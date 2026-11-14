Συλλυπητήρια Νικήτα Κακλαμάνη για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι

«Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειές τους, καθώς και σε όλο το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, που θρηνεί» ανέφερε ο Πρόεδρος της Βουλής