Πάνω από 100 άνθρωποι, ανάμεσά τους πολλά μικρά παιδιά, αναζητούν καλύτερη ζωή – Με διπλασιασμό δασμών απειλεί το Μεξικό ο Αμερικανός πρόεδρος





Πρόκειται για το τέταρτο



Με μικρά παιδιά και λιγοστά υπάρχοντα στον δρόμο προς τις ΗΠΑ Η νέα ομάδα μεταναστών αναχώρησε περίπου στις 16:00 το απόγευμα της Κυριακής, τοπική ώρα (23:00 ώρα Ελλάδας), από τη βόρεια Ονδούρα, με πρώτο προορισμό την Κορίντο, στα σύνορα με τη Γουατεμάλα.



Στο καραβάνι συμμετέχουν περισσότεροι από 100 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων πολλά μικρά παιδιά, που ελπίζουν να φτάσουν τελικά στις Ηνωμένες Πολιτείες και να εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.



Είναι το τέταρτο καραβάνι μεταναστών που ξεκινά από την Ονδούρα από τον Σεπτέμβριο. Ένα από τα προηγούμενα, στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι, κατάφερε να φτάσει στις αρχές Νοεμβρίου στο νότιο Μεξικό, ενώ τα υπόλοιπα διαλύθηκαν έπειτα από επεμβάσεις των μεξικανικών αρχών.



«Δεν μπορούμε πλέον να τα βγάλουμε πέρα» Ανάμεσα στους ανθρώπους που αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την Ονδούρα βρίσκεται ο 18χρονος οικοδόμος Αλεξάντερ Βαγιεσίγιο, ο οποίος αφήνει πίσω τη σύζυγό του και τον οκτώ μηνών γιο τους.



«Πάμε με πρόθεση να βρούμε δουλειά», εξήγησε, περιγράφοντας τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η οικογένειά του.



«Στην τρέχουσα κατάσταση, δεν βγαίνουμε πλέον», πρόσθεσε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα καταφέρει να εργαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.



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Η νεαρή γυναίκα αποφάσισε να φύγει όταν εγκληματική οργάνωση άρχισε να την εκβιάζει, απαιτώντας χρήματα για την υποτιθέμενη «προστασία» του εμπορικού καταστήματός της.



Αναγνωρίζει ότι οι συνθήκες στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι δύσκολες για τους μετανάστες, ωστόσο θεωρεί πως η παραμονή στην πατρίδα της είναι ακόμη δυσκολότερη.



«Η κατάσταση στις ΗΠΑ είναι περίπλοκη, αλλά εδώ τα πράγματα είναι χειρότερα κι έχουμε οικογένεια να θρέψουμε», ανέφερε.



Περισσότεροι από 100 μετανάστες , ανάμεσά τους πολλά μικρά παιδιά, ξεκίνησαν την Κυριακή με τα πόδια από την Ονδούρα με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες , αψηφώντας τις προειδοποιήσεις της Ουάσιγκτον και τη σκληρή μεταναστευτική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ.Πρόκειται για το τέταρτο καραβάνι που αναχωρεί από τη χώρα της Κεντρικής Αμερικής από τον Σεπτέμβριο, με τους συμμετέχοντες να επικαλούνται τη φτώχεια, την ανεργία και τη δράση εγκληματικών οργανώσεων ως βασικούς λόγους της φυγής τους. Η νέα κινητοποίηση καταγράφεται μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, στις οποίες οι Δημοκρατικοί απέκτησαν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, χωρίς ωστόσο να έχει αλλάξει η πολιτική των ΗΠΑ στα σύνορα.Η νέα ομάδα μεταναστών αναχώρησε περίπου στις 16:00 το απόγευμα της Κυριακής, τοπική ώρα (23:00 ώρα Ελλάδας), από τη βόρεια Ονδούρα, με πρώτο προορισμό την Κορίντο, στα σύνορα με τη Γουατεμάλα.Στο καραβάνι συμμετέχουν περισσότεροι από 100 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων πολλά μικρά παιδιά, που ελπίζουν να φτάσουν τελικά στις Ηνωμένες Πολιτείες και να εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.Είναι το τέταρτο καραβάνι μεταναστών που ξεκινά από την Ονδούρα από τον Σεπτέμβριο. Ένα από τα προηγούμενα, στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι, κατάφερε να φτάσει στις αρχές Νοεμβρίου στο νότιο Μεξικό, ενώ τα υπόλοιπα διαλύθηκαν έπειτα από επεμβάσεις των μεξικανικών αρχών.Ανάμεσα στους ανθρώπους που αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την Ονδούρα βρίσκεται ο 18χρονος οικοδόμος Αλεξάντερ Βαγιεσίγιο, ο οποίος αφήνει πίσω τη σύζυγό του και τον οκτώ μηνών γιο τους.«Πάμε με πρόθεση να βρούμε δουλειά», εξήγησε, περιγράφοντας τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η οικογένειά του.«Στην τρέχουσα κατάσταση, δεν βγαίνουμε πλέον», πρόσθεσε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα καταφέρει να εργαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.Διαφορετικοί είναι οι λόγοι που οδήγησαν στην ίδια απόφαση την 20χρονη Εστέλα Ροδρίγκες, η οποία αναγκάστηκε να αφήσει πίσω τις δύο κόρες της, ηλικίας δύο και πέντε ετών.Η νεαρή γυναίκα αποφάσισε να φύγει όταν εγκληματική οργάνωση άρχισε να την εκβιάζει, απαιτώντας χρήματα για την υποτιθέμενη «προστασία» του εμπορικού καταστήματός της.Αναγνωρίζει ότι οι συνθήκες στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι δύσκολες για τους μετανάστες, ωστόσο θεωρεί πως η παραμονή στην πατρίδα της είναι ακόμη δυσκολότερη.«Η κατάσταση στις ΗΠΑ είναι περίπλοκη, αλλά εδώ τα πράγματα είναι χειρότερα κι έχουμε οικογένεια να θρέψουμε», ανέφερε.

