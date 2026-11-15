Σύσκεψη Μητσοτάκη με έξι δημάρχους του Βόρειου Τομέα για τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης
Σύσκεψη Μητσοτάκη με έξι δημάρχους του Βόρειου Τομέα για τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 στο Μέγαρο Μαξίμου
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει στις 13:00 σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή έξι δημάρχων του Βόρειου Τομέα Αθηνών, σε συνέχεια επιστολής τους σχετικά με τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης στην περιοχή.
Αντικείμενο της συνάντησης είναι ο καθορισμός Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης στην περιοχή, σε συνέχεια σχετικής επιστολής που απέστειλαν οι έξι δήμαρχοι προς την κυβέρνηση.
Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν οι δήμαρχοι Κηφισιάς, Λυκόβρυσης – Πεύκης, Νέας Ιωνίας, Παπάγου – Χολαργού, Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου, οι οποίοι με πρόσφατη επιστολή τους αμφισβητούν τον τρόπο καθορισμού των προτεινόμενων Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης.
Οι έξι δήμαρχοι χαρακτηρίζουν προβληματική τη διαδικασία επιλογής των περιοχών που θα μπορούσαν να υποδεχθούν μεταφερόμενο συντελεστή δόμησης, υποστηρίζοντας ότι ο σχεδιασμός δεν συνοδεύεται από επαρκή τεκμηρίωση.
Παράλληλα, επισημαίνουν ότι το οδικό δίκτυο, οι υποδομές αποχέτευσης και απορροής ομβρίων, καθώς και οι διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης βρίσκονται ήδη στα όριά τους. Εκφράζουν, επίσης, την ανησυχία ότι η πρόσθετη οικοδομική δραστηριότητα θα επιβαρύνει περαιτέρω την κυκλοφορία, τις δημόσιες υποδομές και την καθημερινότητα των κατοίκων.
Αντικείμενο της συνάντησης είναι ο καθορισμός Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης στην περιοχή, σε συνέχεια σχετικής επιστολής που απέστειλαν οι έξι δήμαρχοι προς την κυβέρνηση.
Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν οι δήμαρχοι Κηφισιάς, Λυκόβρυσης – Πεύκης, Νέας Ιωνίας, Παπάγου – Χολαργού, Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου, οι οποίοι με πρόσφατη επιστολή τους αμφισβητούν τον τρόπο καθορισμού των προτεινόμενων Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης.
Οι έξι δήμαρχοι χαρακτηρίζουν προβληματική τη διαδικασία επιλογής των περιοχών που θα μπορούσαν να υποδεχθούν μεταφερόμενο συντελεστή δόμησης, υποστηρίζοντας ότι ο σχεδιασμός δεν συνοδεύεται από επαρκή τεκμηρίωση.
Παράλληλα, επισημαίνουν ότι το οδικό δίκτυο, οι υποδομές αποχέτευσης και απορροής ομβρίων, καθώς και οι διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης βρίσκονται ήδη στα όριά τους. Εκφράζουν, επίσης, την ανησυχία ότι η πρόσθετη οικοδομική δραστηριότητα θα επιβαρύνει περαιτέρω την κυκλοφορία, τις δημόσιες υποδομές και την καθημερινότητα των κατοίκων.
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