Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου: Έχει πάει 8 φορές στην Επιθεώρηση Εργασίας και έχει πλακωθεί με τους πάντες - Όλος ο πλανήτης συνωμοτεί εναντίον της;
Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου: Έχει πάει 8 φορές στην Επιθεώρηση Εργασίας και έχει πλακωθεί με τους πάντες - Όλος ο πλανήτης συνωμοτεί εναντίον της;
Σφοδρή επίθεση του υπουργού Υγείας στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για τα επεισόδια στην Επιθεώρηση Εργασίας και με τους διασώστες του ΕΚΑΒ - Τι είπε για την καταγγελία πρώην εργαζομένης, το ΠΑΣΟΚ και το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας
Νέα επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας το πρωί της Κυριακής στην εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ, με αφορμή τα όσα συνέβησαν στην Επιθεώρηση Εργασίας και τη μεταφορά προϊσταμένης της υπηρεσίας στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», έπειτα από έντονη αντιπαράθεση με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.
Ο υπουργός Υγείας κατηγόρησε την κ. Κωνσταντοπούλου ότι συγκρούεται συστηματικά με όποιον βρίσκεται μπροστά της, αναφέρθηκε στις επανειλημμένες παρουσίες της στην Επιθεώρηση Εργασίας, αλλά και στις καταγγελίες των διασωστών του ΕΚΑΒ για τη συμπεριφορά της. «Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πάει οκτώ φορές, εννέα, στην Επιθεώρηση Εργασίας. Έχει πλακωθεί με όλους, με όποιον βρήκε μπροστά της», είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενος στο ιστορικό της υπόθεσης στην Επιθεώρηση Εργασίας, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έχει έρθει σε σύγκρουση με περισσότερους από έναν υπαλλήλους που ανέλαβαν τη διερεύνηση καταγγελίας πρώην εργαζομένης της.
Όπως ανέφερε, ο πρώτος επιθεωρητής βρέθηκε αντιμέτωπος με μήνυση της κ. Κωνσταντοπούλου και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. «Τον πρώτο επιθεωρητή τον έστειλε στο τμήμα, κάνοντάς του μήνυση, και έμεινε ένα βράδυ στο τμήμα. Γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει ασυλία και πήγε και του έκανε μήνυση. Τον συνέλαβαν τον πρώτο επιθεωρητή με το αυτόφωρο», ανέφερε.
Σύμφωνα με την περιγραφή του κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ η κ. Κωνσταντοπούλου βρισκόταν έξω από αυτό και διαμαρτυρόταν έντονα στους αστυνομικούς. «Έμεινε όλο το βράδυ στο τμήμα και εκείνη ήταν απ' έξω και ούρλιαζε στους αστυνομικούς», υποστήριξε ο υπουργός.
Ο ίδιος συνέδεσε το περιστατικό με την αλλαγή του προσώπου που ανέλαβε στη συνέχεια τη διαδικασία. «Δεν συνέχισε την υπόθεση, την πήρε η προϊσταμένη, η κυρία για την οποία μιλάμε τώρα», σημείωσε.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε εκτενώς και στο επεισόδιο της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου, όταν η προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».
Σύμφωνα με τον υπουργό, είχε προηγηθεί έντονη λεκτική αντιπαράθεση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια εξέτασης της καταγγελίας πρώην εργαζομένης της Πλεύσης Ελευθερίας για ζητήματα εργατικής νομοθεσίας. «Η κυρία προϊσταμένη βρέθηκε στο Γεννηματάς με σοβαρό επεισόδιο. Χρειάστηκε σοβαρή προσπάθεια για να επανέλθει σε μια ήρεμη κατάσταση», είπε.
Ο υπουργός απέδωσε την κατάσταση της επιθεωρήτριας στην ένταση της αντιπαράθεσης, κατηγορώντας την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι την έφερε στα όριά της.
Συνεχίζοντας, σχολίασε ειρωνικά τις καταγγελίες της περί οργανωμένης επίθεσης σε βάρος της. «Δηλαδή όλος ο πλανήτης συνωμοτεί κατά της Κωνσταντοπούλου; Οι πάντες;», διερωτήθηκε.
