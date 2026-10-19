Ένοπλες Δυνάμεις: Νέες συγχωνεύσεις 56 μονάδων και 125 στρατιωτικών εγκαταστάσεων
Ένοπλες Δυνάμεις: Νέες συγχωνεύσεις 56 μονάδων και 125 στρατιωτικών εγκαταστάσεων
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων για την 3η φάση της νέας δομής των Ενόπλων Δυνάμεων
Ενημέρωση κεκλεισμένων των θυρών για την τρίτη φάση υλοποίησης της νέας δομής των Ενόπλων Δυνάμεων 2024 - 2035 παρέχει ο Νίκος Δένδιας στα μέλη της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr οι βουλευτές ενημερώθηκαν πως η νέα φάση συγχωνεύσεων αφορά 56 μονάδες και 125 εγκαταστάσεις στρατοπέδων και στοχεύει στον περαιτέρω εξορθολογισμό της οργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων.
Βασική επιδίωξη της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας των ΕΔ είναι η αύξηση του ποσοστού στελέχωσης των μονάδων με συγχώνευση ή κατάργηση υποστελεχωμένων ή ανενεργών εγκαταστάσεων ώστε να υπάρξει η καλύτερη δυνατή διάταξη των νέων σχηματισμών σύμφωνα με τις σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Δένδιας σε πρόσφατες δηλώσεις του στην Βουλή είχε αναφέρει «πάμε σε ευέλικτες μονάδες μεγάλης πληρότητας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μονάδες στον Εβρο με πληρότητα κάτω από 30% και μονάδα στην Πελοπόννησο με 130%. Δεν έχει λογική να έχουμε 800 και στρατόπεδα, περισσότερα και από τις ΗΠΑ” για να προσθέσει σε άλλο σημείο «πρέπει να μπούμε στην εποχή των Drones, κάθε μονάδα θα έχει τη δυνατότητα αντί drone».
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr οι βουλευτές ενημερώθηκαν πως η νέα φάση συγχωνεύσεων αφορά 56 μονάδες και 125 εγκαταστάσεις στρατοπέδων και στοχεύει στον περαιτέρω εξορθολογισμό της οργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων.
Βασική επιδίωξη της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας των ΕΔ είναι η αύξηση του ποσοστού στελέχωσης των μονάδων με συγχώνευση ή κατάργηση υποστελεχωμένων ή ανενεργών εγκαταστάσεων ώστε να υπάρξει η καλύτερη δυνατή διάταξη των νέων σχηματισμών σύμφωνα με τις σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Δένδιας σε πρόσφατες δηλώσεις του στην Βουλή είχε αναφέρει «πάμε σε ευέλικτες μονάδες μεγάλης πληρότητας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μονάδες στον Εβρο με πληρότητα κάτω από 30% και μονάδα στην Πελοπόννησο με 130%. Δεν έχει λογική να έχουμε 800 και στρατόπεδα, περισσότερα και από τις ΗΠΑ” για να προσθέσει σε άλλο σημείο «πρέπει να μπούμε στην εποχή των Drones, κάθε μονάδα θα έχει τη δυνατότητα αντί drone».
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