Προς επιδότηση 35 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης, η μάχη της ευελιξίας στη Σύνοδο Κορυφής
Προς επιδότηση 35 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης, η μάχη της ευελιξίας στη Σύνοδο Κορυφής
Την Τετάρτη οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης - Μια ημέρα μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στις Βρυξέλλες με αίτημα να αξιοποιηθεί ο επιπλέον δημοσιονομικός χώρος που δημιουργείται, έστω σε έναν βαθμό, για τη στήριξη των πολιτών
Στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης στις Βρυξέλλες μεταφέρεται η μάχη της κυβέρνησης για ένα μεγαλύτερο «τράτο» ως προς την προοπτική στήριξης των νοικοκυριών απέναντι στις επίμονες ενεργειακές πιέσεις. Μια μέρα νωρίτερα, στις 14 Οκτωβρίου, θα γίνουν και οι ανακοινώσεις από το κυβερνητικό επιτελείο για το πλαίσιο στήριξης ως προς το πετρέλαιο θέρμανσης που θα ξεκινήσει να διατίθεται την επομένη μέρα.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προαναγγείλει εδώ και μέρες τη φιλοσοφία της παρέμβασης: δραστική παρέμβαση στην τιμή της αντλίας, ώστε να προσεγγίσει το 1,5-1,6 ευρώ/λίτρο κατά την έναρξη της διάθεσης, αλλά και μια ουσιαστική ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης ακόμα και έως το 20%. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται διαμορφωθεί στα 35 λεπτά/λίτρο, ενώ αυτή τη στιγμή η τιμή αγοράς είναι πέριξ του 1,9 ευρώ/λίτρο.
Στη συνέντευξη που παραχώρησε την Παρασκευή στον ΣΚΑΪ ο κ. Μητσοτάκης ιεράρχησε και τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, σε ανοιχτή γραμμή με τα διυλιστήρια: πρώτα στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης, έπειτα για το diesel κίνησης που επηρεάζει την εφοδιαστική αλυσίδα και τέλος η βενζίνη. Με το σενάριο της άρσης επιδότησης από τα διυλιστήρια στην τελευταία να είναι πάνω στο τραπέζι, καθώς το κράτος εδώ και μήνες έχει αποσύρει το fuel pass για την αμόλυβδη.
Ο κ. Μητσοτάκης που επενδύει πολιτικά στη διαχείριση κρίσεων και απευθύνεται στους πολίτες τονίζοντας ότι κρατάει σταθερά το τιμόνι του σκάφους της χώρας εν μέσω ταραγμένων νερών θα βρεθεί στις Βρυξέλλες με ένα αίτημα που έχει αρχίσει και συζητείται πιο ζεστά στους ευρωπαϊκούς θεσμούς: να αξιοποιηθεί ο επιπλέον δημοσιονομικός χώρος που δημιουργείται, έστω σε έναν βαθμό, για τη στήριξη των πολιτών.
Τη διαπραγμάτευση κάνει τόσο ο πρωθυπουργός όσο και ο πρόεδρος του Εurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος είχε σχετική συζήτηση την περασμένη Πέμπτη με τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις. Το μήνυμα της Ελλάδας προς τις Βρυξέλλες είναι περίπου το εξής: χωρίς καμία διάθεση να τινάξουμε «την μπάνκα στον αέρα» και με πλήρη αίσθηση ότι ασκούνται ισχυρές πιέσεις στις αγορές ομολόγων για τα χρεόγραφα πολλών κρατών, η Ελλάδα ζητά ευελιξία, όχι μόνο για τα έργα υποδομής που θα χρηματοδοτηθούν από την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής που εγκρίθηκε την Παρασκευή, αλλά και για την κατανάλωση των νοικοκυριών. Παρόμοιο αίτημα για δημοσιονομική ευελιξία έχει καταθέσει και η Ιταλία.
Η πολιτική συζήτηση προφανώς και θα γίνει στη Σύνοδο της Πέμπτης, με φόντο και την επιστολή Μητσοτάκη στην Κομισιόν για τον έξτρα δημοσιονομικό χώρο ως προϊόν υπεραπόδοσης του ΦΠΑ, όμως και πάλι θα απομένει τεχνική συζήτηση μέχρι την πιθανή οριστικοποίηση μιας τέτοιας «ελαστικότητας». Κλίμα υπέρ αυτής κατέγραψε ο κ. Πιερρακάκης από αρκετές τοποθετήσεις στο Εurogroup και μάλιστα όχι μόνο από χώρες του Νότου.
