Ένοπλες Δυνάμεις: Νέες συγχωνεύσεις 56 μονάδων και 125 στρατιωτικών εγκαταστάσεων

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων για την 3η φάση της νέας δομής των Ενόπλων Δυνάμεων