Yπέρ των κινητοποιήσεων και ο Νίκος Παππάς: «Καλούμε τη νεολαία να βγει στον δρόμο»
Yπέρ των κινητοποιήσεων και ο Νίκος Παππάς: «Καλούμε τη νεολαία να βγει στον δρόμο»
Οι μαζικές κινητοποιήσεις είναι οξυγόνο για την κοινωνία και ανάσα για τη δημοκρατία, τόνισε ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ
Υπέρ των κινητοποιήσεων της νέας γενιάς τάχθηκε μετά τον Αλέξη Τσίπρα και ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Νίκος Παππάς.
Συγκεκριμένα, κάλεσμα στη νεολαία για μαζική συμμετοχή στις κοινωνικές κινητοποιήσεις απηύθυνε ο κ. Παππάς, μιλώντας στην τηλεόραση Ναυτεμπορική, τονίζοντας ότι «τις μεγάλες μαζικές κινητοποιήσεις τις θεωρώ οξυγόνο για την κοινωνία».
Αναφερόμενος στις κοινωνικές αντιδράσεις στην Ευρώπη, υπογράμμισε: «Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια αναταραχή η οποία έχει έναν κοινό παρονομαστή που λέγεται κόστος ζωής. Όπου και να ψάξεις, σ' όποια γωνιά δεις ότι υπάρχει η διαμαρτυρία, το υπόβαθρο είναι αυτό».
Με αφορμή την κινητοποίηση των νέων για τη στεγαστική κρίση και την εγκατάσταση σκηνών στο Σύνταγμα, δήλωσε: «Καλούμε τη νεολαία να βγει στο δρόμο […] Μαζικές ειρηνικές διαδηλώσεις για το κόστος ζωής, με αιχμή το κόστος στέγης και ενέργειας, θα είναι ανάσα για τη δημοκρατία μας. Θα πιέσει τα κόμματα να πάρουν θέσεις οι οποίες λύνουν το πρόβλημα».
Ο Νίκος Παππάς υπογράμμισε ακόμη πως «δεν θα είναι η πρώτη φορά που η νεολαία σηκώνει στις πλάτες της όλη την κοινωνία. Έχουμε ανάγκη μια τέτοια ανάσα δημοκρατίας, μια μαζική συμμετοχή […] Προφανώς μακριά από τα περιστατικά βίας, τα οποία αμαυρώνουν και δίνουν χώρο σε ανιστόρητες προσεγγίσεις».
Συγκεκριμένα, κάλεσμα στη νεολαία για μαζική συμμετοχή στις κοινωνικές κινητοποιήσεις απηύθυνε ο κ. Παππάς, μιλώντας στην τηλεόραση Ναυτεμπορική, τονίζοντας ότι «τις μεγάλες μαζικές κινητοποιήσεις τις θεωρώ οξυγόνο για την κοινωνία».
Αναφερόμενος στις κοινωνικές αντιδράσεις στην Ευρώπη, υπογράμμισε: «Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια αναταραχή η οποία έχει έναν κοινό παρονομαστή που λέγεται κόστος ζωής. Όπου και να ψάξεις, σ' όποια γωνιά δεις ότι υπάρχει η διαμαρτυρία, το υπόβαθρο είναι αυτό».
Με αφορμή την κινητοποίηση των νέων για τη στεγαστική κρίση και την εγκατάσταση σκηνών στο Σύνταγμα, δήλωσε: «Καλούμε τη νεολαία να βγει στο δρόμο […] Μαζικές ειρηνικές διαδηλώσεις για το κόστος ζωής, με αιχμή το κόστος στέγης και ενέργειας, θα είναι ανάσα για τη δημοκρατία μας. Θα πιέσει τα κόμματα να πάρουν θέσεις οι οποίες λύνουν το πρόβλημα».
Ο Νίκος Παππάς υπογράμμισε ακόμη πως «δεν θα είναι η πρώτη φορά που η νεολαία σηκώνει στις πλάτες της όλη την κοινωνία. Έχουμε ανάγκη μια τέτοια ανάσα δημοκρατίας, μια μαζική συμμετοχή […] Προφανώς μακριά από τα περιστατικά βίας, τα οποία αμαυρώνουν και δίνουν χώρο σε ανιστόρητες προσεγγίσεις».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα