βασικές προτεραιότητές του μέχρι τις εκλογές

«Μας ενδιαφέρει και στην τελευταία στροφή η κυβέρνηση να παράγει έργο» - Η σύγκριση με τις δημοσκοπήσεις του 2023 και η αναφορά στις αγροτικές επιδοτήσεις και την ακρίβεια