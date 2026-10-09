Μητσοτάκης για ελληνοτουρκικά: Έχει ένα ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο - Το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα
Μητσοτάκης για ελληνοτουρκικά: Έχει ένα ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο - Το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα
«Γιατί έπρεπε να πάω σε εκλογές; Επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση» - «Θετικό το αποτύπωμα επίσκεψης Ρούμπιο» - «Ο Τσίπρας δεν γνωρίζει τα βασικά για τα εξοπλιστικά» - «Θα έπιαναν τον Τραμπ από το σακάκι;» είπε για όσους ασκούν κριτική για τα F-35
Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποκαλύπτοντας παράλληλα τη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου μετά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο.
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3, ο πρωθυπουργός απέφυγε να ανοίξει τα χαρτιά του για τις επιχειρησιακές πτυχές του καλωδίου, επιμένοντας ωστόσο ότι υπάρχει δρόμος για την υλοποίησή του.
«Δεν θέλω να επανέλθω σε καμία επιχειρησιακή λεπτομέρεια για το θέμα αυτό, γιατί είναι πολύ λεπτό. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε απολύτως καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα», υπογράμμισε.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη θέση της Ουάσιγκτον, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν τα έργα διασυνδεσιμότητας, με το συγκεκριμένο καλώδιο να έχει προοπτική επέκτασης μέχρι το Ισραήλ.
«Το έργο αυτό δεν είναι πια ένα ελληνοκυπριακό έργο, είναι ένα ευρωπαϊκό έργο», τόνισε, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Κάσο αφορούσε αποκλειστικά δραστηριότητα εντός των χωρικών υδάτων.
Στην αποτίμηση της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερο βάρος όχι μόνο σε όσα συμφωνήθηκαν, αλλά και στον ίδιο τον συμβολισμό της παρουσίας του στην Αθήνα.
«Ο κύριος Ρούμπιο δεν ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό για να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους διαλόγους», παρατήρησε, υπενθυμίζοντας ότι η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του θεσμοθετημένου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–Ηνωμένων Πολιτειών.
Κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η επίσκεψη επιβεβαίωσε το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων, οι οποίες πλέον ξεπερνούν το παραδοσιακό πεδίο της άμυνας και επεκτείνονται στην ενέργεια, τις διασυνδέσεις και τις επενδύσεις.
«Αναμφίβολα το αποτύπωμα ήταν θετικό», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι ο Μάρκο Ρούμπιο ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως αναντικατάστατου στρατηγικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια περιοχή που δοκιμάζεται από έντονη γεωπολιτική αναταραχή.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην εικόνα της επίσκεψης, με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών να μιλά στην Πνύκα, έχοντας στο φόντο την Ακρόπολη.
«Πολλές φορές και οι εικόνες μιλούν από μόνες τους», σχολίασε, συνδέοντας τον υψηλό συμβολισμό με τη διεθνή προβολή της επίσκεψης και την επιβεβαίωση της στενής αμυντικής συνεργασίας.
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3, ο πρωθυπουργός απέφυγε να ανοίξει τα χαρτιά του για τις επιχειρησιακές πτυχές του καλωδίου, επιμένοντας ωστόσο ότι υπάρχει δρόμος για την υλοποίησή του.
«Δεν θέλω να επανέλθω σε καμία επιχειρησιακή λεπτομέρεια για το θέμα αυτό, γιατί είναι πολύ λεπτό. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε απολύτως καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα», υπογράμμισε.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη θέση της Ουάσιγκτον, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν τα έργα διασυνδεσιμότητας, με το συγκεκριμένο καλώδιο να έχει προοπτική επέκτασης μέχρι το Ισραήλ.
«Το έργο αυτό δεν είναι πια ένα ελληνοκυπριακό έργο, είναι ένα ευρωπαϊκό έργο», τόνισε, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Κάσο αφορούσε αποκλειστικά δραστηριότητα εντός των χωρικών υδάτων.
«Θετικό το αποτύπωμα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα»
Στην αποτίμηση της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερο βάρος όχι μόνο σε όσα συμφωνήθηκαν, αλλά και στον ίδιο τον συμβολισμό της παρουσίας του στην Αθήνα.
«Ο κύριος Ρούμπιο δεν ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό για να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους διαλόγους», παρατήρησε, υπενθυμίζοντας ότι η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του θεσμοθετημένου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–Ηνωμένων Πολιτειών.
Κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η επίσκεψη επιβεβαίωσε το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων, οι οποίες πλέον ξεπερνούν το παραδοσιακό πεδίο της άμυνας και επεκτείνονται στην ενέργεια, τις διασυνδέσεις και τις επενδύσεις.
«Αναμφίβολα το αποτύπωμα ήταν θετικό», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι ο Μάρκο Ρούμπιο ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως αναντικατάστατου στρατηγικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια περιοχή που δοκιμάζεται από έντονη γεωπολιτική αναταραχή.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην εικόνα της επίσκεψης, με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών να μιλά στην Πνύκα, έχοντας στο φόντο την Ακρόπολη.
«Πολλές φορές και οι εικόνες μιλούν από μόνες τους», σχολίασε, συνδέοντας τον υψηλό συμβολισμό με τη διεθνή προβολή της επίσκεψης και την επιβεβαίωση της στενής αμυντικής συνεργασίας.
Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μελλοντικής υποψηφιότητας του Μάρκο Ρούμπιο για την αμερικανική προεδρία, απέφυγε οποιαδήποτε πρόβλεψη, χαρακτηρίζοντάς το προσωπική επιλογή του Αμερικανού πολιτικού. Εξήρε, πάντως, την προσωπική σχέση των δύο υπουργών Εξωτερικών και την προετοιμασία της επίσκεψης από τον Γιώργο Γεραπετρίτη και το επιτελείο του.
Απαντώντας στην κριτική για τις σχέσεις της Αθήνας με το Ισραήλ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η ελληνική στρατηγική επιλογή δεν ταυτίζεται με την εκάστοτε ισραηλινή κυβέρνηση.
«Η στρατηγική σχέση της Ελλάδος είναι με το κράτος του Ισραήλ», τόνισε, υπογραμμίζοντας τα πολλαπλά οφέλη της συνεργασίας για τη χώρα.
Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα επικαλέστηκε τον «Θόλο του Αχιλλέα» και τη συνεργασία για την ανάπτυξη προηγμένων αμυντικών δυνατοτήτων.
«Νομίζετε ότι οι Ισραηλινοί το πουλάνε σε πολλούς;», διερωτήθηκε, αναφερόμενος στο αμυντικό σύστημα και στην παράδοση πηγαίου κώδικα για την ανάπτυξή του.
Ο Πρωθυπουργός έσπευσε, ωστόσο, να υπογραμμίσει ότι η στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ δεν έχει λειτουργήσει εις βάρος των ισχυρών σχέσεων της Ελλάδας με τον αραβικό κόσμο και την Παλαιστίνη.
Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι η Αθήνα δεν διστάζει να ασκεί κριτική στο Ισραήλ όταν θεωρεί ότι οι ενέργειές του δεν συνάδουν με τις ελληνικές αρχές και αξίες.
Το μήνυμα που εξέπεμψε ήταν ότι η Ελλάδα επιδιώκει να διατηρεί ισχυρές στρατηγικές συμμαχίες, χωρίς αυτές να περιορίζουν τη δυνατότητά της να διατυπώνει αυτόνομες θέσεις στα μεγάλα ζητήματα της περιοχής.
Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35, με τα πρώτα μαχητικά να αναμένονται το 2029-2030, ενώ σύντομα θα ξεκινήσει η εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων και δρομολογούνται σημαντικές επενδύσεις στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας.
Αντιπαρέβαλε την ελληνική πρόοδο με την κατάσταση στην Τουρκία, η οποία, όπως σημείωσε, παραμένει εκτός του προγράμματος: «Να προεξοφλεί ο κύριος Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν το λένε ούτε οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση», σχολίασε.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους, καλώντας τον πρώην πρωθυπουργό να ξεκαθαρίσει τη δική του στάση απέναντι στο ενδεχόμενο πώλησης των μαχητικών στην Άγκυρα.
«Θυμάστε εσείς καμιά δήλωση του κυρίου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των Ηνωμένων Πολιτειών να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία; Εγώ δεν θυμάμαι», είπε.
Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να επιβάλει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέσει τα προηγμένα οπλικά της συστήματα.
