Αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις: Συγχωνεύσεις 56 μονάδων και 125 στρατοπέδων, στο τραπέζι νέες αυξήσεις για τους ένστολους
Αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις: Συγχωνεύσεις 56 μονάδων και 125 στρατοπέδων, στο τραπέζι νέες αυξήσεις για τους ένστολους
Tο Πεντάγωνο φαίνεται αποφασισμένο να περικόψει περιττές δαπάνες, αναζητώντας τώρα φόρμουλα για νέες αυξήσεις στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
Την τρίτη και καταληκτική φάση της Νέας Δομής των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων παρουσιάζει σήμερα το πρωί ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε συνέχεια της σχετικής ενημέρωσης που παρείχε χθες διακομματικά στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.
Συγκεκριμένα, με δεδομένο το βιοτικό επίπεδο, αλλά και τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής σε μονάδες πλην του τόπου καταγωγής του για το έμψυχο δυναμικό, το Πεντάγωνο φαίνεται αποφασισμένο να περικόψει περιττές δαπάνες, αναζητώντας τώρα φόρμουλα για νέες αυξήσεις στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.
Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr οι βουλευτές της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής ενημερώθηκαν χθες πως η νέα -και τρίτη κατά σειρά- φάση συγχωνεύσεων αφορά συνολικά 56 μονάδες και 125 εγκαταστάσεις στρατοπέδων, αποβλέποντας στον περαιτέρω εξορθολογισμό της οργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων.
Βασική επιδίωξη της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων είναι, κατά πληροφορίες, η αύξηση του ποσοστού στελέχωσης των μονάδων με συγχώνευση ή κατάργηση υποστελεχωμένων ή ανενεργών εγκαταστάσεων ώστε να υπάρξει η καλύτερη δυνατή διάταξη των νέων σχηματισμών σύμφωνα με τις σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις.
Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Δένδιας -σε πρόσφατες δηλώσεις του στην Βουλή- είχε αναφέρει πως «πάμε σε ευέλικτες μονάδες μεγάλης πληρότητας». «Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μονάδες στον Εβρο με πληρότητα κάτω από 30% και μονάδα στην Πελοπόννησο με 130%. Δεν έχει λογική να έχουμε 800 και στρατόπεδα, περισσότερα και από τις ΗΠΑ»ια να προσθέσει σε άλλο σημείο «πρέπει να μπούμε στην εποχή των Drones, κάθε μονάδα θα έχει τη δυνατότητα αντί drone», όπως σημείωνε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.
Άλλωστε, λίγες ώρες πριν τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής της Βουλής, μιλώντας σε ημερίδα στο Πολεμικό Μουσείο, «βρισκόμαστε σε μια δύσκολη περίοδο αφ' εαυτής. Ο πόλεμος, αυτό που δεν πιστεύαμε ποτέ, έχει γυρίσει στην Ευρώπη. Έχει γίνει κατανοητό ότι η ειρήνη, η ελευθερία, η Δημοκρατία, δεν είναι αυτονόητες κατακτήσεις, αλλά η διαφύλαξή τους και η προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, προϋποθέτει τη δυνατότητα αποτρεπτικής ισχύος για να μπορεί αυτό να προστατευθεί. Και αποτρεπτική ισχύς σημαίνει ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις» παρατήρησε ο κ. Δένδιας, καταλήγοντας πως «ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν μόνον όταν η κοινωνία τις στηρίζει. Δεν μπορούν να υπάρχουν ως ένας μηχανισμός αφ' εαυτού. Και για να υπάρχει αυτή η κοινωνική στήριξη σε όλες τις χώρες και στην Πατρίδα μας, πρέπει να υπάρχει κοινωνική συνειδητοποίηση».
