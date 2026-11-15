Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε με πράξεις τις λαϊκές αγορές, γιατί προσφέρουν ποιοτικά προϊόντα σε πιο προσιτές τιμές

«Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και το τελευταίο παραμικρό πρόβλημα που μπορεί να δυσκολεύει τη δραστηριότητα των ανθρώπων στις λαϊκές αγορές», είπε μεταξύ άλλων ο υπουργός