Ο υπουργός Υγείας κατηγόρησε την κ. Κωνσταντοπούλου ότι συγκρούεται συστηματικά με όποιον βρίσκεται μπροστά της, αναφέρθηκε στις επανειλημμένες παρουσίες της στην Επιθεώρηση Εργασίας, αλλά και στις καταγγελίες των διασωστών του ΕΚΑΒ για τη συμπεριφορά της. «Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πάει οκτώ φορές, εννέα, στην Επιθεώρηση Εργασίας. Έχει πλακωθεί με όλους, με όποιον βρήκε μπροστά της», είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενος στο ιστορικό της υπόθεσης στην Επιθεώρηση Εργασίας, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έχει έρθει σε σύγκρουση με περισσότερους από έναν υπαλλήλους που ανέλαβαν τη διερεύνηση καταγγελίας πρώην εργαζομένης της.
Όπως ανέφερε, ο πρώτος επιθεωρητής βρέθηκε αντιμέτωπος με μήνυση της κ. Κωνσταντοπούλου και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. «Τον πρώτο επιθεωρητή τον έστειλε στο τμήμα, κάνοντάς του μήνυση, και έμεινε ένα βράδυ στο τμήμα. Γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει ασυλία και πήγε και του έκανε μήνυση. Τον συνέλαβαν τον πρώτο επιθεωρητή με το αυτόφωρο», ανέφερε.
Σύμφωνα με την περιγραφή του κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ η κ. Κωνσταντοπούλου βρισκόταν έξω από αυτό και διαμαρτυρόταν έντονα στους αστυνομικούς. «Έμεινε όλο το βράδυ στο τμήμα και εκείνη ήταν απ' έξω και ούρλιαζε στους αστυνομικούς», υποστήριξε ο υπουργός.
Ο ίδιος συνέδεσε το περιστατικό με την αλλαγή του προσώπου που ανέλαβε στη συνέχεια τη διαδικασία. «Δεν συνέχισε την υπόθεση, την πήρε η προϊσταμένη, η κυρία για την οποία μιλάμε τώρα», σημείωσε.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε εκτενώς και στο επεισόδιο της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου, όταν η προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».
Σύμφωνα με τον υπουργό, είχε προηγηθεί έντονη λεκτική αντιπαράθεση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια εξέτασης της καταγγελίας πρώην εργαζομένης της Πλεύσης Ελευθερίας για ζητήματα εργατικής νομοθεσίας. «Η κυρία προϊσταμένη βρέθηκε στο Γεννηματάς με σοβαρό επεισόδιο. Χρειάστηκε σοβαρή προσπάθεια για να επανέλθει σε μια ήρεμη κατάσταση», είπε.
Ο υπουργός απέδωσε την κατάσταση της επιθεωρήτριας στην ένταση της αντιπαράθεσης, κατηγορώντας την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι την έφερε στα όριά της.
Συνεχίζοντας, σχολίασε ειρωνικά τις καταγγελίες της περί οργανωμένης επίθεσης σε βάρος της. «Δηλαδή όλος ο πλανήτης συνωμοτεί κατά της Κωνσταντοπούλου; Οι πάντες;», διερωτήθηκε.
Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εμφανίζει «μανία καταδίωξης», ενώ χρησιμοποίησε και ψυχιατρικούς όρους για να περιγράψει τη συμπεριφορά της.
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Στη συνέντευξή του ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στις καταγγελίες του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ για τη συμπεριφορά της κ. Κωνσταντοπούλου απέναντι στο πλήρωμα του ασθενοφόρου που κλήθηκε να παραλάβει την προϊσταμένη. «Έχει πλακωθεί με τους διασώστες, τσακώνεται με τους διασώστες του ΕΚΑΒ», υποστήριξε.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας φέρεται να απευθύνθηκε ειρωνικά στους διασώστες, κατηγορώντας τους ότι κάνουν «show» και εργαλειοποιούν το περιστατικό.
Ο κ. Γεωργιάδης επικαλέστηκε και τη στάση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, ο οποίος είχε τοποθετηθεί για το συμβάν. «Και ο κύριος Γιαννακός της ΠΟΕΔΗΝ, που έβγαλε ανακοίνωση, που είναι ΠΑΣΟΚ, και αυτό σε συνεννόηση μαζί μου δηλαδή;», διερωτήθηκε ειρωνικά. «Δηλαδή όλος ο πλανήτης συνωμοτεί κατά της Κωνσταντοπούλου; Οι πάντες;», επανέλαβε.
