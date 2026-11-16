Οι Χούθι κατέλαβαν νέες περιοχές και έφτασαν 60 χιλιόμετρα από την έδρα της κυβέρνησης της Υεμένης, αναδιπλώνεται ο στρατός

Οι αντάρτες πήραν τον έλεγχο στρατηγικών θέσεων κοντά στο Μπαμπ ελ Μάντεμπ – Οκτώ άμαχοι νεκροί από πυραυλική επίθεση





Η νέα προέλαση συνοδεύτηκε από πυραυλική επίθεση με οκτώ νεκρούς και 12 τραυματίες αμάχους, ενώ εντείνεται η ανησυχία για την ασφάλεια σχεδόν 10.000 προσφύγων στην επαρχία Λαχτζ.







Οι μαχητές έχουν πλέον εγκατασταθεί στο στρατόπεδο αλ Χαράζ, στην περιοχή αλ Μανταρίμπα, περίπου 60 χιλιόμετρα από την Άντεν, η οποία αποτελεί σημαντικό λιμάνι και διοικητική έδρα της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης.



Η κυβέρνηση είχε μεταφέρει εκεί την έδρα της το 2014, όταν έχασε τον έλεγχο της πρωτεύουσας Σανάα και μεγάλων τμημάτων της βόρειας Υεμένης, όπου κατοικεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της χώρας.







Η περιοχή του Μπαμπ ελ Μάντεμπ είχε καταληφθεί από τους Χούθι τον Σεπτέμβριο, ενώ η νέα αναδίπλωση αποσκοπεί, σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση, στην ενίσχυση της ασφάλειας της Άντεν και των γειτονικών επαρχιών.



Τέσσερις στρατιωτικές πηγές επιβεβαίωσαν ότι η αναδιάταξη ακολούθησε την προέλαση των ανταρτών κατά μήκος των ακτών της επαρχίας Λαχτζ, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στο Μπαμπ ελ Μάντεμπ και την Άντεν.



Κλείσιμο Οκτώ άμαχοι νεκροί από πυραυλική επίθεση, οχυρώνεται η Άντεν Η επιδείνωση της κατάστασης συνοδεύτηκε από νέες απώλειες αμάχων. Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν την Κυριακή, όταν οι Χούθι εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση εναντίον θέσης των κυβερνητικών δυνάμεων, σύμφωνα με τρεις στρατιωτικές και μία κυβερνητική πηγή που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.



Το κίνημα έχει ήδη στοχοποιήσει τις τελευταίες εβδομάδες το προεδρικό παλάτι και το αεροδρόμιο της Άντεν, αυξάνοντας την πίεση στην πόλη.



Οι Χούθι είχαν επιχειρήσει να καταλάβουν την Άντεν και το 2015, ωστόσο τότε είχαν απωθηθεί.



Μπροστά στη νέα απειλή, οι κυβερνητικές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει οχυρωματικά έργα στις προσβάσεις της πόλης. Όπως ανέφεραν στρατιωτικές πηγές την Παρασκευή, στις αμυντικές θέσεις τοποθετούνται σάκοι με άμμο, ενώ κατασκευάζονται και υπόγειες σήραγγες.



