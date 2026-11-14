Χατζηβασιλείου: Η γαλλική ρηματική διακοίνωση δεν αναγνωρίζει δικαιώματα ή δικαιοδοσία σε τρίτους

«Το γαλλικό σκάφος επιχειρεί με άδεια που έχει εκδοθεί από τις ελληνικές και τις κυπριακές Αρχές. Δεν έχει ζητηθεί ούτε έχει δοθεί άδεια από καμία τρίτη χώρα», ξεκαθάρισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί του Σαββάτου.Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει εκδώσει τη νόμιμη NAVTEX, η οποία καθορίζει την πορεία του γαλλικού σκάφους και το χρονικό πλαίσιο των ερευνών. Όπως σημείωσε, οι τουρκικές NAVTEX που ακολούθησαν είναι άκυρες και παράνομες, ενώ η δεύτερη εκδόθηκε αφού το γαλλικό σκάφος είχε ήδη αποπλεύσει από το Ηράκλειο, «αξιοποιώντας» στοιχεία του πλου που είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί από την ελληνική πλευρά.Ερωτώμενος για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία και την Αίγυπτο, διευκρίνισε ότι πρόκειται αποκλειστικά για γνωστοποίηση ενημερωτικού χαρακτήρα από τη γαλλική πλευρά και όχι για αίτημα αδείας. «Δεν δημιουργεί νομικό προηγούμενο, δεν αναγνωρίζει ούτε άμεσα ούτε έμμεσα δικαιοδοσία τρίτης χώρας και δεν γεννά κανένα δικαίωμα σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων», τόνισε.Ο Υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε ακόμη ότι η Αθήνα είχε καταστήσει σαφές προς τη γαλλική πλευρά ποια στοιχεία δεν θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται στο κείμενο της όποιας πιθανής γνωστοποίησης. Όπως ανέφερε, το κείμενο δεν αφήνει περιθώριο για αναγνώριση παράνομων αξιώσεων ή διεκδικήσεων τρίτων χωρών στην περιοχή όπου κυριαρχικά δικαιώματα ασκούν η Ελλάδα και η Κύπρος.Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση κινείται σταθερά βάσει του Διεθνούς Δικαίου και ότι το έργο προχωρά κανονικά. «Μας έλεγαν ότι τάχα το καλώδιο δεν θα γίνει. Το καλώδιο ξεκινάει, γίνεται. Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν δείλιασε, αλλά έχει αποδείξει στην πράξη ότι κατοχυρώνει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Μετά έλεγαν ότι δήθεν θα δώσει άδεια η Τουρκία. Ούτε αυτό έγινε.Θλιβερό η αντιπολίτευση να επιμένει σε ατεκμηρίωτη κριτική μόνο και μόνο για να δικαιολογήσει τον αντιπολιτευτικό της οίστρο», σημείωσε.Παράλληλα, απέρριψε τους ισχυρισμούς περί «μυστικής διπλωματίας», επισημαίνοντας ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ενημερώνει συστηματικά τους πολιτικούς αρχηγούς, έχει επανειλημμένα ενημερώσει την αρμόδια Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής και διατηρεί ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τα πολιτικά κόμματα, όταν αυτό απαιτείται. «Όλα γίνονται στο φως και κανένας δεν μένει ανενημέρωτος», τόνισε, προσθέτοντας πως ο Γιώργος Γεραπετρίτης κάνει εξαιρετικά αποτελεσματική δουλειά.Ο κ. Χατζηβασιλείου επεσήμανε, επίσης, ότι, αν είχε πράγματι ζητηθεί και χορηγηθεί τουρκική άδεια, τότε δεν θα υπήρχε λόγος η τουρκική πλευρά να απευθύνει ηχητικά μηνύματα προς το γαλλικό σκάφος επικαλούμενο την παράνομη τουρκική NAVTEX. Κλείνοντας, ο Υφυπουργός Εξωτερικών συνέστησε ψυχραιμία, τονίζοντας ότι δεν βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή ενώπιον θερμού επεισοδίου. «Έχουμε αποδείξει ότι διαθέτουμε και τη δυνατότητα και την αποφασιστικότητα να προστατεύουμε το εθνικό συμφέρον και να ασκούμε με απόλυτη ευθύνη και σοβαρότητα τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», κατέληξε.