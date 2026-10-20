Αυστραλός κουρέας έγινε ήρωας όταν έσωσε βουλευτή από επίθεση: «Απλώς βρέθηκα στην κατάλληλη θέση να παρέμβω»
Αυστραλός κουρέας έγινε ήρωας όταν έσωσε βουλευτή από επίθεση: «Απλώς βρέθηκα στην κατάλληλη θέση να παρέμβω»
Η 65χρονη Χέινς υποβλήθηκε σε εγχείρηση στη διάρκεια της νύχτας, ενώ παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ φέρεται να έχει χάσει το πόδι της
Ο Αυστραλός κουρέας Ρίτσαρντ Τζέφρις έγινε ήρωας γιατί έφυγε τρέχοντας από το κατάστημά του, προκειμένου να εμποδίσει τη διαφυγή ενός άντρα, τον οποίο οι αρχές θεωρούν ύποπτο, καθώς φέρεται να έριξε σκόπιμα το αυτοκίνητό του στο μέλος του κοινοβουλίου Έλεν Χέινς, στη μικρή πόλη Γουάνγκαρατα, με το περιστατικό αυτό να έχει προκαλέσει σοκ σε όλη την χώρα.
Ο Τζέφρις είχε μόλις τελειώσει τα κουρέματα των νεαρών μελών μιας οικογένειας χθες, όταν σύμφωνα με τα όσα δήλωσε άκουσε έναν «δυνατό γδούπο» έξω από το κατάστημά του και κατάλαβε ότι ο οδηγός ενός LandCruiser είχε χτυπήσει την Χέινς, αφήνοντας την σοβαρά τραυματισμένη. «Ήταν τρελό. Αμέσως έτρεξα μπροστά για να δω τι είχε συμβεί», δήλωσε ο ίδιος σήμερα στους δημοσιογράφους.
Όπως εξήγησε, έτρεξε για να βοηθήσει την καταξιωμένη τοπική βουλευτή, αρπάζοντας ένα μαχαίρι από την τσέπη του υπόπτου της επίθεσης και βγάζοντας τον έξω από το αυτοκίνητο. «Είχε ένα μαχαίρι. Δεν το είχε βγάλει. Δεν μου άρεσαν οι κινήσεις του, έτσι το έβγαλα από την τσέπη του και το πέταξα μακριά», δήλωσε ο Τζέφρις, που κράτησε τον ύποπτο ακινητοποιημένο μέχρι να φτάσει η αστυνομία. «Όταν βρέθηκε στο έδαφος δεν ήταν πια απειλή. Έτσι, έμεινα μαζί του και του είπα ότι δεν μπορεί να φύγει».
Την παρέμβαση του Τζέφερις εξήρε ο πρωθυπουργός της χώρας, Άντονι Αλμπανέζι, χαρακτηρίζοντάς τον «ήρωα» για την αποφασιστικότητα και το θάρρος που επέδειξε, παρά τον κίνδυνο που ενδεχομένως διέτρεξε. «Σε αυτές τις σκοτεινές και τραγικές στιγμές, μια αχτίδα φωτός είναι το γεγονός ότι ένας καλός Σαμαρείτης έσπευσε να υπερασπιστεί την Έλεν στη Γουανγκαράτα, θέτοντας ενδεχομένως τον εαυτό του σε κίνδυνο. Και αυτός ο άνθρωπος είναι σήμερα ήρωας», δήλωσε ο Αλμπανέζι, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή «Today» του αυστραλιανού τηλεοπτικού δικτύου Nine.
Από την πλευρά του, ο Τζέφρις εμφανίστηκε ιδιαίτερα μετριόφρων, απορρίπτοντας τον χαρακτηρισμό του ήρωα. «Δεν θεωρώ ότι είμαι ήρωας. Νομίζω ότι ήμουν απλώς ένας άνθρωπος που βρέθηκε στην κατάλληλη θέση για να παρέμβει με σχετικά ασφαλή τρόπο», ανέφερε.
Η 65χρονη Χέινς μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο, όπου και υποβλήθηκε σε εγχείρηση στη διάρκεια της νύχτας, ενώ παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση. Η ίδια φέρεται να έχει χάσει το πόδι της, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.
Ο Τζέφρις είχε μόλις τελειώσει τα κουρέματα των νεαρών μελών μιας οικογένειας χθες, όταν σύμφωνα με τα όσα δήλωσε άκουσε έναν «δυνατό γδούπο» έξω από το κατάστημά του και κατάλαβε ότι ο οδηγός ενός LandCruiser είχε χτυπήσει την Χέινς, αφήνοντας την σοβαρά τραυματισμένη. «Ήταν τρελό. Αμέσως έτρεξα μπροστά για να δω τι είχε συμβεί», δήλωσε ο ίδιος σήμερα στους δημοσιογράφους.
Όπως εξήγησε, έτρεξε για να βοηθήσει την καταξιωμένη τοπική βουλευτή, αρπάζοντας ένα μαχαίρι από την τσέπη του υπόπτου της επίθεσης και βγάζοντας τον έξω από το αυτοκίνητο. «Είχε ένα μαχαίρι. Δεν το είχε βγάλει. Δεν μου άρεσαν οι κινήσεις του, έτσι το έβγαλα από την τσέπη του και το πέταξα μακριά», δήλωσε ο Τζέφρις, που κράτησε τον ύποπτο ακινητοποιημένο μέχρι να φτάσει η αστυνομία. «Όταν βρέθηκε στο έδαφος δεν ήταν πια απειλή. Έτσι, έμεινα μαζί του και του είπα ότι δεν μπορεί να φύγει».
Ricky Jefferies had only a split second to react when he saw a car had hit Helen Haines outside her Wangaratta office.— The Age (@theage) October 20, 2026
He ran to the driver’s side of the vehicle.
That’s when he noticed the driver had a knife and, reaching in, Jefferies quickly wrenched the blade from… pic.twitter.com/r9k0FVEMus
Την παρέμβαση του Τζέφερις εξήρε ο πρωθυπουργός της χώρας, Άντονι Αλμπανέζι, χαρακτηρίζοντάς τον «ήρωα» για την αποφασιστικότητα και το θάρρος που επέδειξε, παρά τον κίνδυνο που ενδεχομένως διέτρεξε. «Σε αυτές τις σκοτεινές και τραγικές στιγμές, μια αχτίδα φωτός είναι το γεγονός ότι ένας καλός Σαμαρείτης έσπευσε να υπερασπιστεί την Έλεν στη Γουανγκαράτα, θέτοντας ενδεχομένως τον εαυτό του σε κίνδυνο. Και αυτός ο άνθρωπος είναι σήμερα ήρωας», δήλωσε ο Αλμπανέζι, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή «Today» του αυστραλιανού τηλεοπτικού δικτύου Nine.
Από την πλευρά του, ο Τζέφρις εμφανίστηκε ιδιαίτερα μετριόφρων, απορρίπτοντας τον χαρακτηρισμό του ήρωα. «Δεν θεωρώ ότι είμαι ήρωας. Νομίζω ότι ήμουν απλώς ένας άνθρωπος που βρέθηκε στην κατάλληλη θέση για να παρέμβει με σχετικά ασφαλή τρόπο», ανέφερε.
Η 65χρονη Χέινς μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο, όπου και υποβλήθηκε σε εγχείρηση στη διάρκεια της νύχτας, ενώ παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση. Η ίδια φέρεται να έχει χάσει το πόδι της, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.
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