Ο πρωθυπουργός πάντως εμφανίστηκε προσεκτικός προ ημερών στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, επισημαίνοντας ότι «πιστεύω ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό το οποίο έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς υπόψη και την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό».
Ο κ. Μητσοτάκης θα διατρανώνει ευκαιρίας δοθείσης το επιχείρημα της σταθερότητας, όμως θα προσπαθεί να δίνει και προοπτική για τα επόμενα βήματα. Μέχρι τότε, βεβαίως, καλείται να διαχειρίζεται έκτακτες κρίσεις και κοινωνικές διαμαρτυρίες, όπως για παράδειγμα οι κινητοποιήσεις των αλιέων, με τους οποίους συναντήθηκε στο περιθώριο της περιοδείας του στη Χαλκιδική και ενώ η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει τον διπλασιασμό της επιδότησης στο πετρέλαιο που βάζουν.
Με βάση το σχέδιο της Κομισιόν η Ελλάδα έχει λαμβάνειν 49,2 δισ. ευρώ για την επταετία 2028-2034: 42,9 από τη γενική κατανομή, 3,5 δισ. από το Ταμείο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και 2,8 δισ. από το Κλιματικό Ταμείο. Η Ιρλανδική προεδρία καταθέτει στη Σύνοδο Κορυφής μια πρόταση συμβιβασμού μεταξύ των θέσεων των «Φειδωλών» και των «Φίλων της Συνοχής» με περικοπή περίπου 100-200 δισ., χωρίς όμως να θίγει εκ πρώτης όψεως τα κρίσιμα για την Ελλάδα ταμεία της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνεργασία με το ΥΠΟΙΚ, αλλά και τον υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου συντονίζουν τις ελληνικές ενέργειες, με στόχο η χώρα να βγει όσο πιο «άθικτη» από σκληρή διαπραγμάτευση, με επισπεύδοντες υπέρ της περικοπής πόρων και πάλι τους Γερμανούς.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προαναγγείλει εδώ και μέρες τη φιλοσοφία της παρέμβασης: δραστική παρέμβαση στην τιμή της αντλίας, ώστε να προσεγγίσει το 1,5-1,6 ευρώ/λίτρο κατά την έναρξη της διάθεσης, αλλά και μια ουσιαστική ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης ακόμα και έως το 20%. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται διαμορφωθεί στα 35 λεπτά/λίτρο, ενώ αυτή τη στιγμή η τιμή αγοράς είναι πέριξ του 1,9 ευρώ/λίτρο.
Στη συνέντευξη που παραχώρησε την Παρασκευή στον ΣΚΑΪ ο κ. Μητσοτάκης ιεράρχησε και τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, σε ανοιχτή γραμμή με τα διυλιστήρια: πρώτα στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης, έπειτα για το diesel κίνησης που επηρεάζει την εφοδιαστική αλυσίδα και τέλος η βενζίνη. Με το σενάριο της άρσης επιδότησης από τα διυλιστήρια στην τελευταία να είναι πάνω στο τραπέζι, καθώς το κράτος εδώ και μήνες έχει αποσύρει το fuel pass για την αμόλυβδη.
Ο κ. Μητσοτάκης που επενδύει πολιτικά στη διαχείριση κρίσεων και απευθύνεται στους πολίτες τονίζοντας ότι κρατάει σταθερά το τιμόνι του σκάφους της χώρας εν μέσω ταραγμένων νερών θα βρεθεί στις Βρυξέλλες με ένα αίτημα που έχει αρχίσει και συζητείται πιο ζεστά στους ευρωπαϊκούς θεσμούς: να αξιοποιηθεί ο επιπλέον δημοσιονομικός χώρος που δημιουργείται, έστω σε έναν βαθμό, για τη στήριξη των πολιτών.
Τη διαπραγμάτευση κάνει τόσο ο πρωθυπουργός όσο και ο πρόεδρος του Εurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος είχε σχετική συζήτηση την περασμένη Πέμπτη με τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις. Το μήνυμα της Ελλάδας προς τις Βρυξέλλες είναι περίπου το εξής: χωρίς καμία διάθεση να τινάξουμε «την μπάνκα στον αέρα» και με πλήρη αίσθηση ότι ασκούνται ισχυρές πιέσεις στις αγορές ομολόγων για τα χρεόγραφα πολλών κρατών, η Ελλάδα ζητά ευελιξία, όχι μόνο για τα έργα υποδομής που θα χρηματοδοτηθούν από την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής που εγκρίθηκε την Παρασκευή, αλλά και για την κατανάλωση των νοικοκυριών. Παρόμοιο αίτημα για δημοσιονομική ευελιξία έχει καταθέσει και η Ιταλία.
