Χρυσοχοΐδης για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών: «Η απώλειά τους μας γεμίζει με βαθιά θλίψη»
Χρυσοχοΐδης για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών: «Η απώλειά τους μας γεμίζει με βαθιά θλίψη»
«Θα τους θυμόμαστε με ευγνωμοσύνη και σεβασμό» ανέφερε στην ανάρτηση του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη
Την θλίψη του για την απώλεια των δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι εξέφρασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στην απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στις οικογένειές τους, αλλά και στο σύνολο του Πυροσβεστικού Σώματος.
«Η απώλεια των δύο πυροσβεστών, δύο ανθρώπων του καθήκοντος, στο Ζεφύρι μας γεμίζει με βαθιά θλίψη. Θα τους θυμόμαστε με ευγνωμοσύνη και σεβασμό.Ειλικρινή συλλυπητήρια» ανέφερε στην ανάρτηση του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
Δείτε την ανάρτηση του
Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στην απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στις οικογένειές τους, αλλά και στο σύνολο του Πυροσβεστικού Σώματος.
«Η απώλεια των δύο πυροσβεστών, δύο ανθρώπων του καθήκοντος, στο Ζεφύρι μας γεμίζει με βαθιά θλίψη. Θα τους θυμόμαστε με ευγνωμοσύνη και σεβασμό.Ειλικρινή συλλυπητήρια» ανέφερε στην ανάρτηση του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
Δείτε την ανάρτηση του
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα