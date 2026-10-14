Ο Μαρινάκης τρολάρει τη δήλωση Τσίπρα ότι «δεν συγκυβέρνησε ποτέ με τη Δεξιά»: Λογικά, ο Αλέξης που συγκυβέρνησε με τον Καμμένο ήταν συνωνυμία

«Μπορεί να μου καταλογίζουν λάθη, μπορεί να μου καταλογίζουν αστοχίες, όμως αυτό που δεν μου καταλογίζουν είναι ότι εγώ τα έχω βρει με τον Μητσοτάκη, εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη Δεξιά» δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ σε συνέντευξή του