Ο Μαρινάκης τρολάρει τη δήλωση Τσίπρα ότι «δεν συγκυβέρνησε ποτέ με τη Δεξιά»: Λογικά, ο Αλέξης που συγκυβέρνησε με τον Καμμένο ήταν συνωνυμία
Ο Μαρινάκης τρολάρει τη δήλωση Τσίπρα ότι «δεν συγκυβέρνησε ποτέ με τη Δεξιά»: Λογικά, ο Αλέξης που συγκυβέρνησε με τον Καμμένο ήταν συνωνυμία
«Μπορεί να μου καταλογίζουν λάθη, μπορεί να μου καταλογίζουν αστοχίες, όμως αυτό που δεν μου καταλογίζουν είναι ότι εγώ τα έχω βρει με τον Μητσοτάκη, εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη Δεξιά» δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ σε συνέντευξή του
Με μια αιχμηρή ανάρτηση απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης στον Αλέξη Τσίπρα για την δήλωσή του ότι «δεν συγκυβέρνησε ποτέ με τη Δεξιά».
Συγκεκριμένα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισημαίνει δηκτικά ότι «λογικά ο Αλέξης Τσίπρας που συγκυβέρνησε με τον Πάνο Καμμένο και τους ΑΝΕΛ ήταν συνωνυμία», αναφερόμενος σε συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ στο ΚΡΗΤΗTV.
Συγκεκριμένα, στο 1:04:27 της συνέντευξης, σε επισήμανση ότι το ΠΑΣΟΚ τον κατηγορεί ότι ο ίδιος και το κόμμα του συμβαδίζουν «χέρι με χέρι» με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Τσίπρας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μπορεί να μου καταλογίζουν λάθη, μπορεί να μου καταλογίζουν αστοχίες, όμως αυτό που δεν μου καταλογίζουν είναι ότι εγώ τα έχω βρει με τον Μητσοτάκη. Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη Δεξιά, δεν συγκυβέρνησα...».
Δείτε βίντεο:
Συγκεκριμένα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισημαίνει δηκτικά ότι «λογικά ο Αλέξης Τσίπρας που συγκυβέρνησε με τον Πάνο Καμμένο και τους ΑΝΕΛ ήταν συνωνυμία», αναφερόμενος σε συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ στο ΚΡΗΤΗTV.
Συγκεκριμένα, στο 1:04:27 της συνέντευξης, σε επισήμανση ότι το ΠΑΣΟΚ τον κατηγορεί ότι ο ίδιος και το κόμμα του συμβαδίζουν «χέρι με χέρι» με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Τσίπρας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μπορεί να μου καταλογίζουν λάθη, μπορεί να μου καταλογίζουν αστοχίες, όμως αυτό που δεν μου καταλογίζουν είναι ότι εγώ τα έχω βρει με τον Μητσοτάκη. Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη Δεξιά, δεν συγκυβέρνησα...».
Δείτε βίντεο:
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