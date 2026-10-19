Καράογλου: Αν δεν έχει η ΝΔ αυτοδυναμία να απευθυνθεί σε Λύση, Νίκη, Φωνή Λογικής, Σαμαρά, Καρυστιανού - ΠΑΣΟΚ: Αποκάλυψε την κρυφή ατζέντα Μητσοτάκη

Κυβερνητικές πηγές: Μόνος στόχος η αυτοδυναμία - Εχουμε αποκλείσει ρητά και κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με κόμματα, τόσο της Ακροδεξιάς, όσο και της άλλης όψης του λαϊκισμού.





«Εγώ έχω την άποψη ότι θα πρέπει να απευθυνθούμε και στα δημοκρατικά κόμματα που είναι δεξιά μας» είπε χαρακτηριστικά ο βουλευτής και μάλιστα τα κατονόμασε, εξαιρώντας τυχόν κόμμα Κασιδιάρη.







«Λογικό είναι να απευθυνθούμε και σ' αυτά τα κόμματα, γιατί σε τελική ανάλυση τις εντολές τις δίνει ο ελληνικός λαός, αιτιολόγησε την άποψή του ο Θόδωρος Καράογλου και πρόσθεσε: Ωραία, πάμε σε δεύτερες εκλογές και δεν έχουμε αυτοδυναμία και δεν έχει και το ΠΑΣΟΚ, τι θα κάνουμε; Τρίτες εκλογές; Και μετά; Πιστεύω ότι προέχει το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών και ο τόπος δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητος», κατέληξε.



Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση επισήμως, δια χειλέων του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, έχει αποκλείσει ξεκάθαρα συγκυβέρνηση με άλλα κόμματα, μετά την άρνηση του ΠΑΣΟΚ και την συνεδριακή του απόφαση.



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ΠΑΣΟΚ: Ο Καράογλου αποκάλυψε την κρυφή ατζέντα της ΝΔ για συγκυβέρνηση με την Ακροδεξιά Αντιδρώντας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρος Καράογλου «επιβεβαίωσε πλήρως το ΠΑΣΟΚ που εδώ και μήνες λέει πως η κρυφή ατζέντα Μητσοτάκη είναι η συγκυβέρνηση με τον κύριο Βελόπουλο και την κυρία Λατινοπούλου».



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Μόνος στόχος της ΝΔ η αυτοδυναμία, απαντούν κυβερνητικές πηγές Κυβερνητικές πηγές



«Έχουμε χάσει τον λογαριασμό πόσες φορές ο Πρωθυπουργός, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και σειρά υπουργών έχουν αποκλείσει ρητά και κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με κόμματα, τόσο της Ακροδεξιάς, όσο και της άλλης όψης του λαϊκισμού.



Ας σταματήσουν, λοιπόν, στο ΠΑΣΟΚ να αναζητούν δήθεν «κρυφές ατζέντες» στη Νέα Δημοκρατία και ας απαντήσουν για τη δική τους. Άλλωστε, η μόνη ξεκάθαρη απόφαση που φρόντισαν να αναδείξουν στο Συνέδριό τους ήταν ο αποκλεισμός μιας συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, την οποία ουδέποτε τους ζητήσαμε. Την ίδια στιγμή, όμως, αποφεύγουν να αποκλείσουν αντίστοιχες συμπράξεις με την κα Κωνσταντοπούλου, με την οποία έφτασαν μέχρι και να συνυπογράψουν πρόταση δυσπιστίας, ή με άλλα κόμματα της Αριστεράς, όπως μαρτυρούν και οι «μεταγραφές» στο ΠΑΣΟΚ βουλευτών που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ.



