Προς επιδότηση 35 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης, η μάχη της ευελιξίας στη Σύνοδο Κορυφής

Την Τετάρτη οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης - Μια ημέρα μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στις Βρυξέλλες με αίτημα να αξιοποιηθεί ο επιπλέον δημοσιονομικός χώρος που δημιουργείται, έστω σε έναν βαθμό, για τη στήριξη των πολιτών