Τη Δευτέρα και επισήμως η ένταξη της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ: Συνάντηση με Ανδρουλάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νίνα Κασιμάτη ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης

Τη Δευτέρα και επισήμως η ένταξη της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ: Συνάντηση με Ανδρουλάκη

Η Νίνα Κασιμάτη επιστρέφει στο κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη

Τη Δευτέρα και επισήμως η ένταξη της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ: Συνάντηση με Ανδρουλάκη
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Τον δρόμο της επιστροφής στο ΠΑΣΟΚ φαίνεται να παίρνει η ανεξάρτητη βουλευτής Β’ Πειραιά, Νίνα Κασιμάτη, κάτι που αναμένεται να επισημοποιηθεί στη συνάντησή της με τον πρόεδρος του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη την Δευτέρα.

Πιο συγκεκριμένα, η Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει σε ανακοίνωσή της:

«Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 13:00 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με τη Βουλευτή Νίνα Κασιμάτη στο γραφείο του στο ΠΑΣΟΚ (Χαρ. Τρικούπη 50)».
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