Την άποψη ότι η Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση μη επίτευξης αυτοδυναμίας θα πρέπει να απευθυνθεί για συγκυβέρνηση στα κόμματα προς τα δεξιά της - με δεδομένη την άρνηση του ΠΑΣΟΚ - διατύπωσε σε συνέντευξή του ο βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Θεόδωρος Καράογλου. «Εγώ έχω την άποψη ότι θα πρέπει να απευθυνθούμε και στα δημοκρατικά κόμματα που είναι δεξιά μας» είπε χαρακτηριστικά ο βουλευτής και μάλιστα τα κατονόμασε, εξαιρώντας τυχόν κόμμα Κασιδιάρη.«Είτε είναι ο κ. Βελόπουλος, είτε είναι η Φωνή Λογικής, είτε η Νίκη - την οποία θεωρώ δημοκρατικό κόμμα - είτε η κυρία Καρυστιανού και βεβαίως ο κ. Σαμαράς» προσδιόρισε ο κ. Καράογλου.«Λογικό είναι να απευθυνθούμε και σ' αυτά τα κόμματα, γιατί σε τελική ανάλυση τις εντολές τις δίνει ο ελληνικός λαός, αιτιολόγησε την άποψή του ο Θόδωρος Καράογλου και πρόσθεσε: Ωραία, πάμε σε δεύτερες εκλογές και δεν έχουμε αυτοδυναμία και δεν έχει και το ΠΑΣΟΚ, τι θα κάνουμε; Τρίτες εκλογές; Και μετά; Πιστεύω ότι προέχει το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών και ο τόπος δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητος», κατέληξε.Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση επισήμως, δια χειλέων του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, έχει αποκλείσει ξεκάθαρα συγκυβέρνηση με άλλα κόμματα, μετά την άρνηση του ΠΑΣΟΚ και την συνεδριακή του απόφαση.Αντιδρώντας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρος Καράογλου «επιβεβαίωσε πλήρως το ΠΑΣΟΚ που εδώ και μήνες λέει πως η κρυφή ατζέντα Μητσοτάκη είναι η συγκυβέρνηση με τον κύριο Βελόπουλο και την κυρία Λατινοπούλου».Συνεχίζοντας, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε: «Μάλιστα ο βουλευτής προσέθεσε ότι στους ενδεχόμενους κυβερνητικούς εταίρους της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσαν να λογίζονται το κόμμα Νίκη και το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού. Πλέον οι πολίτες ξέρουν: Ή με τη Νέα Δημοκρατία και την Ακροδεξιά ή με το ΠΑΣΟΚ και την προοδευτική διακυβέρνηση».Κυβερνητικές πηγές απέρριπταν την προσέγγιση Καράογλου σχολιάζοντας:«Έχουμε χάσει τον λογαριασμό πόσες φορές ο Πρωθυπουργός, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και σειρά υπουργών έχουν αποκλείσει ρητά και κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με κόμματα, τόσο της Ακροδεξιάς, όσο και της άλλης όψης του λαϊκισμού.Ας σταματήσουν, λοιπόν, στο ΠΑΣΟΚ να αναζητούν δήθεν «κρυφές ατζέντες» στη Νέα Δημοκρατία και ας απαντήσουν για τη δική τους. Άλλωστε, η μόνη ξεκάθαρη απόφαση που φρόντισαν να αναδείξουν στο Συνέδριό τους ήταν ο αποκλεισμός μιας συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, την οποία ουδέποτε τους ζητήσαμε. Την ίδια στιγμή, όμως, αποφεύγουν να αποκλείσουν αντίστοιχες συμπράξεις με την κα Κωνσταντοπούλου, με την οποία έφτασαν μέχρι και να συνυπογράψουν πρόταση δυσπιστίας, ή με άλλα κόμματα της Αριστεράς, όπως μαρτυρούν και οι «μεταγραφές» στο ΠΑΣΟΚ βουλευτών που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η Νέα Δημοκρατία έχει έναν και μοναδικό στόχο: την αυτοδυναμία. Πρόκειται για μια απολύτως ξεκάθαρη πολιτική επιλογή, που δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης ή παρερμηνείας».



Τσουκαλάς: Ας πείσουν τους βουλευτές της ΝΔ, δεν τους πιστεύει κανείς Ανταπαντώντας, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε: «Αντί το Μέγαρο Μαξίμου να γράφει κατεβατά για να μας πείσει ότι έχει στόχο την αυτοδυναμία μετά τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για πήχη στο 25%, ας αρχίσει μια εκστρατεία πειθούς στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.



Δεν τους πιστεύει πλέον κανείς. Σίγουρα όχι οι βουλευτές τους, όπως ο κ. Καράογλου. Η ώρα για τη νέα Αλλαγή έρχεται».