Και επιστράτευσε το χιούμορ για να απαντήσει προκαταβολικά σε όσους θα μπορούσαν να του καταλογίσουν υποχωρητικότητα: «Φαντάζομαι θα ήταν οι ίδιοι που θα εισέβαλλαν στον Λευκό Οίκο και θα έπιαναν τον κύριο Τραμπ από τον γιακά για να του πουν “μην τα δώσεις τα F-35”», σχολίασε δηκτικά.
Πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση, πάντως, ο πρωθυπουργός θέλησε να υπογραμμίσει ότι η ισχύς της χώρας αποτελεί την ουσιαστική εγγύηση για την ασφάλειά της: «Κανείς δεν μπορεί να μας εγγυηθεί τίποτα, αν εμείς πρώτα απ’ όλα δεν αισθανόμαστε και δεν είμαστε ισχυροί», τόνισε.
Περνώντας στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποίησε μια ναυτική εικόνα για να περιγράψει τη σημερινή κατάσταση.
«Στα νερά του Αιγαίου έχει ένα αεράκι, έναν ελαφρύ κυματισμό», είπε, παρατηρώντας ότι στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας υπάρχουν περίοδοι νηνεμίας αλλά και διαστήματα μεγαλύτερης έντασης.
Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο νέας συνάντησης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι θα συνεχίσει να επιδιώκει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας.
Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον είχε και η αναφορά του στη Διακήρυξη των Αθηνών, η οποία μπορεί να διαβαστεί και ως έμμεση απάντηση στην κριτική του Αντώνη Σαμαρά.
«Πολλοί έχουν σπεύσει να καταγγείλουν τη Διακήρυξη των Αθηνών», παρατήρησε, υπερασπιζόμενος ένα από τα βασικά κεκτημένα της, την οικοδόμηση σταθερών διαύλων διαλόγου και πολιτικών επαφών μεταξύ των δύο χωρών.
Εξήγησε ότι η αξία αυτής της επικοινωνίας αποδεικνύεται ακριβώς όταν εμφανίζονται δυσκολίες, καθώς επιτρέπει στις δύο πλευρές να σηκώσουν το τηλέφωνο προτού μια ένταση αποκτήσει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
«Νομίζω ότι κανείς δεν επιδιώκει αυτή τη στιγμή την ένταση», πρόσθεσε.
«Μερικές φορές αυτοί που θέλουν να μας ασκήσουν κριτική περιμένουν στραβοπατήματα», ανέφερε, συνιστώντας στους επικριτές του υπομονή.
«Ο μόνος λόγος να πάμε σε εκλογές θα ήταν γιατί θα με βόλευε πολιτικά. Να ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση όταν λήξει η θητεία της. Επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Θα ήταν τελείως λάθος η χώρα να εκπέμψει μήνυμα αδυναμίας με μια κυβέρνηση που έχει ισχυρή αυτοδυναμία να προσφύγει στις κάλπες επειδή τη βολεύει πολιτικά. Δεν μου ταιριάζει, θα μπορούσα να το είχα κάνει και το 2023, δεν αντιλαμβάνομαι έτσι την πολιτικής. Δεν μπορεί να μιλάμε για σταθερότητα και εμείς οι ίδιοι να πάμε σε εκλογές. Δεν βλέπω μείζονα εθνικό λόγο για να πάμε σε εκλογές. Και γίνονται οι εκλογές και τις κερδίζουμε; Θα μπορούσα να δώσω περισσότερα; Τι είναι οι εκλογές, ένας μηχανισμός που γεμίζει τον κουμπαρά;
«Ξέρετε κάποια κυβέρνηση που κατά καιρούς να μην έχει κατηγορηθεί για αλαζονεία; Εγώ δεν το βλέπω στην έκταση που κάποιοι το αντιλαμβάνονται και εγώ στέλνω πρώτος το μήνυμα ότι καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν είναι ανεκτή» είπε ακόμα ο κ. Μητσοτάκης.
«Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις εδώ και εκεί αλλά δεν βλέπω από τους υπουργούς και την ΚΟ τέτοια σημάδια γιατί η ίδια η κοινωνία δεν τον ανέχεται. Ο πρώτος που θα τιμωρηθεί για μια τέτοια συμπεριφορά θα είναι αυτός που θα υποπέσει γιατί οι πολίτες έχουν σήμερα απαίτηση για το ήθος και το ύφος που δεν συνάδει με τη λογική είμαστε αναντικατάστατοι».
Ερωτηθείς, δε, αν σκέφτεται να προχωρήσει σε ανασχηματισμό, ο πρωθυπουργός απάντησε μονολεκτικά και κατηγορηματικά «όχι».
«Η στρατηγική σχέση είναι με το κράτος του Ισραήλ, όχι με τη σημερινή κυβέρνηση»
Απαντώντας στην κριτική για τις σχέσεις της Αθήνας με το Ισραήλ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η ελληνική στρατηγική επιλογή δεν ταυτίζεται με την εκάστοτε ισραηλινή κυβέρνηση.
«Η στρατηγική σχέση της Ελλάδος είναι με το κράτος του Ισραήλ», τόνισε, υπογραμμίζοντας τα πολλαπλά οφέλη της συνεργασίας για τη χώρα.
Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα επικαλέστηκε τον «Θόλο του Αχιλλέα» και τη συνεργασία για την ανάπτυξη προηγμένων αμυντικών δυνατοτήτων.
«Νομίζετε ότι οι Ισραηλινοί το πουλάνε σε πολλούς;», διερωτήθηκε, αναφερόμενος στο αμυντικό σύστημα και στην παράδοση πηγαίου κώδικα για την ανάπτυξή του.
Ο Πρωθυπουργός έσπευσε, ωστόσο, να υπογραμμίσει ότι η στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ δεν έχει λειτουργήσει εις βάρος των ισχυρών σχέσεων της Ελλάδας με τον αραβικό κόσμο και την Παλαιστίνη.
Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι η Αθήνα δεν διστάζει να ασκεί κριτική στο Ισραήλ όταν θεωρεί ότι οι ενέργειές του δεν συνάδουν με τις ελληνικές αρχές και αξίες.
Το μήνυμα που εξέπεμψε ήταν ότι η Ελλάδα επιδιώκει να διατηρεί ισχυρές στρατηγικές συμμαχίες, χωρίς αυτές να περιορίζουν τη δυνατότητά της να διατυπώνει αυτόνομες θέσεις στα μεγάλα ζητήματα της περιοχής.
Για Τσίπρα και τα F-35: «Δεν γνωρίζει τα βασικά»«Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που ένας άνθρωπος που ήταν πρωθυπουργός της χώρας και θέλει να επανέλθει δεν γνωρίζει τα βασικά», είπε, επίσης, απαντώντας στις τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα για τα εξοπλιστικά και το ενδεχόμενο απόκτησης αμερικανικών μαχητικών από την Τουρκία.
Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35, με τα πρώτα μαχητικά να αναμένονται το 2029-2030, ενώ σύντομα θα ξεκινήσει η εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων και δρομολογούνται σημαντικές επενδύσεις στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας.
Αντιπαρέβαλε την ελληνική πρόοδο με την κατάσταση στην Τουρκία, η οποία, όπως σημείωσε, παραμένει εκτός του προγράμματος: «Να προεξοφλεί ο κύριος Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν το λένε ούτε οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση», σχολίασε.
«Θα έπιαναν τον Τραμπ από τον γιακά;»
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους, καλώντας τον πρώην πρωθυπουργό να ξεκαθαρίσει τη δική του στάση απέναντι στο ενδεχόμενο πώλησης των μαχητικών στην Άγκυρα.
«Θυμάστε εσείς καμιά δήλωση του κυρίου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των Ηνωμένων Πολιτειών να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία; Εγώ δεν θυμάμαι», είπε.
Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να επιβάλει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέσει τα προηγμένα οπλικά της συστήματα.
Και επιστράτευσε το χιούμορ για να απαντήσει προκαταβολικά σε όσους θα μπορούσαν να του καταλογίσουν υποχωρητικότητα: «Φαντάζομαι θα ήταν οι ίδιοι που θα εισέβαλλαν στον Λευκό Οίκο και θα έπιαναν τον κύριο Τραμπ από τον γιακά για να του πουν “μην τα δώσεις τα F-35”», σχολίασε δηκτικά.
Πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση, πάντως, ο πρωθυπουργός θέλησε να υπογραμμίσει ότι η ισχύς της χώρας αποτελεί την ουσιαστική εγγύηση για την ασφάλειά της: «Κανείς δεν μπορεί να μας εγγυηθεί τίποτα, αν εμείς πρώτα απ’ όλα δεν αισθανόμαστε και δεν είμαστε ισχυροί», τόνισε.
