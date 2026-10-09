Μητσοτάκης για ελληνοτουρκικά: Έχει ένα ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο - Το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα

«Γιατί έπρεπε να πάω σε εκλογές; Επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση» - «Θ ετικό το αποτύπωμα επίσκεψης Ρούμπιο» - «Ο Τσίπρας δεν γνωρίζει τα βασικά για τα εξοπλιστικά» - «Θα έπιαναν τον Τραμπ από το σακάκι;» είπε για όσους ασκούν κριτική για τα F-35