Οι 3 άξονεςΣύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η σημερινή παρουσίαση αναμένεται να κινηθεί σε τρεις άξονες, ήτοι:
- - Συγχωνεύσεις στρατοπέδων στην κατεύθυνση του εξορθολογισμού των επιχειρησιακών δυνατοτήτων,
- - Ένταξη νέων τεχνολογιών στην Νέα Δομή, δηλαδή: Κυβερνοχώρος, μη επανδρωμένα και αυτόνομα συστήματα, διάστημα και μικροδορυφόροι και
- - Εξοικονόμηση υλικών πόρων με το βλέμμα στραμμένο σε νέο κύμα αυξήσεων για το ένστολο προσωπικό.
Συγκεκριμένα, με δεδομένο το βιοτικό επίπεδο, αλλά και τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής σε μονάδες πλην του τόπου καταγωγής του για το έμψυχο δυναμικό, το Πεντάγωνο φαίνεται αποφασισμένο να περικόψει περιττές δαπάνες, αναζητώντας τώρα φόρμουλα για νέες αυξήσεις στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.
Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr οι βουλευτές της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής ενημερώθηκαν χθες πως η νέα -και τρίτη κατά σειρά- φάση συγχωνεύσεων αφορά συνολικά 56 μονάδες και 125 εγκαταστάσεις στρατοπέδων, αποβλέποντας στον περαιτέρω εξορθολογισμό της οργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων.
Βασική επιδίωξη της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων είναι, κατά πληροφορίες, η αύξηση του ποσοστού στελέχωσης των μονάδων με συγχώνευση ή κατάργηση υποστελεχωμένων ή ανενεργών εγκαταστάσεων ώστε να υπάρξει η καλύτερη δυνατή διάταξη των νέων σχηματισμών σύμφωνα με τις σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις.
Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Δένδιας -σε πρόσφατες δηλώσεις του στην Βουλή- είχε αναφέρει πως «πάμε σε ευέλικτες μονάδες μεγάλης πληρότητας». «Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μονάδες στον Εβρο με πληρότητα κάτω από 30% και μονάδα στην Πελοπόννησο με 130%. Δεν έχει λογική να έχουμε 800 και στρατόπεδα, περισσότερα και από τις ΗΠΑ»ια να προσθέσει σε άλλο σημείο «πρέπει να μπούμε στην εποχή των Drones, κάθε μονάδα θα έχει τη δυνατότητα αντί drone», όπως σημείωνε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.
Άλλωστε, λίγες ώρες πριν τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής της Βουλής, μιλώντας σε ημερίδα στο Πολεμικό Μουσείο, «βρισκόμαστε σε μια δύσκολη περίοδο αφ' εαυτής. Ο πόλεμος, αυτό που δεν πιστεύαμε ποτέ, έχει γυρίσει στην Ευρώπη. Έχει γίνει κατανοητό ότι η ειρήνη, η ελευθερία, η Δημοκρατία, δεν είναι αυτονόητες κατακτήσεις, αλλά η διαφύλαξή τους και η προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, προϋποθέτει τη δυνατότητα αποτρεπτικής ισχύος για να μπορεί αυτό να προστατευθεί. Και αποτρεπτική ισχύς σημαίνει ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις» παρατήρησε ο κ. Δένδιας, καταλήγοντας πως «ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν μόνον όταν η κοινωνία τις στηρίζει. Δεν μπορούν να υπάρχουν ως ένας μηχανισμός αφ' εαυτού. Και για να υπάρχει αυτή η κοινωνική στήριξη σε όλες τις χώρες και στην Πατρίδα μας, πρέπει να υπάρχει κοινωνική συνειδητοποίηση».
Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη περίοδο. Ο πόλεμος, αυτό που δεν πιστεύαμε ποτέ, έχει επιστρέψει στην Ευρώπη. Έχει γίνει κατανοητό ότι η ειρήνη, η ελευθερία, η Δημοκρατία, δεν είναι αυτονόητες κατακτήσεις. Η διαφύλαξή τους και η προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, προϋποθέτει τη δυνατότητα… pic.twitter.com/O72wMi1ICK— Nikos Dendias (@NikosDendias) October 19, 2026
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