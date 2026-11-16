Με λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε κατοικίας, η προστασία του σπιτιού γίνεται πιο ευέλικτη, πιο ολοκληρωμένη και πιο απλή με τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Eurolife FFH.
Σοβαρό τροχαίο στη Σαλαμίνα με 20χρονο οδηγό, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
Σοβαρό τροχαίο στη Σαλαμίνα με 20χρονο οδηγό, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
Το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του κατά τη διάρκεια της νύχτας – Στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας ο τραυματίας
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τη νύχτα στη Σαλαμίνα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 20χρονου οδηγού, ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη της πορείας του κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 20χρονο και τον μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τα αίτια του τροχαίου, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη της πορείας του κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 20χρονο και τον μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τα αίτια του τροχαίου, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα