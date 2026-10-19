Πιερρακάκης: Οι πολίτες χρειάζονται πραγματική ενίσχυση του εισοδήματος, η ΕΕ να κινητοποιήσει τα κεφάλαια και την παραγωγή της
Πιερρακάκης: Οι πολίτες χρειάζονται πραγματική ενίσχυση του εισοδήματος, η ΕΕ να κινητοποιήσει τα κεφάλαια και την παραγωγή της
Εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη διατήρηση των ρυθμών ανάπτυξης που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια η εθνική οικονομία εξηγώντας πως είναι η μόνη ασφαλής οδός για τη στήριξη της κοινωνίας
Την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας που της επιτρέπει να απορροφά τους ακραίους κλυδωνισμούς που προκαλεί η διαρκής αβεβαιότητα διεθνώς επισήμανε ο κ. Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.
Παρουσιάζοντας τα βασικά στοιχεία του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027, ο υπουργός Οικονομικών εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη διατήρηση των ρυθμών ανάπτυξης που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια η εθνική οικονομία εξηγώντας πως είναι η μόνη ασφαλής οδός για τη στήριξη της κοινωνίας.
“Η αβεβαιότητα έχει γίνει μόνιμο χαρακτηριστικό της διεθνούς οικονομίας. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία η πραγματική δύναμη μιας οικονομίας κρίνεται από τη δυνατότητα αντοχής και προστασίας της κοινωνίας. Αυτή την πραγματικότητα την έχει κατακτήσει η Ελλάδα χάρη στην πρόοδο των τελευταίων ετών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της” είπε ο κ. Πιερρακάκης για να προσθέσει ότι η Ελλάδα από “μαύρο πρόβατο” της ευρωπαϊκής και διεθνούς οικονομίας, εισπράττει πλέον τα εύσημα για τις επιδόσεις της.
“Επέστρεψα από τη συνέλευση του ΔΝΤ και συμμετέχοντας στο πάνελ άκουσα την επικεφαλής του ΔΝΤ να λέει μπροστά σε όλους “μπράβοι τους Έλληνες”. Σήμερα η πορεία μας αποτελεί σημείο αναφοράς. Η Ελλάδα αναπτύσσεται ταχύτερα και η πρόοδος αποτυπώνεται στα στοιχεία του προσχεδίου για το 2027. Επί 7 χρόνια διατηρούμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με τον ευρωπαϊκό ΜΟ. Η ανεργία θα υποχωρήσει στο 7,8% σε ετήσια βάση, χαμηλότερο από το 2008. Οι αμοιβές εργαζόμενων θα έχουν 3,9% αύξηση” σημείωσε ο υπουργός.
Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στον πληθωρισμό λέγοντας πως “η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά. Γνωρίζουμε ότι οι οικογένειες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις ανάγκες. Οι πολίτες χρειάζονται πραγματική ενίσχυση του εισοδήματος με άμεσες παρεμβάσεις και με μια οικονομία που παράγει περισσότερο”.
“Το 2027 οι επενδύσεις θα εμφανίσουν αύξηση κατά 7,9% αντί 1,7% της Ευρωζώνης. Παράλληλα, περιορίζουμε το μεγάλο επενδυτικό κενό που άφησε η κρίση. Θέλουμε η ανάπτυξη να φτάσει σε περισσότερες επιχειρήσεις, κλάδους και περιοχές. Να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες σε κάθε τοπική κοινωνία. Αυτή η πορεία στηρίζεται στο θεμέλιο της δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Έχουμε τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση δημοσίου χρέους στον κόσμο. Όταν ισχυρές ευρωπαϊκές οικονομίες αντιμετωπίζουν δημοσιονομικές πιέσεις και οι αγορές ομολόγων δοκιμάζονται η Ελλάδα δανείζεται χαμηλότερα από Γαλλία και Γερμανία. Πρέπει να διαφυλάξουμε αυτό το κεκτημένο γιατί η δημοσιονομική αξιοπιστία διαφυλάσσει αυτή την πορεία” ανέφερε ο ίδιος σε άλλο σημείο.
Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε πως η δημοσιονομική και αναπτυξιακή εξυγίανση της οικονομίας γίνεται παράλληλα με τη θέσπιση σημαντικών παρεμβάσεων στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. “Από τον Απρίλιο το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων έφτασε τα 1,4 δις ευρώ στοχευμένα μέτρα για την ενεργειακή κρίση και μόνιμα μέτρα στήριξης του εισοδήματος” είπε για να προσθέσει πως η ελληνική κυβέρνηση εργάζεται προκειμένου να υπάρξουν συγκεκριμένες ευρωπαϊκές παρεμβάσεις.
“Η ΕΕ οφείλει να κινητοποιήσει τα κεφάλαια της και την παραγωγή της. Η Ελλάδα έχει πλέον τη θέση και την αξιοπιστία για να πρωταγωνιστήσει σε αυτή την εξέλιξη. Η Ελλάδα είναι μπροστά σε μια νέα εποχή και έχουμε ευκαιρία να θέσουμε εμείς τους στόχους” είπε ο κ. Πιερρακάκης για να συμπληρώσει “η ευθύνη της κυβέρνησης είναι να στηρίζει τους πολίτες στις κρίσεις και παράλληλα να τους δίνει την δύναμη να προχωρούν με δικές τους δυνάμεις. Να αμείβονται καλύτερα και να αποταμιεύουν και αυτή η προοπτική πρέπει να υπάρχει από τα πρώτα βήματα της νέας γενιάς. Γι αυτό θεσπίσαμε τον αποταμιευτικό λογαριασμό. Να υπάρχει ένα κεφάλαιο για κάθε παιδί στο ξεκίνημα του… Η Ελλάδα έχει διανύσει μεγάλη απόσταση τα τελευταία χρόνια χάρη στις μεταρρυθμίσεις, την υπευθυνότητα και την προσπάθεια όλων των Ελλήνων”
Παρουσιάζοντας τα βασικά στοιχεία του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027, ο υπουργός Οικονομικών εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη διατήρηση των ρυθμών ανάπτυξης που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια η εθνική οικονομία εξηγώντας πως είναι η μόνη ασφαλής οδός για τη στήριξη της κοινωνίας.
“Η αβεβαιότητα έχει γίνει μόνιμο χαρακτηριστικό της διεθνούς οικονομίας. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία η πραγματική δύναμη μιας οικονομίας κρίνεται από τη δυνατότητα αντοχής και προστασίας της κοινωνίας. Αυτή την πραγματικότητα την έχει κατακτήσει η Ελλάδα χάρη στην πρόοδο των τελευταίων ετών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της” είπε ο κ. Πιερρακάκης για να προσθέσει ότι η Ελλάδα από “μαύρο πρόβατο” της ευρωπαϊκής και διεθνούς οικονομίας, εισπράττει πλέον τα εύσημα για τις επιδόσεις της.
“Επέστρεψα από τη συνέλευση του ΔΝΤ και συμμετέχοντας στο πάνελ άκουσα την επικεφαλής του ΔΝΤ να λέει μπροστά σε όλους “μπράβοι τους Έλληνες”. Σήμερα η πορεία μας αποτελεί σημείο αναφοράς. Η Ελλάδα αναπτύσσεται ταχύτερα και η πρόοδος αποτυπώνεται στα στοιχεία του προσχεδίου για το 2027. Επί 7 χρόνια διατηρούμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με τον ευρωπαϊκό ΜΟ. Η ανεργία θα υποχωρήσει στο 7,8% σε ετήσια βάση, χαμηλότερο από το 2008. Οι αμοιβές εργαζόμενων θα έχουν 3,9% αύξηση” σημείωσε ο υπουργός.
Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στον πληθωρισμό λέγοντας πως “η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά. Γνωρίζουμε ότι οι οικογένειες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις ανάγκες. Οι πολίτες χρειάζονται πραγματική ενίσχυση του εισοδήματος με άμεσες παρεμβάσεις και με μια οικονομία που παράγει περισσότερο”.
“Το 2027 οι επενδύσεις θα εμφανίσουν αύξηση κατά 7,9% αντί 1,7% της Ευρωζώνης. Παράλληλα, περιορίζουμε το μεγάλο επενδυτικό κενό που άφησε η κρίση. Θέλουμε η ανάπτυξη να φτάσει σε περισσότερες επιχειρήσεις, κλάδους και περιοχές. Να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες σε κάθε τοπική κοινωνία. Αυτή η πορεία στηρίζεται στο θεμέλιο της δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Έχουμε τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση δημοσίου χρέους στον κόσμο. Όταν ισχυρές ευρωπαϊκές οικονομίες αντιμετωπίζουν δημοσιονομικές πιέσεις και οι αγορές ομολόγων δοκιμάζονται η Ελλάδα δανείζεται χαμηλότερα από Γαλλία και Γερμανία. Πρέπει να διαφυλάξουμε αυτό το κεκτημένο γιατί η δημοσιονομική αξιοπιστία διαφυλάσσει αυτή την πορεία” ανέφερε ο ίδιος σε άλλο σημείο.
Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε πως η δημοσιονομική και αναπτυξιακή εξυγίανση της οικονομίας γίνεται παράλληλα με τη θέσπιση σημαντικών παρεμβάσεων στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. “Από τον Απρίλιο το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων έφτασε τα 1,4 δις ευρώ στοχευμένα μέτρα για την ενεργειακή κρίση και μόνιμα μέτρα στήριξης του εισοδήματος” είπε για να προσθέσει πως η ελληνική κυβέρνηση εργάζεται προκειμένου να υπάρξουν συγκεκριμένες ευρωπαϊκές παρεμβάσεις.
“Η ΕΕ οφείλει να κινητοποιήσει τα κεφάλαια της και την παραγωγή της. Η Ελλάδα έχει πλέον τη θέση και την αξιοπιστία για να πρωταγωνιστήσει σε αυτή την εξέλιξη. Η Ελλάδα είναι μπροστά σε μια νέα εποχή και έχουμε ευκαιρία να θέσουμε εμείς τους στόχους” είπε ο κ. Πιερρακάκης για να συμπληρώσει “η ευθύνη της κυβέρνησης είναι να στηρίζει τους πολίτες στις κρίσεις και παράλληλα να τους δίνει την δύναμη να προχωρούν με δικές τους δυνάμεις. Να αμείβονται καλύτερα και να αποταμιεύουν και αυτή η προοπτική πρέπει να υπάρχει από τα πρώτα βήματα της νέας γενιάς. Γι αυτό θεσπίσαμε τον αποταμιευτικό λογαριασμό. Να υπάρχει ένα κεφάλαιο για κάθε παιδί στο ξεκίνημα του… Η Ελλάδα έχει διανύσει μεγάλη απόσταση τα τελευταία χρόνια χάρη στις μεταρρυθμίσεις, την υπευθυνότητα και την προσπάθεια όλων των Ελλήνων”
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