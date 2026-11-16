Δικαστής στην Κολομβία ζητά να εξεταστεί έρευνα κατά του προέδρου για ύβρεις σε συλληφθέντες αντάρτες

Ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια αποκαλεί κρατούμενους «σκουπίδια» και «δολοφόνους» σε βίντεο – Για προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μιλά δικαστής





Ο πρόεδρος, ο οποίος προέρχεται από τη σκληρή δεξιά, δημοσιεύει συχνά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία εμφανίζεται να εξυβρίζει υπόπτους που βρίσκονται υπό κράτηση, με δεμένα τα χέρια και υπό στρατιωτική επιτήρηση. Η πρακτική του έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με την αντιπολίτευση να τον κατηγορεί για εντυπωσιοθηρία και τον δικαστή να θέτει ζήτημα προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.







Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στον νομό Αντιόκια, ενώ ανάμεσα στους κρατουμένους βρίσκεται και πρόσωπο που φέρεται να κατέχει ηγετική θέση στην ομάδα, γνωστό με το ψευδώνυμο «Πρίμο Γκέι».



Ο πρόεδρος καταφέρθηκε εναντίον του με ιδιαίτερα προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, αποκαλώντας τον «βρομιάρη», «σκουπίδι» και «ελεεινό δολοφόνο».







Το περιστατικό εντάσσεται σε μια ευρύτερη επικοινωνιακή πρακτική του Κολομβιανού προέδρου, ο οποίος συνηθίζει να δημοσιοποιεί βίντεο από επιχειρήσεις των δυνάμεων ασφαλείας, απευθυνόμενος προσωπικά σε μέλη παράνομων ένοπλων οργανώσεων που μόλις έχουν συλληφθεί.



Κλείσιμο Ο δικαστής θέτει ζήτημα προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας Κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας την Κυριακή, δικαστής κάλεσε αρμόδια επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων να εξετάσει εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την έναρξη έρευνας σε βάρος του προέδρου.



Πρόκειται για την κοινοβουλευτική επιτροπή που έχει την αρμοδιότητα να διερευνά πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας από προέδρους της Κολομβίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.



Σύμφωνα με απόσπασμα της ακροαματικής διαδικασίας που μεταδόθηκε από κολομβιανά μέσα ενημέρωσης, ο δικαστής επισήμανε ότι ο αρχηγός του κράτους χρησιμοποίησε «εκφράσεις απόλυτα περιφρονητικές για τους πολίτες αυτούς, πλήττοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους».



Η παρέμβαση αφορά την ανάγκη να εξεταστεί αν υπάρχουν λόγοι για τη διενέργεια έρευνας και δεν συνιστά από μόνη της έναρξη διαδικασίας δίωξης σε βάρος του προέδρου.



Την παρέμβαση του Κογκρέσου της Κολομβίας για να εξεταστεί το ενδεχόμενο έρευνας σε βάρος του προέδρου Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια ζήτησε δικαστής, με αφορμή τις δημόσιες προσβολές που απευθύνει ο αρχηγός του κράτους σε συλληφθέντα μέλη ένοπλων οργανώσεων.Ο πρόεδρος, ο οποίος προέρχεται από τη σκληρή δεξιά, δημοσιεύει συχνά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία εμφανίζεται να εξυβρίζει υπόπτους που βρίσκονται υπό κράτηση, με δεμένα τα χέρια και υπό στρατιωτική επιτήρηση. Η πρακτική του έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με την αντιπολίτευση να τον κατηγορεί για εντυπωσιοθηρία και τον δικαστή να θέτει ζήτημα προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.Αφορμή για τη δικαστική παρέμβαση αποτέλεσε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε το Σάββατο, στο οποίο ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια εμφανίζεται να απευθύνεται σε συλληφθέντα μέλη ομάδας διαφωνούντων της πρώην οργάνωσης ανταρτών FARC Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στον νομό Αντιόκια, ενώ ανάμεσα στους κρατουμένους βρίσκεται και πρόσωπο που φέρεται να κατέχει ηγετική θέση στην ομάδα, γνωστό με το ψευδώνυμο «Πρίμο Γκέι».Ο πρόεδρος καταφέρθηκε εναντίον του με ιδιαίτερα προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, αποκαλώντας τον «βρομιάρη», «σκουπίδι» και «ελεεινό δολοφόνο».Το περιστατικό εντάσσεται σε μια ευρύτερη επικοινωνιακή πρακτική του Κολομβιανού προέδρου, ο οποίος συνηθίζει να δημοσιοποιεί βίντεο από επιχειρήσεις των δυνάμεων ασφαλείας, απευθυνόμενος προσωπικά σε μέλη παράνομων ένοπλων οργανώσεων που μόλις έχουν συλληφθεί.Κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας την Κυριακή, δικαστής κάλεσε αρμόδια επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων να εξετάσει εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την έναρξη έρευνας σε βάρος του προέδρου.Πρόκειται για την κοινοβουλευτική επιτροπή που έχει την αρμοδιότητα να διερευνά πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας από προέδρους της Κολομβίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.Σύμφωνα με απόσπασμα της ακροαματικής διαδικασίας που μεταδόθηκε από κολομβιανά μέσα ενημέρωσης, ο δικαστής επισήμανε ότι ο αρχηγός του κράτους χρησιμοποίησε «εκφράσεις απόλυτα περιφρονητικές για τους πολίτες αυτούς, πλήττοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους».Η παρέμβαση αφορά την ανάγκη να εξεταστεί αν υπάρχουν λόγοι για τη διενέργεια έρευνας και δεν συνιστά από μόνη της έναρξη διαδικασίας δίωξης σε βάρος του προέδρου.

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και τα βίντεο με νεκρούς Η αντιπολίτευση έχει ασκήσει έντονη κριτική στην επικοινωνιακή στρατηγική του δε λα Εσπριέγια, υποστηρίζοντας ότι μετατρέπει τις επιχειρήσεις κατά των ένοπλων οργανώσεων σε δημόσιο θέαμα για τα μέσα ενημέρωσης.



Οι επικριτές του κάνουν λόγο για εντυπωσιοθηρία, ιδιαίτερα σε μια χώρα που έχει βιώσει περισσότερες από έξι δεκαετίες αιματηρού εμφυλίου πολέμου.



Ο Κολομβιανός πρόεδρος εμφανίζεται συχνά δημοσίως με πιστόλι στη ζώνη του, ενώ την περασμένη εβδομάδα πραγματοποίησε περιοδεία φορώντας στρατιωτική περιβολή.



Παράλληλα, έχει δημοσιεύσει επανειλημμένα βίντεο στα οποία εμφανίζεται να περπατά ανάμεσα σε πτώματα ανθρώπων που φέρονται να ανήκαν σε ένοπλες οργανώσεις, καλυμμένα με λευκά νεκρικά σάβανα.



Η σκληρή στάση του Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια απέναντι στις παράνομες ένοπλες οργανώσεις αποτελεί κεντρικό στοιχείο της πολιτικής του για την ασφάλεια.



Η αδιάλλακτη πολιτική του απέναντι στις οργανώσεις αυτές έχει την ανεπιφύλακτη υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, παρά τις αντιδράσεις που προκαλεί στο εσωτερικό της Κολομβίας ο τρόπος με τον οποίο ο αρχηγός του κράτους παρουσιάζει δημόσια τις επιχειρήσεις των δυνάμεων ασφαλείας.