Νέα εδάφη κατέλαβαν οι Χούθι στη νότια Υεμένη , φτάνοντας σε απόσταση μόλις 60 χιλιομέτρων από την Άντεν, ενώ οι κυβερνητικές δυνάμεις ανακοίνωσαν την αναδίπλωσή τους προς την πόλη και τα περίχωρά της, προκειμένου να ενισχύσουν την άμυνά της. Οι αντάρτες, που υποστηρίζονται από το Ιράν, εγκαταστάθηκαν σε στρατιωτικό στρατόπεδο στην περιοχή αλ Μανταρίμπα και κατέλαβαν θέσεις που εγκατέλειψε ο κυβερνητικός στρατός σε ζώνη σχεδόν 150 χιλιομέτρων κοντά στο στρατηγικό στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ.Η νέα προέλαση συνοδεύτηκε από πυραυλική επίθεση με οκτώ νεκρούς και 12 τραυματίες αμάχους, ενώ εντείνεται η ανησυχία για την ασφάλεια σχεδόν 10.000 προσφύγων στην επαρχία Λαχτζ.Σύμφωνα με τέσσερις πηγές των κυβερνητικών στρατευμάτων και δύο κυβερνητικές πηγές, οι αντάρτες του κινήματος Ανσαραλά, γνωστού ως Χούθι από το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, κατέλαβαν τις περιοχές αλ Μακατίρα και αλ Μανταρίμπα, στη νοτιοανατολική Υεμένη, συνεχίζοντας την προέλασή τους προς την Άντεν.Οι μαχητές έχουν πλέον εγκατασταθεί στο στρατόπεδο αλ Χαράζ, στην περιοχή αλ Μανταρίμπα, περίπου 60 χιλιόμετρα από την Άντεν, η οποία αποτελεί σημαντικό λιμάνι και διοικητική έδρα της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης.Η κυβέρνηση είχε μεταφέρει εκεί την έδρα της το 2014, όταν έχασε τον έλεγχο της πρωτεύουσας Σανάα και μεγάλων τμημάτων της βόρειας Υεμένης, όπου κατοικεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της χώρας.Ο κυβερνητικός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή ότι προχωρά σε «αναδιάταξη των δυνάμεών του», αποσύροντας στρατεύματα από την περιοχή του Μπαμπ ελ Μάντεμπ, στην Ερυθρά Θάλασσα, προς την Άντεν και τα περίχωρά της.Η περιοχή του Μπαμπ ελ Μάντεμπ είχε καταληφθεί από τους Χούθι τον Σεπτέμβριο, ενώ η νέα αναδίπλωση αποσκοπεί, σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση, στην ενίσχυση της ασφάλειας της Άντεν και των γειτονικών επαρχιών.Τέσσερις στρατιωτικές πηγές επιβεβαίωσαν ότι η αναδιάταξη ακολούθησε την προέλαση των ανταρτών κατά μήκος των ακτών της επαρχίας Λαχτζ, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στο Μπαμπ ελ Μάντεμπ και την Άντεν.Η επιδείνωση της κατάστασης συνοδεύτηκε από νέες απώλειες αμάχων. Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν την Κυριακή, όταν οι Χούθι εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση εναντίον θέσης των κυβερνητικών δυνάμεων, σύμφωνα με τρεις στρατιωτικές και μία κυβερνητική πηγή που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.Το κίνημα έχει ήδη στοχοποιήσει τις τελευταίες εβδομάδες το προεδρικό παλάτι και το αεροδρόμιο της Άντεν, αυξάνοντας την πίεση στην πόλη.Οι Χούθι είχαν επιχειρήσει να καταλάβουν την Άντεν και το 2015, ωστόσο τότε είχαν απωθηθεί.Μπροστά στη νέα απειλή, οι κυβερνητικές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει οχυρωματικά έργα στις προσβάσεις της πόλης. Όπως ανέφεραν στρατιωτικές πηγές την Παρασκευή, στις αμυντικές θέσεις τοποθετούνται σάκοι με άμμο, ενώ κατασκευάζονται και υπόγειες σήραγγες.

Κατά μήκος του δρόμου που συνδέει την Άντεν με την επαρχία Λαχτζ, δεκάδες κατεστραμμένα κτίρια αποτυπώνουν την ένταση των συγκρούσεων που έχουν προηγηθεί.



Ανησυχία του ΟΗΕ για σχεδόν 10.000 πρόσφυγες Η προέλαση των ανταρτών προκαλεί σοβαρούς φόβους και για την ασφάλεια των αμάχων.



Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για τις πληροφορίες ότι οι εχθροπραξίες έχουν φτάσει σε καταυλισμό στην επαρχία Λαχτζ, όπου φιλοξενούνται σχεδόν 10.000 πρόσφυγες.



Η παρουσία των ένοπλων δυνάμεων κοντά στον καταυλισμό αυξάνει τους κινδύνους για τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί, την ώρα που οι συγκρούσεις συνεχίζονται σε περιοχές κοντά στην Άντεν.



Από τον Ιούλιο, όταν κατέρρευσε η άτυπη κατάπαυση του πυρός που είχε διατηρηθεί για τέσσερα χρόνια, το κίνημα Ανσαραλά έχει αναλάβει την πρωτοβουλία των στρατιωτικών επιχειρήσεων, καταλαμβάνοντας διαρκώς νέες περιοχές.



Ο Μοχάμεντ Αλμπάσα, της εταιρείας συμβούλων διαχείρισης κινδύνων Basha Report, εκτίμησε ότι οι Χούθι «διατηρούν την πρωτοβουλία» σε επιχειρησιακό επίπεδο και καθορίζουν «τον ρυθμό και την κατεύθυνση» του πολέμου, αποσπώντας συνεχώς εδάφη από τις αντίπαλες δυνάμεις.



