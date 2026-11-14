Ο Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε στους πολιτικούς αρχηγούς ότι δεν ζητήθηκε άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο - Tι είπε για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση

Μετά τον Δημήτρη Κουτσούμπα, ο υπουργός ενημέρωσε για τις εξελίξεις της πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.Σε δηλώσεις της, η κυρία Κωνσταντοπούλου υπογράμμισε πως το μήνυμα ότι «τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, η εθνική μας κυριαρχία και ανεξαρτησία είναι αδιαπραγμάτευτες, οφείλει η χώρα και η κυβέρνηση να εκπέμπουν σε κάθε ευκαιρία στα διεθνή φόρα».«Σε μια ιδιαιτέρως κρίσιμη διεθνή συγκυρία έχει πάντα σημασία να υπάρχει πλήρης ενημέρωση και των πολιτικών δυνάμεων, αλλά και του ελληνικού λαού, της κοινωνίας, για όσα τεκταίνονται στα διεθνή και στις εξωτερικές μας σχέσεις. Η ενημέρωση συνεπώς από τον υπουργό Εξωτερικών σε επίπεδο θεσμικό είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Οφείλω να το υπογραμμίσω, πόσο μάλλον όταν υπάρχει πάρα πολύ σοβαρός προβληματισμός ως προς τις διαρκώς προβαλλόμενες με διάφορους τρόπους τουρκικές εντελώς αβάσιμες και προκλητικές φερόμενες διεκδικήσεις» δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.Η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών ολοκληρώθηκε με τη Ρένα Δούρου του ΣΥΡΙΖΑ.