ΠΑΣΟΚ για Μπεκίρη: Δεν μπορεί να παραμένει στη θέση του μετά τις αποκαλύψεις για το πτυχίο του- Νομικά αναμένεται να κινηθεί ο ίδιος
ΠΑΣΟΚ για Μπεκίρη: Δεν μπορεί να παραμένει στη θέση του μετά τις αποκαλύψεις για το πτυχίο του- Νομικά αναμένεται να κινηθεί ο ίδιος
Προηγήθηκε δημοσίευμα στο οποίο αναφέρεται ότι δεν υπάρχει ΦΕΚ διορισμού του στη συγκεκριμένη θέση
Την απομάκρυνση του Μιχάλη Μπεκίρη από τη θέση του διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή ζητά το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, στον απόηχο δημοσιεύματος της εφημερίδας Documento σχετικά με την έλλειψη ΦΕΚ διορισμού και την ενδεχόμενη απουσία πτυχίου. Ο ίδιος ο κ.Μπεκίρης, πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, προτίθεται να κινηθεί δικαστικά εναντίον της εφημερίδας Documento και του εκδότη της Κώστα Βαξεβάνη για τα δημοσιεύματα των δύο προηγούμενων Κυριακών.
«Η κυβέρνηση τόσο δια του Κυβερνητικού Εκπροσώπου όσο και δια της Εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας αποδέχονται πλήρως στις δημόσιες τοποθετήσεις τους το επιχείρημα που ο κ. Μπεκίρης επιστράτευσε για το δημοσίευμα της εφημερίδας DOCUMENTO ότι τη θέση του διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή την κατέχει ως εθελοντής» αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.
Όπως τονίζεται, «και την ίδια στιγμή, ενώ αποδέχονται τον πρωτοφανή ισχυρισμό ότι μπορεί να βρίσκεται σε μια τέτοια θέση χωρίς ΦΕΚ διορισμού, ο κ. Μαρινάκης απέφυγε να τον υπερασπιστεί στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αποκαλύψεις της εφημερίδας για την έλλειψη ΦΕΚ διορισμού και την ενδεχόμενη απουσία πτυχίου καθιστούν αδύνατη την παραμονή του στη συγκεκριμένη θέση.
«Είναι ξεκάθαρο πως μετά τις αποκαλύψεις της εφημερίδας σχετικά με την έλλειψη ΦΕΚ διορισμού και την ενδεχόμενη απουσία πτυχίου, ο κ. Μπεκίρης δεν μπορεί να παραμένει Διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.
«Η κυβέρνηση τόσο δια του Κυβερνητικού Εκπροσώπου όσο και δια της Εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας αποδέχονται πλήρως στις δημόσιες τοποθετήσεις τους το επιχείρημα που ο κ. Μπεκίρης επιστράτευσε για το δημοσίευμα της εφημερίδας DOCUMENTO ότι τη θέση του διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή την κατέχει ως εθελοντής» αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.
Όπως τονίζεται, «και την ίδια στιγμή, ενώ αποδέχονται τον πρωτοφανή ισχυρισμό ότι μπορεί να βρίσκεται σε μια τέτοια θέση χωρίς ΦΕΚ διορισμού, ο κ. Μαρινάκης απέφυγε να τον υπερασπιστεί στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αποκαλύψεις της εφημερίδας για την έλλειψη ΦΕΚ διορισμού και την ενδεχόμενη απουσία πτυχίου καθιστούν αδύνατη την παραμονή του στη συγκεκριμένη θέση.
«Είναι ξεκάθαρο πως μετά τις αποκαλύψεις της εφημερίδας σχετικά με την έλλειψη ΦΕΚ διορισμού και την ενδεχόμενη απουσία πτυχίου, ο κ. Μπεκίρης δεν μπορεί να παραμένει Διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.
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