Κατά την εκτίμησή του, η αδυναμία των κυβερνητικών στρατευμάτων να οργανώσουν μια αποτελεσματική και συντονισμένη εκστρατεία σε πολλαπλά μέτωπα οφείλεται στον συνδυασμό έλλειψης πολιτικής βούλησης, κατακερματισμού της στρατιωτικής διοίκησης, εσωτερικών αντιπαλοτήτων και απουσίας από τα πεδία των μαχών στρατιωτικών μονάδων που υφίστανται μόνο «επί χάρτου».



Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η αποχώρηση των κυβερνητικών στρατευμάτων από περιοχές κοντά στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, καθώς επιτρέπει στους Χούθι να ενισχύσουν τον έλεγχό τους σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του κόσμου.



Το συγκεκριμένο πέρασμα συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και αποτελεί κρίσιμο τμήμα της εμπορικής διαδρομής μεταξύ Ευρώπης και Ασίας μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.



Δύο στρατιωτικές πηγές των Χούθι ανέφεραν ότι οι μαχητές τους κατέλαβαν θέσεις που εγκατέλειψαν οι κυβερνητικές δυνάμεις σε μια ζώνη σχεδόν 150 χιλιομέτρων κοντά στο Μπαμπ ελ Μάντεμπ.



Η στρατηγική σημασία της περιοχής έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο μετά το de facto κλείσιμο από το Ιράν του στενού του Ορμούζ, στην άλλη πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου.



Μάχες για την Τάιζ και περισσότεροι από 1.600 νεκροί από τον Ιούλιο Παράλληλα με την προέλαση προς την Άντεν, οι Χούθι έχουν καταλάβει την ορεινή περιοχή αλ Μακατίρα, από την οποία διέρχεται ο σημαντικότερος οδικός άξονας που συνδέει την Άντεν με την Τάιζ, βορειότερα.



Η Τάιζ βρίσκεται υπό πολιορκία από τους αντάρτες εδώ και εβδομάδες, ενώ οι κυβερνητικές δυνάμεις, οι οποίες υποστηρίζονται από τον Μάρτιο του 2015 από στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία, διαβεβαιώνουν ότι συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για να σπάσουν τον αποκλεισμό της πόλης.



Οι συνέπειες της αναζωπύρωσης του πολέμου είναι ιδιαίτερα βαριές για τον άμαχο πληθυσμό.



Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, από τον Ιούλιο οι συγκρούσεις έχουν προκαλέσει τουλάχιστον 1.600 θανάτους και τον εκτοπισμό περισσότερων από 300.000 ανθρώπων στην Υεμένη, τη φτωχότερη χώρα της Αραβικής Χερσονήσου.



Μόνο την περασμένη εβδομάδα, δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μάχες, σύμφωνα με πηγές και από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές.



Το κίνημα Ανσαραλά έχει παράλληλα αυξήσει τις επιθέσεις του εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, στοχοποιώντας κυρίως αεροδρόμια, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές υποδομές.



Οι Χούθι έχουν επίσης ανακοινώσει την επιβολή αποκλεισμού στην Ερυθρά Θάλασσα σε βάρος του εμπορικού στόλου της Σαουδικής Αραβίας, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγέα αργού πετρελαίου παγκοσμίως.



Την Κυριακή, η στρατιωτική συμμαχία υπό το Ριάντ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε δύο βαλλιστικούς πυραύλους με στόχο τη σαουδαραβική πρωτεύουσα, καθώς και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην περιοχή της Μεδίνας.



Οι Χούθι απελευθέρωσαν περίπου 600 αιχμαλώτους πολέμου Μέσα σε αυτό το κλίμα, το κίνημα Ανσαραλά πραγματοποίησε την Κυριακή στη Σανάα τελετή για την απελευθέρωση περίπου 600 μαχητών των δυνάμεων που παραμένουν πιστές στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση.



Οι συγκεκριμένοι μαχητές είχαν αιχμαλωτιστεί από τους Χούθι μετά την αναζωπύρωση των συγκρούσεων τον Ιούλιο.



Τις αποφυλακίσεις επιβεβαίωσε η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου.



Οι Χούθι χαρακτήρισαν την κίνηση τη «μεγαλύτερη» μονομερή πρωτοβουλία «απονομής χάριτος και απελευθέρωσης αιχμαλώτων» από πλευράς αριθμού κρατουμένων κατά τη διάρκεια του πολέμου.



Παράλληλα, κατηγόρησαν το αντίπαλο στρατόπεδο ότι δεν έχει αναλάβει «καμία» αντίστοιχη «ανθρωπιστική πρωτοβουλία», παρά τη συνεχιζόμενη σύγκρουση.