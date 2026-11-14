Κεφαλογιάννης: Βαθιά θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος

«Η προσφορά και η αυτοθυσία τους στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και της κοινωνίας δεν θα ξεχαστούν» ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρώην υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας