Συνελήφθησαν οι γονείς του 18 μηνών παιδιού στο Ηράκλειο που πέθανε μετά την κατάποση βενζίνης
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Συνελήφθησαν οι γονείς του 18 μηνών παιδιού στο Ηράκλειο που πέθανε μετά την κατάποση βενζίνης

Νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ - Ταχύτατες οι ενέργειες της Ασφάλειας Ηρακλείου μετά την τραγική κατάληξη του παιδιού - Συγκλονισμένοι από την υπόθεση οι αστυνομικοί που χειρίστηκαν την έρευνα

Συνελήφθησαν οι γονείς του 18 μηνών παιδιού στο Ηράκλειο που πέθανε μετά την κατάποση βενζίνης
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Στη σύλληψη των γονιών του 18 μηνών παιδιού, το οποίο έχασε τη ζωή του μετά από περιστατικό κατάποσης βενζίνης, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου.

Η τραγική υπόθεση, που εκτυλίχθηκε στη Νέα Αλικαρνασσό, κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου κινήθηκαν με ταχύτητα, προχωρώντας στις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες το παιδί φέρεται να κατάπιε βενζίνη.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το περιστατικό, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να συγκεντρώσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη και πώς το μόλις 18 μηνών παιδί βρέθηκε εκτεθειμένο στον συγκεκριμένο κίνδυνο. Η έρευνα οδήγησε στη σύλληψη των γονιών του, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Το κλίμα στην Ασφάλεια Ηρακλείου είναι ιδιαίτερα βαρύ, καθώς οι αστυνομικοί που ασχολήθηκαν με την υπόθεση δηλώνουν συγκλονισμένοι από την απώλεια του παιδιού. Πρόκειται για ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη και στους ανθρώπους που κλήθηκαν να διερευνήσουν τις συνθήκες της τραγωδίας.

Υπενθυμίζεται ότι το παιδί είχε μεταφερθεί εσπευσμένα το βράδυ της Κυριακής στο ΠΑΓΝΗ, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Οι γιατροί το εισήγαγαν στη ΜΕΘ Παίδων και έδωσαν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο, παρά τις προσπάθειές τους, το 18 μηνών παιδί κατέληξε.

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται, ενώ αναμένονται εξελίξεις για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών.
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