Κεφαλογιάννης: Βαθιά θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γιάννης Κεφαλογιάννης Ζεφύρι Πυροσβέστες

Κεφαλογιάννης: Βαθιά θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος

«Η προσφορά και η αυτοθυσία τους στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και της κοινωνίας δεν θα ξεχαστούν» ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρώην υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Κεφαλογιάννης: Βαθιά θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος
Συλλυπητήριο μήνυμα έστειλε ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι στον δήμο Φυλής.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο βουλευτής Ρεθύμνου και πρώην υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, «Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών μας, που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στο Ζεφύρι. Τα ειλικρινή και θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος. Η προσφορά και η αυτοθυσία τους στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και της κοινωνίας δεν θα ξεχαστούν. Στον συνάδελφό τους που τραυματίστηκε, εύχομαι από καρδιάς ταχεία και πλήρη ανάρρωση».


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