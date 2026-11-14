Ο Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε στους πολιτικούς αρχηγούς ότι δεν ζητήθηκε άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο - Tι είπε για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση
Ο Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε στους πολιτικούς αρχηγούς ότι δεν ζητήθηκε άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο - Tι είπε για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση
Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο βρίσκεται σε διεθνή ύδατα, συνεχίζει το ερευνητικό του έργο με βάση την ελληνική αδειοδότηση και την ελληνική NAVTEX, αποκλειστικά και μόνο, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών μετά τις συναντήσεις
Για το περιεχόμενο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης που έχει αποσταλεί στην Τουρκία και την Αίγυπτο ενημέρωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, τους πολιτικούς αρχηγούς της αντιπολίτευσης, στο πλαίσιο των συναντήσεων για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός δεν τους παρέδωσε ούτε τους διάβασε το κείμενο της διακοίνωσης, αλλά τους μετέφερε όσα ο ίδιος γνωρίζει για το περιεχόμενό της.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη γαλλική διακοίνωση δεν υπάρχει καμία αναφορά σε αίτημα αδειοδότησης από την Τουρκία. Το έγγραφο αφορά την ενημέρωση των παράκτιων κρατών της περιοχής για λόγους αβροφροσύνης και περιλαμβάνει αναφορά στην πορεία των ερευνών. Συνεπώς, δεν ζητήθηκε άδεια ή συγκατάθεση από την Τουρκία για τη διεξαγωγή τους.
Σε δήλωσή του μετά το πέρας των ενημερώσεων, ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε:
«Είχα σήμερα την ευκαιρία να ενημερώσω τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων σχετικά με τις εξελίξεις για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τους πολιτικούς αρχηγούς που ανταποκρίθηκαν στο αίτημα για ενημέρωση, μια ιδιαιτέρως θεσμική στάση.
Ήταν η τέταρτη φορά που συναντήθηκα με τους πολιτικούς αρχηγούς παρέχοντας ενημέρωση σε σχέση με θέματα εξωτερικής πολιτικής, παράλληλα και με τις τακτές συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, και με την παρουσία μου στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών.
Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση, το γαλλικό ερευνητικό πλοίο βρίσκεται σε διεθνή ύδατα, συνεχίζει το ερευνητικό του έργο με βάση την ελληνική αδειοδότηση και την ελληνική NAVTEX, αποκλειστικά και μόνο.
Η ελληνική πολιτεία θα συνεχίσει, με μια ενεργό εξωτερική πολιτική, με γνώση και υπευθυνότητα, να ενισχύει το διεθνές αποτύπωμα της χώρας και να προσδίδει κύρος και αυτοπεποίθηση στην πατρίδα».
Οι ενημερώσεις διήρκησαν αρκετή ώρα και περιλάμβαναν επίσης συζήτηση για τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή. Παράλληλα, επικρατεί η εκτίμηση ότι ο τρέχων κύκλος ερευνών του γαλλικού ερευνητικού σκάφους θα ολοκληρωθεί ομαλά, χωρίς εντάσεις στο πεδίο. Η επόμενη φάση, που αφορά την πόντιση του καλωδίου, εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί σε περίπου έναν χρόνο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για τις 13:00 είχε προγραμματιστεί η ενημέρωση του Κυριάκου Βελόπουλου, ωστόσο η Ελληνική Λύση γνωστοποίησε ότι ο πρόεδρος του κόμματος δεν θα πήγαινε στη συνάντηση. Έτσι, ο σημερινός κύκλος συναντήσεων ολοκληρώθηκε με την ενημέρωση της Ρένας Δούρου στις 17:00.
Πρώτος ενημερώθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος μετά τη συνάντηση υπογράμμισε την ανάγκη να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου, με πλήρη σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα των δύο χωρών.
Ακολούθησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας ο οποίος μετά τη συνάντηση μίλησε για ένα «μεγάλο παζάρι γύρω από τα κυριαρχικά διακαιώματα της χώρας», ενώ παράλληλα τόνισε ότι «δεν χρειάζεται εφησυχασμός, όσο και αν η κυβέρνηση προσπαθεί να εφησυχάσει τον λαό».
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη γαλλική διακοίνωση δεν υπάρχει καμία αναφορά σε αίτημα αδειοδότησης από την Τουρκία. Το έγγραφο αφορά την ενημέρωση των παράκτιων κρατών της περιοχής για λόγους αβροφροσύνης και περιλαμβάνει αναφορά στην πορεία των ερευνών. Συνεπώς, δεν ζητήθηκε άδεια ή συγκατάθεση από την Τουρκία για τη διεξαγωγή τους.
Σε δήλωσή του μετά το πέρας των ενημερώσεων, ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε:
«Είχα σήμερα την ευκαιρία να ενημερώσω τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων σχετικά με τις εξελίξεις για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τους πολιτικούς αρχηγούς που ανταποκρίθηκαν στο αίτημα για ενημέρωση, μια ιδιαιτέρως θεσμική στάση.
Ήταν η τέταρτη φορά που συναντήθηκα με τους πολιτικούς αρχηγούς παρέχοντας ενημέρωση σε σχέση με θέματα εξωτερικής πολιτικής, παράλληλα και με τις τακτές συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, και με την παρουσία μου στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών.
Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση, το γαλλικό ερευνητικό πλοίο βρίσκεται σε διεθνή ύδατα, συνεχίζει το ερευνητικό του έργο με βάση την ελληνική αδειοδότηση και την ελληνική NAVTEX, αποκλειστικά και μόνο.
Η ελληνική πολιτεία θα συνεχίσει, με μια ενεργό εξωτερική πολιτική, με γνώση και υπευθυνότητα, να ενισχύει το διεθνές αποτύπωμα της χώρας και να προσδίδει κύρος και αυτοπεποίθηση στην πατρίδα».
Οι ενημερώσεις διήρκησαν αρκετή ώρα και περιλάμβαναν επίσης συζήτηση για τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή. Παράλληλα, επικρατεί η εκτίμηση ότι ο τρέχων κύκλος ερευνών του γαλλικού ερευνητικού σκάφους θα ολοκληρωθεί ομαλά, χωρίς εντάσεις στο πεδίο. Η επόμενη φάση, που αφορά την πόντιση του καλωδίου, εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί σε περίπου έναν χρόνο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για τις 13:00 είχε προγραμματιστεί η ενημέρωση του Κυριάκου Βελόπουλου, ωστόσο η Ελληνική Λύση γνωστοποίησε ότι ο πρόεδρος του κόμματος δεν θα πήγαινε στη συνάντηση. Έτσι, ο σημερινός κύκλος συναντήσεων ολοκληρώθηκε με την ενημέρωση της Ρένας Δούρου στις 17:00.
Πρώτος ενημερώθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος μετά τη συνάντηση υπογράμμισε την ανάγκη να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου, με πλήρη σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα των δύο χωρών.
Ακολούθησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας ο οποίος μετά τη συνάντηση μίλησε για ένα «μεγάλο παζάρι γύρω από τα κυριαρχικά διακαιώματα της χώρας», ενώ παράλληλα τόνισε ότι «δεν χρειάζεται εφησυχασμός, όσο και αν η κυβέρνηση προσπαθεί να εφησυχάσει τον λαό».
Μετά τον Δημήτρη Κουτσούμπα, ο υπουργός ενημέρωσε για τις εξελίξεις της πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Σε δηλώσεις της, η κυρία Κωνσταντοπούλου υπογράμμισε πως το μήνυμα ότι «τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, η εθνική μας κυριαρχία και ανεξαρτησία είναι αδιαπραγμάτευτες, οφείλει η χώρα και η κυβέρνηση να εκπέμπουν σε κάθε ευκαιρία στα διεθνή φόρα».
«Σε μια ιδιαιτέρως κρίσιμη διεθνή συγκυρία έχει πάντα σημασία να υπάρχει πλήρης ενημέρωση και των πολιτικών δυνάμεων, αλλά και του ελληνικού λαού, της κοινωνίας, για όσα τεκταίνονται στα διεθνή και στις εξωτερικές μας σχέσεις. Η ενημέρωση συνεπώς από τον υπουργό Εξωτερικών σε επίπεδο θεσμικό είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Οφείλω να το υπογραμμίσω, πόσο μάλλον όταν υπάρχει πάρα πολύ σοβαρός προβληματισμός ως προς τις διαρκώς προβαλλόμενες με διάφορους τρόπους τουρκικές εντελώς αβάσιμες και προκλητικές φερόμενες διεκδικήσεις» δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.
Η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών ολοκληρώθηκε με τη Ρένα Δούρου του ΣΥΡΙΖΑ.
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