Το «αεράκι» στο Αιγαίο και η αιχμή προς Σαμαρά
Περνώντας στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποίησε μια ναυτική εικόνα για να περιγράψει τη σημερινή κατάσταση.
«Στα νερά του Αιγαίου έχει ένα αεράκι, έναν ελαφρύ κυματισμό», είπε, παρατηρώντας ότι στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας υπάρχουν περίοδοι νηνεμίας αλλά και διαστήματα μεγαλύτερης έντασης.
Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο νέας συνάντησης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι θα συνεχίσει να επιδιώκει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας.
Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον είχε και η αναφορά του στη Διακήρυξη των Αθηνών, η οποία μπορεί να διαβαστεί και ως έμμεση απάντηση στην κριτική του Αντώνη Σαμαρά.
«Πολλοί έχουν σπεύσει να καταγγείλουν τη Διακήρυξη των Αθηνών», παρατήρησε, υπερασπιζόμενος ένα από τα βασικά κεκτημένα της, την οικοδόμηση σταθερών διαύλων διαλόγου και πολιτικών επαφών μεταξύ των δύο χωρών.
Εξήγησε ότι η αξία αυτής της επικοινωνίας αποδεικνύεται ακριβώς όταν εμφανίζονται δυσκολίες, καθώς επιτρέπει στις δύο πλευρές να σηκώσουν το τηλέφωνο προτού μια ένταση αποκτήσει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
«Νομίζω ότι κανείς δεν επιδιώκει αυτή τη στιγμή την ένταση», πρόσθεσε.
«Περιμένουν στραβοπατήματα»Ο πρωθυπουργός άφησε, τέλος, αιχμές και για τη στάση των πολιτικών του αντιπάλων, κατηγορώντας τους ότι επενδύουν σε ενδεχόμενες αποτυχίες της κυβέρνησης.
«Μερικές φορές αυτοί που θέλουν να μας ασκήσουν κριτική περιμένουν στραβοπατήματα», ανέφερε, συνιστώντας στους επικριτές του υπομονή.
«Γιατί έπρεπε να πάω σε εκλογές;»
«Ο μόνος λόγος να πάμε σε εκλογές θα ήταν γιατί θα με βόλευε πολιτικά. Να ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση όταν λήξει η θητεία της. Επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Θα ήταν τελείως λάθος η χώρα να εκπέμψει μήνυμα αδυναμίας με μια κυβέρνηση που έχει ισχυρή αυτοδυναμία να προσφύγει στις κάλπες επειδή τη βολεύει πολιτικά. Δεν μου ταιριάζει, θα μπορούσα να το είχα κάνει και το 2023, δεν αντιλαμβάνομαι έτσι την πολιτικής. Δεν μπορεί να μιλάμε για σταθερότητα και εμείς οι ίδιοι να πάμε σε εκλογές. Δεν βλέπω μείζονα εθνικό λόγο για να πάμε σε εκλογές. Και γίνονται οι εκλογές και τις κερδίζουμε; Θα μπορούσα να δώσω περισσότερα; Τι είναι οι εκλογές, ένας μηχανισμός που γεμίζει τον κουμπαρά;
«Καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν είναι ανεκτή»
«Ξέρετε κάποια κυβέρνηση που κατά καιρούς να μην έχει κατηγορηθεί για αλαζονεία; Εγώ δεν το βλέπω στην έκταση που κάποιοι το αντιλαμβάνονται και εγώ στέλνω πρώτος το μήνυμα ότι καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν είναι ανεκτή» είπε ακόμα ο κ. Μητσοτάκης.
«Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις εδώ και εκεί αλλά δεν βλέπω από τους υπουργούς και την ΚΟ τέτοια σημάδια γιατί η ίδια η κοινωνία δεν τον ανέχεται. Ο πρώτος που θα τιμωρηθεί για μια τέτοια συμπεριφορά θα είναι αυτός που θα υποπέσει γιατί οι πολίτες έχουν σήμερα απαίτηση για το ήθος και το ύφος που δεν συνάδει με τη λογική είμαστε αναντικατάστατοι».
Ερωτηθείς, δε, αν σκέφτεται να προχωρήσει σε ανασχηματισμό, ο πρωθυπουργός απάντησε μονολεκτικά και κατηγορηματικά «όχι».
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