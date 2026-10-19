Πιερρακάκης: Οι πολίτες χρειάζονται πραγματική ενίσχυση του εισοδήματος, η ΕΕ να κινητοποιήσει τα κεφάλαια και την παραγωγή της

Εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη διατήρηση των ρυθμών ανάπτυξης που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια η εθνική οικονομία εξηγώντας πως είναι η μόνη ασφαλής οδός για τη στήριξη της κοινωνίας