Στη συνέχεια κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι συγκρούεται διαρκώς με πολιτικούς αντιπάλους, δημοσιογράφους και δημόσιους λειτουργούς.
Ο υπουργός συνέχισε υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφορά της προκαλεί δυσφορία ακόμη και σε βουλευτές άλλων κομμάτων. «Βουλευτής από αντίπαλο κόμμα μου είπε ότι παίρνει μισό αγχολυτικό πριν μπει σε συνεδρίαση με την Κωνσταντοπούλου», ανέφερε, χωρίς να κατονομάσει το πρόσωπο στο οποίο αναφερόταν.
Ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε τον ισχυρισμό του περί «μανίας καταδίωξης», προσθέτοντας πως δεν θεωρεί δυνατόν να βρίσκονται όλοι οι άνθρωποι με τους οποίους συγκρούεται η κ. Κωνσταντοπούλου σε συνεννόηση εναντίον της. «Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πάει τη συνωμοσιολογία σε άλλο επίπεδο», είπε.
Μάλιστα, αναφερόμενος στους ψηφοφόρους της Πλεύσης Ελευθερίας, σχολίασε: «Ο σκοτεινός μου εαυτός θα την άφηνε να τους κυβερνήσει για λίγο, να δουν τι εστί βερίκοκο».
Ο υπουργός κατέληξε στις αναφορές του για την κ. Κωνσταντοπούλου θέτοντας το ερώτημα: «Η οικογένειά της δεν θα πρέπει να την προστατεύσει;».
Στη συνέντευξή του ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στις καταγγελίες του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ για τη συμπεριφορά της κ. Κωνσταντοπούλου απέναντι στο πλήρωμα του ασθενοφόρου που κλήθηκε να παραλάβει την προϊσταμένη. «Έχει πλακωθεί με τους διασώστες, τσακώνεται με τους διασώστες του ΕΚΑΒ», υποστήριξε.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας φέρεται να απευθύνθηκε ειρωνικά στους διασώστες, κατηγορώντας τους ότι κάνουν «show» και εργαλειοποιούν το περιστατικό.
Ο κ. Γεωργιάδης επικαλέστηκε και τη στάση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, ο οποίος είχε τοποθετηθεί για το συμβάν. «Και ο κύριος Γιαννακός της ΠΟΕΔΗΝ, που έβγαλε ανακοίνωση, που είναι ΠΑΣΟΚ, και αυτό σε συνεννόηση μαζί μου δηλαδή;», διερωτήθηκε ειρωνικά. «Δηλαδή όλος ο πλανήτης συνωμοτεί κατά της Κωνσταντοπούλου; Οι πάντες;», επανέλαβε.
Στη συνέχεια κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι συγκρούεται διαρκώς με πολιτικούς αντιπάλους, δημοσιογράφους και δημόσιους λειτουργούς.
Ο υπουργός συνέχισε υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφορά της προκαλεί δυσφορία ακόμη και σε βουλευτές άλλων κομμάτων. «Βουλευτής από αντίπαλο κόμμα μου είπε ότι παίρνει μισό αγχολυτικό πριν μπει σε συνεδρίαση με την Κωνσταντοπούλου», ανέφερε, χωρίς να κατονομάσει το πρόσωπο στο οποίο αναφερόταν.
Ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε τον ισχυρισμό του περί «μανίας καταδίωξης», προσθέτοντας πως δεν θεωρεί δυνατόν να βρίσκονται όλοι οι άνθρωποι με τους οποίους συγκρούεται η κ. Κωνσταντοπούλου σε συνεννόηση εναντίον της. «Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πάει τη συνωμοσιολογία σε άλλο επίπεδο», είπε.
Μάλιστα, αναφερόμενος στους ψηφοφόρους της Πλεύσης Ελευθερίας, σχολίασε: «Ο σκοτεινός μου εαυτός θα την άφηνε να τους κυβερνήσει για λίγο, να δουν τι εστί βερίκοκο».
Ο υπουργός κατέληξε στις αναφορές του για την κ. Κωνσταντοπούλου θέτοντας το ερώτημα: «Η οικογένειά της δεν θα πρέπει να την προστατεύσει;».
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