Ο πρόεδρος της Αλγερίας απειλεί με στρατιωτική δράση κατά των παραγωγών ναρκωτικών με φόντο την ένταση με το Μαρόκο

Ο Αμπντελματζίντ Ταμπούν επικαλέστηκε το δικαίωμα νόμιμης άμυνας, καταγγέλλοντας «πόλεμο» εναντίον της χώρας του χωρίς να κατονομάσει το Μαρόκο





Μιλώντας στο Ανώτατο Δικαστήριο της Αλγερίας, κατά την τελετή έναρξης του νέου δικαστικού έτους, ο Ταμπούν χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αυστηρή γλώσσα για την απειλή που, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζει η χώρα του από τη διακίνηση ναρκωτικών.







Ο Αλγερινός πρόεδρος προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάληψης δράσης εναντίον των ίδιων των παραγωγών ναρκωτικών.



«Αν είναι απαραίτητο, θα φτάσουμε πιο μακριά, στην πηγή της παραγωγής ναρκωτικών», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με την άσκηση «του δικαιώματος της νόμιμης άμυνας».







Οι καταγγελίες κατά του Μαρόκου και οι μεγάλες κατασχέσεις Οι δηλώσεις του Αλγερινού προέδρου έρχονται σε συνέχεια των επανειλημμένων κατηγοριών που έχει διατυπώσει η κυβέρνησή του εναντίον του Μαρόκου για τη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών προς την Αλγερία, κυρίως κάνναβης.



Την περασμένη Πέμπτη, οι αλγερινές Αρχές ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν στην καταστροφή 10 τόνων κάνναβης και 33 εκατομμυρίων ψυχοτρόπων χαπιών, τα οποία είχαν κατασχεθεί πρόσφατα στο πλαίσιο επιχειρήσεων κατά της παράνομης διακίνησης.



Κλείσιμο



Διπλωματικές σχέσεις σε κρίση από το 2021 Η νέα προειδοποίηση του Ταμπούν καταγράφεται σε μια περίοδο παρατεταμένης κρίσης στις σχέσεις των δύο χωρών της Βόρειας Αφρικής.



Η Αλγερία έχει διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις της με το Μαρόκο από το 2021, με την ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές να παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.



Μάλιστα, τον περασμένο μήνα ο Αλγερινός πρόεδρος είχε συνδέσει ευθέως τη διακίνηση ναρκωτικών προς τη χώρα του με έναν ευρύτερο «υβριδικό πόλεμο», τον οποίο, όπως υποστήριξε, διεξάγουν «δολιοφθορείς».



Με επέμβαση ακόμη και στις περιοχές παραγωγής ναρκωτικών απείλησε ο πρόεδρος της Αλγερίας , Αμπντελματζίντ Ταμπούν, επικαλούμενος το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας και υποστηρίζοντας ότι η χώρα του βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν οργανωμένο πόλεμο μέσω της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών. Οι δηλώσεις του έγιναν την Κυριακή, σε μια περίοδο ιδιαίτερα τεταμένων σχέσεων με το γειτονικό Μαρόκο , το οποίο το Αλγέρι έχει κατηγορήσει επανειλημμένα ότι αποτελεί βασική πηγή των ναρκωτικών που εισέρχονται στην αλγερινή επικράτεια. Αν και ο Ταμπούν απέφυγε να κατονομάσει το Μαρόκο, η αναφορά του στον στρατό και στην πιθανότητα δράσης πέρα από τα σύνορα προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην προειδοποίησή του.Μιλώντας στο Ανώτατο Δικαστήριο της Αλγερίας, κατά την τελετή έναρξης του νέου δικαστικού έτους, ο Ταμπούν χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αυστηρή γλώσσα για την απειλή που, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζει η χώρα του από τη διακίνηση ναρκωτικών.«Έχει κηρυχτεί πόλεμος εναντίον της Αλγερίας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι όταν βρίσκεται σε εξέλιξη ένας πόλεμος, «ο στρατός ασφαλώς βρίσκεται στην πρώτη γραμμή».Ο Αλγερινός πρόεδρος προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάληψης δράσης εναντίον των ίδιων των παραγωγών ναρκωτικών.«Αν είναι απαραίτητο, θα φτάσουμε πιο μακριά, στην πηγή της παραγωγής ναρκωτικών», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με την άσκηση «του δικαιώματος της νόμιμης άμυνας».Παρά το περιεχόμενο της προειδοποίησης, ο Ταμπούν δεν προσδιόρισε ποια χώρα ή ποιες περιοχές εννοούσε, ούτε παρουσίασε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης.Οι δηλώσεις του Αλγερινού προέδρου έρχονται σε συνέχεια των επανειλημμένων κατηγοριών που έχει διατυπώσει η κυβέρνησή του εναντίον του Μαρόκου για τη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών προς την Αλγερία, κυρίως κάνναβης.Την περασμένη Πέμπτη, οι αλγερινές Αρχές ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν στην καταστροφή 10 τόνων κάνναβης και 33 εκατομμυρίων ψυχοτρόπων χαπιών, τα οποία είχαν κατασχεθεί πρόσφατα στο πλαίσιο επιχειρήσεων κατά της παράνομης διακίνησης.Ωστόσο, η ακριβής προέλευση των συγκεκριμένων ποσοτήτων παραμένει αδιευκρίνιστη, παρά τις καταγγελίες του Αλγερίου για τον ρόλο του γειτονικού Μαρόκου.Η νέα προειδοποίηση του Ταμπούν καταγράφεται σε μια περίοδο παρατεταμένης κρίσης στις σχέσεις των δύο χωρών της Βόρειας Αφρικής.Η Αλγερία έχει διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις της με το Μαρόκο από το 2021, με την ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές να παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.Μάλιστα, τον περασμένο μήνα ο Αλγερινός πρόεδρος είχε συνδέσει ευθέως τη διακίνηση ναρκωτικών προς τη χώρα του με έναν ευρύτερο «υβριδικό πόλεμο», τον οποίο, όπως υποστήριξε, διεξάγουν «δολιοφθορείς».

Ούτε σε εκείνη την περίπτωση είχε διευκρινίσει σε ποιους αναφερόταν, αποφεύγοντας να κατονομάσει συγκεκριμένο κράτος ή άλλους υπευθύνους.



Η νέα αναφορά του στη δυνατότητα δράσης «στην πηγή» των ναρκωτικών επαναφέρει το ζήτημα στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης, με την αλγερινή ηγεσία να συνδέει πλέον δημόσια την αντιμετώπιση της διακίνησης με τον ρόλο των ενόπλων δυνάμεων και την εθνική ασφάλεια.