Συλλυπητήριο μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στη Φυλή
Συλλυπητήριο μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στη Φυλή
Την βαθιά του θλίψη εξέφρασε ο Κωνσνταντίνος Τασούλας για την απώλεια των δύο πυροσβεστών
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στη Φυλή, δηλώνοντας:
«Με θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο δύο νέων πυροσβεστών εν ώρα υπηρεσίας, καθώς επιτελούσαν το καθήκον τους με αυταπάρνηση. Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και στους οικείους τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος».
«Με θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο δύο νέων πυροσβεστών εν ώρα υπηρεσίας, καθώς επιτελούσαν το καθήκον τους με αυταπάρνηση. Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και στους οικείους τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος».
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