Η Ουάσιγκτον προειδοποιεί ότι οι νόμοι δεν άλλαξαν μετά τις εκλογές Η αναχώρηση του νέου καραβανιού συμπίπτει με μια περίοδο ανακατατάξεων στο πολιτικό σκηνικό των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.



Παρότι οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας, η κυβέρνηση Τραμπ εξακολουθεί να εφαρμόζει την αυστηρή πολιτική της για τη μετανάστευση.



Η πολιτική αυτή προβλέπει ουσιαστικά τον μηδενισμό της υποδοχής μεταναστών στα νότια σύνορα και την εντατικοποίηση των επιχειρήσεων εντοπισμού και απέλασης ανθρώπων που βρίσκονται στη χώρα χωρίς νόμιμα έγγραφα.



Οι συγκεκριμένες επιλογές έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ενώ εκτιμάται ότι συνέβαλαν στην απώλεια της υποστήριξης μεγάλου μέρους των ψηφοφόρων λατινοαμερικανικής καταγωγής προς τον Αμερικανό πρόεδρο.



Η αμερικανική πρεσβεία στην Τεγκουσιγκάλπα προειδοποίησε ότι όσοι συμμετέχουν στα καραβάνια και επιχειρούν να περάσουν παράνομα τα σύνορα των ΗΠΑ θα αντιμετωπίσουν τις προβλεπόμενες νομικές συνέπειες.



«Οι νόμοι δεν άλλαξαν μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου», υπογράμμισε η πρεσβεία σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, επιχειρώντας να αποτρέψει τους μετανάστες από το επικίνδυνο ταξίδι.



Παρά τις προειδοποιήσεις, ο 18χρονος Αλεξάντερ Βαγιεσίγιο εμφανίζεται να διατηρεί ελπίδες ότι οι πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ μπορεί να βελτιώσουν την κατάσταση.



«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι κακός», σχολίασε, προσθέτοντας ωστόσο ότι «ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματα» των πρόσφατων εκλογών «θα μας ωφελήσουν λιγάκι».



Απειλές Τραμπ για διπλασιασμό των δασμών στο Μεξικό Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ εντείνει την πίεση προς το Μεξικό, απαιτώντας από τις αρχές της χώρας να εμποδίσουν την πορεία των μεταναστευτικών καραβανιών προς τα αμερικανικά σύνορα.



Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να διπλασιάσει τους δασμούς που επιβάλλονται στο Μεξικό, εφόσον η κυβέρνηση της χώρας δεν ανακόψει τις μεταναστευτικές ροές.



Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούδια Σέινμπαουμ, διαβεβαίωσε την Παρασκευή ότι δεν υπάρχει πλέον κανένα καραβάνι μεταναστών σε κίνηση εντός της μεξικανικής επικράτειας.



«Δεν υπάρχει κανένα καραβάνι πλέον», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι οι αρχές της χώρας έχουν ήδη διαλύσει 24 μεταναστευτικά καραβάνια από τον Ιανουάριο του 2025, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στην προεδρία των ΗΠΑ.



Παρά τα μέτρα που εφαρμόζουν τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Πόλη του Μεξικού, οι αναχωρήσεις από την Ονδούρα συνεχίζονται, καθώς άνθρωποι που αντιμετωπίζουν οικονομική ανέχεια και απειλές από εγκληματικές οργανώσεις εξακολουθούν να αναζητούν διέξοδο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.