Η πολιτική συζήτηση προφανώς και θα γίνει στη Σύνοδο της Πέμπτης, με φόντο και την επιστολή Μητσοτάκη στην Κομισιόν για τον έξτρα δημοσιονομικό χώρο ως προϊόν υπεραπόδοσης του ΦΠΑ, όμως και πάλι θα απομένει τεχνική συζήτηση μέχρι την πιθανή οριστικοποίηση μιας τέτοιας «ελαστικότητας». Κλίμα υπέρ αυτής κατέγραψε ο κ. Πιερρακάκης από αρκετές τοποθετήσεις στο Εurogroup και μάλιστα όχι μόνο από χώρες του Νότου.
Ο πρωθυπουργός πάντως εμφανίστηκε προσεκτικός προ ημερών στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, επισημαίνοντας ότι «πιστεύω ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό το οποίο έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς υπόψη και την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό».
Σταθερότητα και στήριξηΣε αυτό το περιβάλλον που εισέρχεται η κυβέρνηση και με το βλέμμα στις εντεινόμενες πληθωριστικές πιέσεις, ο κ. Μητσοτάκης αντιστρέφει το επιχείρημα πολλών - και επιτελών της Νέας Δημοκρατίας - ότι θα έπρεπε να έχει πάει σε εκλογές νωρίς το φθινόπωρο, προκειμένου να μην «γράψει» τη ζημιά ενός δύσκολου χειμώνα. «Ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας, πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση», τόνισε την Παρασκευή στον ΣΚΑΪ, ενώ είναι εδραία η πεποίθηση του ότι τα μέτρα στήριξης για την κοινωνία που η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει φαίνονται σε βάθος κάποιων μηνών.
Ο κ. Μητσοτάκης θα διατρανώνει ευκαιρίας δοθείσης το επιχείρημα της σταθερότητας, όμως θα προσπαθεί να δίνει και προοπτική για τα επόμενα βήματα. Μέχρι τότε, βεβαίως, καλείται να διαχειρίζεται έκτακτες κρίσεις και κοινωνικές διαμαρτυρίες, όπως για παράδειγμα οι κινητοποιήσεις των αλιέων, με τους οποίους συναντήθηκε στο περιθώριο της περιοδείας του στη Χαλκιδική και ενώ η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει τον διπλασιασμό της επιδότησης στο πετρέλαιο που βάζουν.
Η μάχη του Ευρω-προϋπολογισμούΟ κ. Μητσοτάκης όμως έχει στη Σύνοδο Κορυφής και τη μάχη του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. Υπάρχει πίεση η συζήτηση να κλείσει ως το τέλος του έτους, ώστε η Ε.Ε. να προλάβει πιθανή αλλαγή κυβέρνησης στη Γαλλία, όμως κάποιοι εκτιμούν ότι η διαπραγμάτευση μπορεί να πάρει ακόμα αρκετούς μήνες.
Με βάση το σχέδιο της Κομισιόν η Ελλάδα έχει λαμβάνειν 49,2 δισ. ευρώ για την επταετία 2028-2034: 42,9 από τη γενική κατανομή, 3,5 δισ. από το Ταμείο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και 2,8 δισ. από το Κλιματικό Ταμείο. Η Ιρλανδική προεδρία καταθέτει στη Σύνοδο Κορυφής μια πρόταση συμβιβασμού μεταξύ των θέσεων των «Φειδωλών» και των «Φίλων της Συνοχής» με περικοπή περίπου 100-200 δισ., χωρίς όμως να θίγει εκ πρώτης όψεως τα κρίσιμα για την Ελλάδα ταμεία της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνεργασία με το ΥΠΟΙΚ, αλλά και τον υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου συντονίζουν τις ελληνικές ενέργειες, με στόχο η χώρα να βγει όσο πιο «άθικτη» από σκληρή διαπραγμάτευση, με επισπεύδοντες υπέρ της περικοπής πόρων και πάλι τους Γερμανούς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα