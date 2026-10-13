Χουρδάκης για πιθανή συνεργασία ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ: Στην πολιτική ποτέ μη λες ποτέ και ποτέ μη λες πάντα
Χουρδάκης για πιθανή συνεργασία ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ: Στην πολιτική ποτέ μη λες ποτέ και ποτέ μη λες πάντα
Για το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα τοποθετήθηκε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας ανοιχτό ένα σχετικό παράθυρο, παρά τα εκατερωθεν βέλη
Για το ενδεχόμενο συνεργασίας ΠΑΣΟΚ - ΕΛ.Α.Σ τοποθετήθηκε ο Μιχάλης Χουρδάκης, βουλευτής ΠΑΣΟΚ Α’Θεσσαλονίκης στο Κανάλι της Βουλής, αφήνοντας ανοιχτό ένα σχετικό παράθυρο, παρά τα εκατερωθεν βέλη.
«Είναι προφανές ότι όταν έχουν υπάρξει τέτοιες εκφράσεις, από οποιαδήποτε μεριά και αν προέρχονται, δημιουργούν μια σαφή και εξαιρετική δυσκολία συνεργασιών. Από την άλλη, όλοι και ειδικά εσείς που έχετε και μεγαλύτερη εμπειρία με τα πολιτικά, σίγουρα μεγαλύτερη από μένα, λέτε και λένε ότι στην πολιτική ποτέ μη λες ποτέ και ποτέ μη λες πάντα. Και αυτό αν θέλετε ισχύει και στη ζωή» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χουρδάκης.
«Σε κάθε περίπτωση όμως, το κομμάτι των συνεργασιών ούτε ξεκινάει ούτε τελειώνει με έναν άστοχο, αγενή ή προσβλητικό χαρακτηρισμό ενός προς ένα άλλο πρόσωπο. Θα έπρεπε να ξεκινάει γιατί αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν προσωπικές φιλοδοξίες και προσωπικές ενοχλήσεις πίσω από μια τέτοια συνεργασία. Το κομμάτι των συνεργασιών θα έπρεπε να ξεκινάει πίσω από προγραμματική συμφωνία», κατέληξε.
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«Είναι προφανές ότι όταν έχουν υπάρξει τέτοιες εκφράσεις, από οποιαδήποτε μεριά και αν προέρχονται, δημιουργούν μια σαφή και εξαιρετική δυσκολία συνεργασιών. Από την άλλη, όλοι και ειδικά εσείς που έχετε και μεγαλύτερη εμπειρία με τα πολιτικά, σίγουρα μεγαλύτερη από μένα, λέτε και λένε ότι στην πολιτική ποτέ μη λες ποτέ και ποτέ μη λες πάντα. Και αυτό αν θέλετε ισχύει και στη ζωή» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χουρδάκης.
«Σε κάθε περίπτωση όμως, το κομμάτι των συνεργασιών ούτε ξεκινάει ούτε τελειώνει με έναν άστοχο, αγενή ή προσβλητικό χαρακτηρισμό ενός προς ένα άλλο πρόσωπο. Θα έπρεπε να ξεκινάει γιατί αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν προσωπικές φιλοδοξίες και προσωπικές ενοχλήσεις πίσω από μια τέτοια συνεργασία. Το κομμάτι των συνεργασιών θα έπρεπε να ξεκινάει πίσω από προγραμματική συμφωνία», κατέληξε.
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