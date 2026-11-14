Κουτσούμπας για Τσίπρα: Πήγε μόνος του σε μία πορεία στη Γαλλία για να φωτογραφηθεί με περαστικούς και να παριστάνει τον Αριστερό
Κουτσούμπας για Τσίπρα: Πήγε μόνος του σε μία πορεία στη Γαλλία για να φωτογραφηθεί με περαστικούς και να παριστάνει τον Αριστερό
Αιχμές του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ για το rebranding του πρώην πρωθυπουργού – Τι είπε για την παρουσία του σε διαδήλωση στη Γαλλία και πώς τη συνέκρινε με δική του επίσκεψη στο Παρίσι
Αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα και της προσπάθειας πολιτικού rebranding του πρώην πρωθυπουργού άφησε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σχολιάζοντας την παρουσία του σε διαδήλωση στη Γαλλία.
Μιλώντας στο MEGA, ο κ. Κουτσούμπας υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας πήγε μόνος του σε μια πορεία στη Γαλλία, χωρίς να έχει προσκληθεί από κάποια οργάνωση, με σκοπό να φωτογραφηθεί και στη συνέχεια να προβάλει την παρουσία του στην Ελλάδα.
«Πήγε στη Γαλλία σε μια πορεία μόνος του, περπατούσε και μίλαγε με κάποιους που περπάταγαν ή διαδήλωναν παραδίπλα ή παραπίσω. Όταν πας σε τέτοιο χώρο, κάποιος σε υποδέχεται κάποιος σε έχει καλέσει, κάπως μιλάς, Δεν πας σε μια άλλη χώρα, στήνεσαι σε μια πλατεία και φωτογραφίζεσαι με τους περαστικούς για να δώσεις μετά απλώς στη χώρα σου και να πεις «ήμουν και εγώ εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ συνέκρινε την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη συγκεκριμένη κινητοποίηση με τη δική του συμμετοχή σε διαδηλώσεις στη Γαλλία πριν από δύο χρόνια, εξηγώντας ότι ο ίδιος είχε μεταβεί έπειτα από πρόσκληση συνδικαλιστικής οργάνωσης. «Εγώ, για παράδειγμα, είχα πάει στις διαδηλώσεις πριν δύο χρόνια στη Γαλλία αλλά είχα συναντήσει και το Συνδικάτο των Σιδηροδρομικών που ήμουν καλεσμένος εκεί. Μίλησα στην προσυγκέντρωσή τους το πρωί. Μετά κατέβηκα στην πορεία τους που με καλέσανε και μίλησα στην πλατεία της Βαστίλης που ήταν εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος εκεί. Μίλησα από τα μικρόφωνα και τους μετέφερα χαιρετισμό του ΚΚΕ και της Ελλάδας στους αγώνες τους», σημείωσε.
Συνεχίζοντας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας υποστήριξε ότι η συμμετοχή σε κινητοποιήσεις άλλων χωρών πρέπει να έχει ως στόχο την έκφραση αλληλεγγύης και την ενημέρωση για τους αγώνες των εργαζομένων και όχι τη δημιουργία φωτογραφικού υλικού. «Σε μια άλλη χώρα πας για να εκφράζεις την αλληλεγγύη σου να ενημερωθείς κλπ. Δεν πας εκεί για μια φωτογραφία και να πεις πήγα και εγώ εκεί έκανα μια βόλτα ένα Σαββατοκύριακο στο Παρίσι και φωτογραφήθηκα για να παριστάνεις τον Αριστερό, τον Παρτιζάνο, τον Αντάρτη», ανέφερε, ολοκληρώνοντας την κριτική του προς τον πρώην πρωθυπουργό.
Μιλώντας στο MEGA, ο κ. Κουτσούμπας υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας πήγε μόνος του σε μια πορεία στη Γαλλία, χωρίς να έχει προσκληθεί από κάποια οργάνωση, με σκοπό να φωτογραφηθεί και στη συνέχεια να προβάλει την παρουσία του στην Ελλάδα.
«Πήγε στη Γαλλία σε μια πορεία μόνος του, περπατούσε και μίλαγε με κάποιους που περπάταγαν ή διαδήλωναν παραδίπλα ή παραπίσω. Όταν πας σε τέτοιο χώρο, κάποιος σε υποδέχεται κάποιος σε έχει καλέσει, κάπως μιλάς, Δεν πας σε μια άλλη χώρα, στήνεσαι σε μια πλατεία και φωτογραφίζεσαι με τους περαστικούς για να δώσεις μετά απλώς στη χώρα σου και να πεις «ήμουν και εγώ εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ συνέκρινε την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη συγκεκριμένη κινητοποίηση με τη δική του συμμετοχή σε διαδηλώσεις στη Γαλλία πριν από δύο χρόνια, εξηγώντας ότι ο ίδιος είχε μεταβεί έπειτα από πρόσκληση συνδικαλιστικής οργάνωσης. «Εγώ, για παράδειγμα, είχα πάει στις διαδηλώσεις πριν δύο χρόνια στη Γαλλία αλλά είχα συναντήσει και το Συνδικάτο των Σιδηροδρομικών που ήμουν καλεσμένος εκεί. Μίλησα στην προσυγκέντρωσή τους το πρωί. Μετά κατέβηκα στην πορεία τους που με καλέσανε και μίλησα στην πλατεία της Βαστίλης που ήταν εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος εκεί. Μίλησα από τα μικρόφωνα και τους μετέφερα χαιρετισμό του ΚΚΕ και της Ελλάδας στους αγώνες τους», σημείωσε.
Συνεχίζοντας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας υποστήριξε ότι η συμμετοχή σε κινητοποιήσεις άλλων χωρών πρέπει να έχει ως στόχο την έκφραση αλληλεγγύης και την ενημέρωση για τους αγώνες των εργαζομένων και όχι τη δημιουργία φωτογραφικού υλικού. «Σε μια άλλη χώρα πας για να εκφράζεις την αλληλεγγύη σου να ενημερωθείς κλπ. Δεν πας εκεί για μια φωτογραφία και να πεις πήγα και εγώ εκεί έκανα μια βόλτα ένα Σαββατοκύριακο στο Παρίσι και φωτογραφήθηκα για να παριστάνεις τον Αριστερό, τον Παρτιζάνο, τον Αντάρτη», ανέφερε, ολοκληρώνοντας την κριτική του προς τον πρώην πρωθυπουργό.
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