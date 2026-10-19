Μητσοτάκης από Λαύριο: Η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω στην εποχή των λαϊκιστών και των ψεύτικων υποσχέσεων, έχουμε εφεδρείες για τον δύσκολο χειμώνα

«Από εμάς ψέματα δεν θα ακούτε. Μάγοι δεν είμαστε, προσπαθούμε να είμαστε κοντά στην κοινωνία. Ο κόσμος έχει προβλήματα αλλά να

ξέρετε

ότι νοιαζόμαστε, προσπαθούμε και κάνουμε το καλύτερο» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης