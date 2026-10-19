Χορός μεταγραφών στα αριστερά της ΝΔ: Οι ανεξάρτητοι, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΕΛ.Α.Σ και η Νέα Αριστερά

Με τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις να αναδεικνύεται σε «μητέρα των μαχών» ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, οι μετακινήσεις πρώην και νυν βουλευτών, ιστορικών στελεχών, αλλά και προσώπων με ισχυρή κοινωνική αναφορά είναι σχεδόν καθημερινές





Με τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις να αναδεικνύεται σε «μητέρα των μαχών» ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, οι μετακινήσεις πρώην και νυν βουλευτών, ιστορικών στελεχών, αλλά και προσώπων με ισχυρή κοινωνική αναφορά είναι σχεδόν καθημερινές, ενώ τάσεις επανασυσπείρωσης εμφανίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που ετοιμάζεται να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες.



Πυρετός μεταγραφών στην ΕΛ.Α.Σ Αναμφίβολα, τη μερίδα του λέοντος στις μεταγραφές διεκδικεί η ΕΛ.Α.Σ, αν και ο αριθμός των πρώην στελεχών της Κουμουνδούρου και της Νέας Αριστεράς που αναμένεται να μεταπηδήσουν στην Αμαλίας θεωρείται «λελογισμένος». Ωστόσο, βασική προϋπόθεση για ένα τέτοιο βήμα είναι η παραίτηση από τη βουλευτική έδρα, κίνηση στην οποία έχουν προχωρήσει μέχρι σήμερα οι:



- Γιώργος Καραμέρος



- Έφη Αχτσιόγλου







- Βασίλης Κόκκαλης



- Κατερίνα Νοτοπούλου



Κλείσιμο



Σημειωτέον ότι ο βουλευτής Ηρακλείου, Χάρης Μαμουλάκης που



«Πράσινο» μπαράζ Πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, τα οποία στην πλειοψηφία τους είχαν ακολουθήσει τον Στέφανο Κασσελάκη μετά τη διάσπαση της Κουμουνδούρου, έχουν ήδη περάσει τις πύλες της Χαριλάου Τρικούπη, αφού στη δημιουργία προοδευτικού ρεύματος, το οποίο θα εκφραστεί και σε επίπεδο προσώπων, προσβλέπει και το ΠΑΣΟΚ. Στις τάξεις του έχουν ενταχθεί ήδη οι ανεξάρτητοι, προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ βουλευτές:



- Αλέξανδρος Αυλωνίτης



Πιο ρευστό από ποτέ μοιάζει το πολιτικό τοπίο για τα κόμματα της αντιπολίτευσης στα αρισερά της ΝΔ, αφού το μεταγραφικό παζάρι καλά κρατεί, χωρίς να φαίνεται ορίζοντας ολοκλήρωσης επιστροφών, εισόδων και διαδοχικών μετακινήσεων.Με τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις να αναδεικνύεται σε «μητέρα των μαχών» ανάμεσα στοκαι τηνοι μετακινήσεις πρώην και νυν βουλευτών, ιστορικών στελεχών, αλλά και προσώπων με ισχυρή κοινωνική αναφορά είναι σχεδόν καθημερινές, ενώ τάσεις επανασυσπείρωσης εμφανίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που ετοιμάζεται να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες.Αναμφίβολα, τη μερίδα του λέοντος στις μεταγραφές διεκδικεί η ΕΛ.Α.Σ, αν και ο αριθμός των πρώην στελεχών της Κουμουνδούρου και της Νέας Αριστεράς που αναμένεται να μεταπηδήσουν στην Αμαλίας θεωρείται «λελογισμένος». Ωστόσο, βασική προϋπόθεση για ένα τέτοιο βήμα είναι η παραίτηση από τη βουλευτική έδρα, κίνηση στην οποία έχουν προχωρήσει μέχρι σήμερα οι:- Γιώργος Καραμέρος- Έφη Αχτσιόγλου- Συμεών Κεδίκογλου- Βασίλης Κόκκαλης- Κατερίνα Νοτοπούλου- Χάρης ΜαμουλάκηςΣημειωτέον ότι ο βουλευτής Ηρακλείου, Χάρης Μαμουλάκης που παραιτήθηκε σήμερα από τη βουλευτική του έδρα δεν θα είναι και ο τελευταίος, αφού τουλάχιστον τέσσερις ανεξάρτητοι βουλευτές σκέφτονται να ακολουθήσουν το εγχείρημά του μέχρι τα τέλη του μήνα, παρά την «πολεμική» της Κουμουνδούρου, που με ένα τηλεοπτικό σποτ επιχείρησε την απονομιμοποίησή τους απέναντι στην προοδευτική βάση. Επίσης, πλην της Κατερίνας Νοτοπούλου, όλοι οι υπόλοιποι έχουν προσχωρήσει με δημόσιες δηλώσεις τους στην ΕΛ.Α.Σ, όπως έπραξε πρόσφατα και ο δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων, Κώστας Ζαχαριάδης.Πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, τα οποία στην πλειοψηφία τους είχαν ακολουθήσει τον Στέφανο Κασσελάκη μετά τη διάσπαση της Κουμουνδούρου, έχουν ήδη περάσει τις πύλες της Χαριλάου Τρικούπη, αφού στη δημιουργία προοδευτικού ρεύματος, το οποίο θα εκφραστεί και σε επίπεδο προσώπων, προσβλέπει και το ΠΑΣΟΚ. Στις τάξεις του έχουν ενταχθεί ήδη οι ανεξάρτητοι, προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ βουλευτές:- Αλέξανδρος Αυλωνίτης

- Ευάγγελος Αποστολάκης,



ενώ η χθεσινή παρουσία της Μυρτούς Κοροβέση στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Αιγάλεω σηματοδοτεί την είσοδό της στις τάξεις του κόμματος.



Παράλληλα, φουντώνουν τα σενάρια για μεταγραφές στο ΠΑΣΟΚ και άλλων ανεξάρτητων βουλευτών, όπως οι:



- Νίνα Κασιμάτη



- Θεοδώρα Τζάκρη



- Γιώτα Πούλου,



ενώ δεν αποκλείονται και νέες εκπλήξεις στελεχών «υπεράνω υποψίας» με καταβολές ΣΥΡΙΖΑ.



Φεστιβάλ με... νόημα από τον ΣΥΡΙΖΑ Ούτε, όμως, και στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ μένουν με σταυρωμένα χέρια, αφού στο Φεστιβάλ που διοργάνωσαν προ ημερών τα κομματικά μέσα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ομιλήτρια ήταν η ανεξάρτητη βουλευτής, προερχόμενη από την Νέα Αριστερά, Σία Αναγνωστοπούλου. Η σχέση με την Κουμουνδούρου φαίνεται να έχει αναθερμανθεί και με άλλα στελέχη, ιδίως από την «Ομπρέλα», που φαίνεται να ρίχνουν γέφυρες προς την Κουμουνδούρου, πλάι και σε άλλες κινήσεις, όπως το Πράττω του Νίκου Κοτζιά.



Πληροφορίες θέλουν κοντά στην Κουμουνδούρου και την ανεξάρτητη βουλευτή, Κυριακή Μάλαμα, ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θεωρούν ότι η μεταγραφική ισχύς τους θα αυξηθεί, αν οι ανεξάρτητοι βουλευτές που φλερτάρουν με την ΕΛ.Α.Σ παραδώσουν εντέλει τη βουλευτική τους έδρα.