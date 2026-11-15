Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου: Έχει πάει 8 φορές στην Επιθεώρηση Εργασίας και έχει πλακωθεί με τους πάντες - Όλος ο πλανήτης συνωμοτεί εναντίον της;

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Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εμφανίζει «μανία καταδίωξης», ενώ χρησιμοποίησε και ψυχιατρικούς όρους για να περιγράψει τη συμπεριφορά της.Στη συνέντευξή του ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκεγια τη συμπεριφορά της κ. Κωνσταντοπούλου απέναντι στο πλήρωμα του ασθενοφόρου που κλήθηκε να παραλάβει την προϊσταμένη. «Έχει πλακωθεί με τους διασώστες, τσακώνεται με τους διασώστες του ΕΚΑΒ», υποστήριξε.Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας φέρεται να απευθύνθηκε ειρωνικά στους διασώστες, κατηγορώντας τους ότι κάνουν «show» και εργαλειοποιούν το περιστατικό.Ο κ. Γεωργιάδης επικαλέστηκε και τη στάση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, ο οποίος είχε τοποθετηθεί για το συμβάν. «Και ο κύριος Γιαννακός της ΠΟΕΔΗΝ, που έβγαλε ανακοίνωση, που είναι ΠΑΣΟΚ, και αυτό σε συνεννόηση μαζί μου δηλαδή;», διερωτήθηκε ειρωνικά. «Δηλαδή όλος ο πλανήτης συνωμοτεί κατά της Κωνσταντοπούλου; Οι πάντες;», επανέλαβε.Στη συνέχεια κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι συγκρούεται διαρκώς με πολιτικούς αντιπάλους, δημοσιογράφους και δημόσιους λειτουργούς.Ο υπουργός συνέχισε υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφορά της προκαλεί δυσφορία ακόμη και σε βουλευτές άλλων κομμάτων. «Βουλευτής από αντίπαλο κόμμα μου είπε ότι παίρνει μισό αγχολυτικό πριν μπει σε συνεδρίαση με την Κωνσταντοπούλου», ανέφερε, χωρίς να κατονομάσει το πρόσωπο στο οποίο αναφερόταν.Ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε τον ισχυρισμό του περί «μανίας καταδίωξης», προσθέτοντας πως δεν θεωρεί δυνατόν να βρίσκονται όλοι οι άνθρωποι με τους οποίους συγκρούεται η κ. Κωνσταντοπούλου σε συνεννόηση εναντίον της. «Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πάει τη συνωμοσιολογία σε άλλο επίπεδο», είπε.Μάλιστα, αναφερόμενος στους ψηφοφόρους της Πλεύσης Ελευθερίας, σχολίασε: «Ο σκοτεινός μου εαυτός θα την άφηνε να τους κυβερνήσει για λίγο, να δουν τι εστί βερίκοκο».Ο υπουργός κατέληξε στις αναφορές του για την κ. Κωνσταντοπούλου θέτοντας το ερώτημα: «Η οικογένειά της δεν θα πρέπει να την προστατεύσει;».