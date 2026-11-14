Συλλυπητήρια Μητσοτάκη για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στη Φυλή
Συλλυπητήρια Μητσοτάκη για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στη Φυλή
Η απώλεια δύο πυροσβεστών την ώρα του καθήκοντος, μας γεμίζει με βαθιά θλίψη, έγραψε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός
Τα θερμά του συλλυπητήρια για τον τραγικό θάνατο των δύο πυροσβεστών στο περιστατικό στη Φυλή εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σε ανάρτησή του, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η σκέψη μας βρίσκεται, τώρα, στις οικογένειές τους, στις οποίες εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Το ίδιο και στη μεγάλη οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος, που σήμερα θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους. Το τραγικό γεγονός έρχεται να υπενθυμίσει το μέγεθος της προσφοράς των ανδρών και των γυναικών του Πυροσβεστικού Σώματος, που με αυταπάρνηση θέτουν καθημερινά σε κίνδυνο ακόμη και την ίδια τους τη ζωή για την προστασία όλων μας».
Στην ίδια ανάρτηση, ο πρωθυπουργός εύχεται περαστικά και γρήγορη ανάρρωση στον πυροσβέστη που τραυματίστηκε.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
«Η απώλεια δύο πυροσβεστών την ώρα του καθήκοντος, μας γεμίζει με βαθιά θλίψη. Η σκέψη μας βρίσκεται, τώρα, στις οικογένειές τους, στις οποίες εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Το ίδιο και στη μεγάλη οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος, που σήμερα θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους. Το τραγικό γεγονός έρχεται να υπενθυμίσει το μέγεθος της προσφοράς των ανδρών και των γυναικών του Πυροσβεστικού Σώματος, που με αυταπάρνηση θέτουν καθημερινά σε κίνδυνο ακόμη και την ίδια τους τη ζωή για την προστασία όλων μας. Στον πυροσβέστη που τραυματίστηκε εύχομαι ταχεία και πλήρη ανάρρωση».
Σε ανάρτησή του, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η σκέψη μας βρίσκεται, τώρα, στις οικογένειές τους, στις οποίες εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Το ίδιο και στη μεγάλη οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος, που σήμερα θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους. Το τραγικό γεγονός έρχεται να υπενθυμίσει το μέγεθος της προσφοράς των ανδρών και των γυναικών του Πυροσβεστικού Σώματος, που με αυταπάρνηση θέτουν καθημερινά σε κίνδυνο ακόμη και την ίδια τους τη ζωή για την προστασία όλων μας».
Στην ίδια ανάρτηση, ο πρωθυπουργός εύχεται περαστικά και γρήγορη ανάρρωση στον πυροσβέστη που τραυματίστηκε.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
«Η απώλεια δύο πυροσβεστών την ώρα του καθήκοντος, μας γεμίζει με βαθιά θλίψη. Η σκέψη μας βρίσκεται, τώρα, στις οικογένειές τους, στις οποίες εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Το ίδιο και στη μεγάλη οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος, που σήμερα θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους. Το τραγικό γεγονός έρχεται να υπενθυμίσει το μέγεθος της προσφοράς των ανδρών και των γυναικών του Πυροσβεστικού Σώματος, που με αυταπάρνηση θέτουν καθημερινά σε κίνδυνο ακόμη και την ίδια τους τη ζωή για την προστασία όλων μας. Στον πυροσβέστη που τραυματίστηκε εύχομαι ταχεία και πλήρη ανάρρωση».
Η απώλεια δύο πυροσβεστών την ώρα του καθήκοντος, μας γεμίζει με βαθιά θλίψη. Η σκέψη μας βρίσκεται, τώρα, στις οικογένειές τους, στις οποίες εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Το ίδιο και στη μεγάλη οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος, που σήμερα θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους. Το τραγικό γεγονός έρχεται να υπενθυμίσει το μέγεθος της προσφοράς των ανδρών και των γυναικών του Πυροσβεστικού Σώματος, που με αυταπάρνηση θέτουν καθημερινά σε κίνδυνο ακόμη και την ίδια τους τη ζωή για την προστασία όλων μας. Στον πυροσβέστη που τραυματίστηκε εύχομαι ταχεία και πλήρη ανάρρωση.— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 14, 2026
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