Μιχάλης Ρακιντζής: Δεν ζήτησα ποτέ να πάρω τα δικαιώματα των τραγουδιών του Νίκου Καρβέλα
Μιχάλης Ρακιντζής: Δεν ζήτησα ποτέ να πάρω τα δικαιώματα των τραγουδιών του Νίκου Καρβέλα
Εγώ δεν έχω πει ποτέ τραγούδι, ούτε σε live, που δεν είναι δικό μου, διευκρίνισε
Τα δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι έχει ζητήσει να λάβει τα πνευματικά δικαιώματα όλων των τραγουδιών του Νίκου Καρβέλα διέψευσε κατηγορηματικά ο Μιχάλης Ρακιντζής. Ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε πως όσα γράφτηκαν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Άλλωστε, όπως εξήγησε, δεν έχει τραγουδήσει ποτέ κομμάτι που δεν φέρει την υπογραφή του.
«Εντάξει, εκ παραδρομής γράφτηκε, λέχθηκε κάποια λάθος πληροφορία προφανώς. Εγώ δεν έχω πει ποτέ μου τραγούδι, ούτε σε live ας πούμε, που δεν είναι δικό μου», δήλωσε ο Μιχάλης Ρακιντζής σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «For You», την Κυριακή 15 Νοεμβρίου.
Μιλώντας σε άλλο σημείο της συνέντευξης για τη σχέση του με τη μουσική, τη χαρακτήρισε «οξυγόνο» του, αποφεύγοντας ωστόσο να αποδώσει στον εαυτό του τον χαρακτηρισμό του καλλιτέχνη που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή. Όπως τόνισε, η προσφορά του καθενός κρίνεται από τους άλλους και όχι από τον ίδιο. «Η μουσική είναι το οξυγόνο για μένα, δεν δέχομαι όμως ότι σφράγισα μια ολόκληρη εποχή. Δεν δίνω τέτοια παράσημα στον εαυτό μου. Το τι έχει κάνει ο καθένας δεν το κρίνει μόνος του, τον κρίνουν οι άλλοι», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
Μεταξύ άλλων, διευκρίνισε πως ασχολήθηκε με τη μουσική από καθαρή αγάπη για την τέχνη και όχι για να αποκτήσει φήμη ή να εντυπωσιάσει. Επίσης, επισήμανε πως ποτέ δεν επιδίωξε την αναγνωρισιμότητα ούτε παρασύρθηκε από την επιτυχία του. «Εγώ όταν ξεκίνησα τη μουσική, ξεκίνησα για να κάνω μουσική. Δεν ξεκίνησα ούτε για να… Πολλοί ξεκινάνε την κιθάρα για να βγάλουν γκόμενες, ας πούμε. Εγώ δεν ζητούσα ξεκινώντας την αναγνωρισιμότητα, ούτε την ψώνισα ποτέ», τόνισε.
«Εντάξει, εκ παραδρομής γράφτηκε, λέχθηκε κάποια λάθος πληροφορία προφανώς. Εγώ δεν έχω πει ποτέ μου τραγούδι, ούτε σε live ας πούμε, που δεν είναι δικό μου», δήλωσε ο Μιχάλης Ρακιντζής σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «For You», την Κυριακή 15 Νοεμβρίου.
Μιλώντας σε άλλο σημείο της συνέντευξης για τη σχέση του με τη μουσική, τη χαρακτήρισε «οξυγόνο» του, αποφεύγοντας ωστόσο να αποδώσει στον εαυτό του τον χαρακτηρισμό του καλλιτέχνη που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή. Όπως τόνισε, η προσφορά του καθενός κρίνεται από τους άλλους και όχι από τον ίδιο. «Η μουσική είναι το οξυγόνο για μένα, δεν δέχομαι όμως ότι σφράγισα μια ολόκληρη εποχή. Δεν δίνω τέτοια παράσημα στον εαυτό μου. Το τι έχει κάνει ο καθένας δεν το κρίνει μόνος του, τον κρίνουν οι άλλοι», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
Μεταξύ άλλων, διευκρίνισε πως ασχολήθηκε με τη μουσική από καθαρή αγάπη για την τέχνη και όχι για να αποκτήσει φήμη ή να εντυπωσιάσει. Επίσης, επισήμανε πως ποτέ δεν επιδίωξε την αναγνωρισιμότητα ούτε παρασύρθηκε από την επιτυχία του. «Εγώ όταν ξεκίνησα τη μουσική, ξεκίνησα για να κάνω μουσική. Δεν ξεκίνησα ούτε για να… Πολλοί ξεκινάνε την κιθάρα για να βγάλουν γκόμενες, ας πούμε. Εγώ δεν ζητούσα ξεκινώντας την αναγνωρισιμότητα, ούτε την ψώνισα ποτέ», τόνισε.
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