Ηλίας Ζάρμπαλης: Από τα κουρέματα των 200 ευρώ και τα φιλοδωρήματα των 19.500 ευρώ, ένα βήμα πριν τη φυλακή
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Ηλίας Ζάρμπαλης ΘΕΜΑ UNCUT Οικονομική κατάρρευση κομμωτής Πουρμπουάρ

Ηλίας Ζάρμπαλης: Από τα κουρέματα των 200 ευρώ και τα φιλοδωρήματα των 19.500 ευρώ, ένα βήμα πριν τη φυλακή

Ο κομμωτής - επιχειρηματίας μιλά στο νέο ΘΕΜΑ UNCUT για τη χρυσή εποχή της αυτοκρατορίας του, τα εξωφρενικά ποσά που ξοδεύονταν, την οικονομική του κατάρρευση και τους ανθρώπους που του γύρισαν την πλάτη όταν έχασε τα πάντα

Ηλιας Ζαρμπαλης : Από τα κουρέματα των 200 ευρώ και, ένα βήμα πριν τη φυλακή
Ηλίας Ζάρμπαλης: Από τα κουρέματα των 200 ευρώ και τα φιλοδωρήματα των 19.500 ευρώ, ένα βήμα πριν τη φυλακή
Φρίξος Δρακοντίδης
Φωτογραφίες Παναγιώτης Κουφαλέξης
72 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα πουρμπουάρ 19.500 ευρώ. Ένας κομμωτής του που έβγαζε 14.000 ευρώ τον μήνα. Επτακόσιοι πελάτες μέσα σε ένα μόνο Σαββατοκύριακο. Πούλμαν που έφταναν από την επαρχία, γεμάτα γυναίκες και άνδρες που ταξίδευαν ώρες ατελείωτες μόνο και μόνο για να περιποιηθούν τα μαλλιά τους. Δεν είναι σκηνές από ταινία. Είναι ιστορίες από την εποχή των παχιών αγελάδων, τότε που... «έδεναν τους σκύλους με τα λουκάνικα».

Για χρόνια, το όνομα του Ηλία Ζάρμπαλη ήταν συνώνυμο της πολυτέλειας στον χώρο της κομμωτικής. Τα καταστήματά του γνώριζαν τεράστια επιτυχία, οι πελάτες πλήρωναν 200 ευρώ για ένα κούρεμα και οι εργαζόμενοι περίμεναν με ανυπομονησία την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, για να κερδίσουν ακόμη και ταξίδια στη Χαβάη. Άλλωστε, ο Ηλίας Ζάρμπαλης μοίραζε κάθε χρόνο στο πολυάριθμο προσωπικό του δώρα συνολικής αξίας 150.000 ευρώ.

Σήμερα, στο νέο ΘΕΜΑ UNCUT και στον Φρίξο Δρακοντίδη, ο Ηλίας Ζάρμπαλης γυρίζει τον χρόνο πίσω, θυμάται τις πιο εξωφρενικές στιγμές εκείνης της περιόδου και αποκαλύπτει άγνωστες ιστορίες από τη χρυσή εποχή της αυτοκρατορίας του.

Μιλά όμως και για την άλλη όψη του νομίσματος. Για την άνοδο και την πτώση του. Για το πώς μια ολόκληρη αυτοκρατορία στον χώρο της ομορφιάς άρχισε να καταρρέει, οδηγώντας τον άνθρωπο που τη δημιούργησε από την απόλυτη οικονομική ευμάρεια στην πτώχευση και ένα βήμα πριν τη φυλακή.

Εξηγεί πώς έχασε την περιουσία του και περιγράφει τις δυσκολότερες στιγμές της ζωής του. Περισσότερο, όμως, στέκεται στους ανθρώπους. Σε εκείνους που άλλοτε βρίσκονταν δίπλα του και, όταν ήρθαν τα δύσκολα, έκαναν πως δεν τον γνώριζαν.

Μια αποκαλυπτική εξομολόγηση για τη δόξα, το χρήμα, την πτώση και τις ανθρώπινες σχέσεις που δοκιμάζονται όταν τα φώτα της επιτυχίας σβήνουν.
Φρίξος Δρακοντίδης
Φωτογραφίες Παναγιώτης Κουφαλέξης
72 ΣΧΟΛΙΑ

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